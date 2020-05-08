Коронавирус
REGNUMМинздрав допускает перенос ЕГЭ на август — сентябрь
Москва, 8 мая 2020, 12:48 — REGNUM Глава Минздрава Михаил Мурашко предостерег от проведения ЕГЭ в июне, экзамен скорее всего состоится в июле-августе, передает корреспондент ИА REGNUM 8 мая.
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Общество
Протоиерей Димитрий Смирнов попал в больницу
Глава патриаршей комиссии по делам семьи протоиерей Димитрий Смирнов попал в больницу с подозрением на заражение коронавирусом, сообщили "Интерфаксу" в пятницу в окружении священника.
Интерфакс 04:01
Общество
Для акции к 9 Мая челябинский ТЦ представил фото Гитлера
Представителям торгово-развлекательного центра «Космос» пришлось извиняться за действия своего сотрудника, который опубликовал фото Адольфа Гитлера.
Ридус вчера в 03:56
Общество
В России семьи с детьми могут получить дополнительную поддержку
Москва, 8 мая 2020, 09:52 — REGNUM Дополнительные меры поддержки могут быть предоставлены российским семьям с детьми, которые находились в трудной ситуации или оказались в ней из-за эпидемии коронавируса.
REGNUM 02:52
Политика
Путин призвал защищать правду о войне
Защита правды о войне, память о погибших - не просто долг, а ответственность перед будущими поколениями, надо сделать все, чтобы никто и никогда не посмел вновь развязать войну, заявил президент РФ Владимир Путин в видеообращении к австрийскому народу.
РИА Новости 05:15
Политика
Путин обсудил с Нетаньяху ситуацию в Сирии
Российский лидер Владимир Путин обсудил по телефону ситуацию в Сирии с израильским премьер-министром Биньямином Нетаньяху.
РЕН ТВ 06:02
Происшествия
Суд в Красноярске арестовал бизнесмена Анатолия Быкова
Свердловский районный суд Красноярска арестовал на срок до 4 июля предпринимателя Анатолия Быкова по делу о заказном убийстве двух жителей города в 1994 году.
ТАСС 05:56
Общество
Суды России могут вернуться к работе с 12 мая
Суды России начнут возвращаться к обычному режиму работы с 12 мая. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в судебной системе.
Газета.Ru 03:13
Происшествия
Бизнесмена Анатолия Быкова задержали по подозрению в двойном убийстве
В Красноярске по подозрению в организации заказных убийстве задержали предпринимателя и политика Анатолия Быкова, сообщают агентства со ссылкой на источники.
Вести.Ru вчера в 02:09
Общество
Минздрав рассказал об остатке коек для больных с коронавирусом
Мурашко добавил, что на аппаратах искусственной вентиляции легких (ИВЛ) находятся 1,2 тысячи пациентов с коронавирусной инфекцией.
Lenta.ru 06:05
Финансы
Нефтяной конкурент России пошел на крайние меры
Пойти на крайние меры организации пришлось из-за того, что потребности государства в деньгах превысили сумму, которую оно получает из дивидендов и процентов.
Lenta.ru 03:37
Экономика
Силуанов объяснил, почему в пандемию россиянам не раздадут деньги
Глава министерства финансов России Антон Силуанов считает, что власти могли бы пойти на раздачу "вертолетных денег", как поступили в некоторых странах в пандемию коронавируса, если бы рубль был мировой резервной валютой.
Газета.Ru 05 мая в 18:45
Кино
Третья часть сериала «Диверсант» выйдет на Первом канале 9 мая
iReactor 06 мая в 10:07
Общество
Собянин подписал постановление о доплатах медработникам
Мэр Москвы Сергей Собянин подписал постановление о дополнительных выплатах лаборантам, врачам, работникам поликлиник и скорой помощи, работающим с заразившимися коронавирусом.
Газета.Ru 03:12
Здоровье
За сутки в Кировской области выявлен 41 новый случай коронавируса
По информации регионального минздрава, по состоянию на 8 мая в Кировской области за сутки выявлено 41 новое заражение COVID-19.
