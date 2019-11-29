Производитель "Фризиума" подал заявление на регистрацию препарата в России, экспертиза лекарства, если не возникнет дополнительных вопросов к производителю, может завершиться к марту 2020 года, заявила директор департамента лекарственного обеспечения и регулирования обращения медицинских изделий Минздрава Елена Максимкина.

с чего всё началось

Экспертиза лекарства может завершиться к марту 2020 года. По словам представителя Минздрава Елены Максимкиной, препарат на регистрацию подала компания "Санофи". В декабре будут сданы образцы, после этого в течение трех месяцев экспертиза завершится, передает РИА Новости.

Минздрав: экспертиза «Фризиума» может завершиться к марту

Происшествия Суд арестовал фигуранта дела о беспорядках в Москве Суровцева Басманный суд Москвы арестовал фигуранта уголовного дела о массовых беспорядках в столице Сергея Суровцева, передает корреспондент РИА Новости из зала заседаний.

Армия и оружие Зеленский отменил прапорщиков и мичманов Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, который меняет некоторые положения устава вооруженных сил, условия прохождения срочной службы и ряд нормативных актов, сообщат агентство "Интерфакс".

Энергетика «Нафтогаз» потребовал арестовать активы «Газпрома» в Латвии Украинский «Нафтогаз» подал ходатайство в суд Латвии для исполнения решения Стокгольмского арбитража по взысканию 2,6 млрд долларов с «Газпрома».

Авто Skoda начала производство новой Octavia Напомним, премьера Skoda Octavia четвертого поколения состоялась в Праге в начале ноября нынешнего года, отмечает SpeedMe.

Энергетика Кабмин Украины одобрил программу гарантированной цены на газ Кабинет министров Украины одобрил программу "гарантированной цены на газ", по которой население может платить в отопительный сезон по 8 гривен (около 0,33 доллара) за кубометр, заявил в среду украинский премьер-министр Алексей Гончарук на брифинге.

Футбол Уволен главный тренер «Арсенала» Унаи Эмери Лондонский «Арсенал» сменил главного тренера, говорится в сообщении клуба. Унаи Эмери отправили в отставку после худшей серии игр за 27 лет.

Происшествия Экс-главу Кирова задержали по делу о взятке По данным СК, сотрудниками УФСБ по Кировской области установлено, что в 2014-2016 годах Быков в должности главы Кирова получил от предпринимателя через посредника взятку в 7,8 миллиона рублей за покровительство должностных лиц администрации Кирова и Кировской городской думы акционерному обществу "Автотранспортное предприятие" (АО "АТП").

Энергетика «Газпром» признал большие проблемы с продажей газа Европе Чистая выручка «Газпрома» от продажи газа в Европу и другие страны дальнего зарубежья за первые девять месяцев 2019 года упала на 242 миллиарда рублей, или на 12 процентов, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Общество Опубликован проект закона о домашнем насилии в России Законопроект о профилактике семейно-бытового насилия в России, который в ближайшее время направят в Госдуму, опубликован на сайте Совета Федерации в пятницу, 29 ноября.

Здоровье Годовалая девочка умерла, не дождавшись операции у Михаила Каабака В феврале этого года Михаил Каабак и Надежда Бабенко договорились с НЦЗД о расширении действовавшей тогда программы трансплантации почек у детей с четырех до 40 операций в год.

Наука В мышиный мозг успешно вживили человеческие нейроны Специалистов интересовало, смогут ли человеческие нейроны функционировать в организме другого млекопитающего, и по какому принципу они будут развиваться.

Происшествия В канализации Петербурга нашли сильный яд Житель Санкт-Петербурга слил в канализацию неизвестную жидкость, которой, как выяснилось, был опасный сильный яд, влияющий на все системы жизнедеятельности человека.

Авто Появилась фотография Hongqi H7 2-го поколения от дизайнера Rolls-Royce Первое поколение Hongqi H7 построено на базе японской Toyota, автомобиль показали в 2012 году, рестайлинг произошел спустя четыре года, но серьезными эти обновления назвать нельзя.