Вятка Областная 03:10
Игры
Humble Bundle дарит Steam-версию стратегии Ashes of the Singularity: Escalation
Ashes of Singularity: Escalation – научно-фантастическая стратегия в реальном времени от разработчиков Sins of a Solar Empire, в которой человечеству предстоит сразиться с машинами, угрожающими существованию людской расы.
Городской портал Новый Нижний 04:00
Общество
Названа причина остановки торгов на Московской бирже
Торги на фондовом рынке Московской биржи были прерваны из-за ошибки в программном обеспечении, сообщил представитель биржи.
Интерфакс 06:09
Кино
Братья Руссо снимут ремейк мультфильма «Геркулес»
Режиссеры Джо и Энтони Руссо рассказали, каким будет ремейк мультфильма "Геркулес".
Piter.tv 05:54
Культура
Музыканты из 15 стран сыграют в прямом эфире Симфонию № 7 Шостаковича
Оркестр Baltic Sea Philharmonic исполнит Симфонию № 7 русского композитора Дмитрия Шостаковича в прямом эфире.
News.ru 06 мая в 11:49
Происшествия
Российского священника арестовали за сексуальное насилие над детьми
На два месяца арестован мужчина, которому предъявлено обвинение в совершении ряда преступлений сексуального характера в отношении троих несовершеннолетних, сообщила «Ленте.ру» представитель управления Следственного комитета России по Оренбургской области Анжелика Линькова.
Lenta.ru 05:53
Футбол
Тренер «Леганеса» назвал дату возобновления чемпионата Испании
Главный тренер «Леганеса» Хавьер Агирре обозначил дату возможного возобновления сезона Примеры.
Матч ТВ вчера в 18:03
Гаджеты
Смартфон Meizu 17 Pro оказался еще лучше, чем Meizu 17
Meizu 17 Pro с 8 ГБ оперативной и 128 ГБ флэш-памяти стоит около 607 долларов, версия с 12 ГБ ОЗУ и 256 ГБ флэш-памяти обойдется в 664 доллара.
iXBT.com 05:37
Энергетика
Росстат зафиксировал снижение цены на бензин на 1 копейку
Средние розничные цены на бензин в России снизились на 1 коп. на неделе с 20 по 26 апреля по сравнению с предыдущим периодом, сообщает Росстат.
Коммерсантъ вчера в 17:22
Политика
Госдеп обвинил Россию в «кампании дезинформации»
Дипломат считает, что Россия вмешивается в дела Сирии и Ливии, а также ведет "кампанию дезинформации", утверждая, что источником вируса являются западные страны или США.
Деловое.ТВ 02:14
Политика
Путин поздравил народы бывшего СССР с 75-й годовщиной Победы в войне
RT на русском 05:17
Авто
Mercedes-Benz CLS получил базовый двигатель 1.5
Новый седан Mercedes-Benz CLS 260 будет доступен только с задним приводом и 9-ступенчатым «автоматом».
32CARS.ru вчера в 14:23
Политика
Грузия отозвала посла с Украины
Грузия отзывает своего посла из Киева для проведения консультаций, однако не будет разрывать с Украиной дипломатические отношения, заявили в МИД.
BFM.ru 03:19
Армия и оружие
США решили штурмом взять Венесуэлу: американский десантный корабль направился к берегам Венесуэлы
Avia.pro вчера в 11:52
Общество
Ограничения в Москве продлили до 31 мая
Временные ограничения в Москве, введённые в связи с распространением коронавируса, продлеваются до 31 мая, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
RT на русском вчера в 09:14
Наука
В Китае разработали двигатель без выхлопов на воздушной плазме
Прототип двигателя, работающего на воздушной плазме, создали китайские ученые из Института технологических наук Уханьского университета, 5 мая сообщает журнал AIP Advances.
ИА Красная Весна 06 мая в 12:50