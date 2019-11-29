Общество

Вести.RuВести.RuМинздрав: экспертиза «Фризиума» может завершиться к марту

Экспертиза лекарства может завершиться к марту 2020 года. По словам представителя Минздрава Елены Максимкиной, препарат на регистрацию подала компания "Санофи". В декабре будут сданы образцы, после этого в течение трех месяцев экспертиза завершится, передает РИА Новости.
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с чего всё началось

Минздрав сообщил, что экспертиза «Фризиума» может завершиться к марту

Производитель "Фризиума" подал заявление на регистрацию препарата в России, экспертиза лекарства, если не возникнет дополнительных вопросов к производителю, может завершиться к марту 2020 года, заявила директор департамента лекарственного обеспечения и регулирования обращения медицинских изделий Минздрава Елена Максимкина.
РИА Новостивчера в 21:01

Подробнее о событии

В Минздраве сообщили дату окончания экспертизы «Фризиума»

РБКвчера в 22:51

«Фризиум» могут зарегистрировать в России к марту

Коммерсантъвчера в 22:25

Минздрав назвал срок регистрации «Фризиума» в России

Взгляд.рувчера в 19:48

Экспертиза «Фризиума» может завершиться к марту — Минздрав

Телеканал 360°вчера в 21:17

Минздрав сообщил, что экспертиза «Фризиума» может завершиться к марту

РИА Новостивчера в 21:01

Минздрав: экспертиза «Фризиума» может завершиться к марту

Вести.Ruвчера в 20:09

Минздрав: экспертиза «Фризиума» может завершиться к марту

RT на русскомвчера в 21:37
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Происшествия

Наказанного из-за фото из дела Голунова главу пресс-службы УМВД уволят

В июле Юрия Титова начальство привлекло к дисциплинарной ответственности из-за дела журналиста Ивана Голунова, задержанного 6 июня.
РБК 05:27
Происшествия

Суд арестовал фигуранта дела о беспорядках в Москве Суровцева

Басманный суд Москвы арестовал фигуранта уголовного дела о массовых беспорядках в столице Сергея Суровцева, передает корреспондент РИА Новости из зала заседаний.
РИА Новости 04:54
Политика

В ДНР приняли закон о государственной границе

Парламент самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) принял закон о госгранице. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 05:51
Армия и оружие

Зеленский отменил прапорщиков и мичманов

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, который меняет некоторые положения устава вооруженных сил, условия прохождения срочной службы и ряд нормативных актов, сообщат агентство "Интерфакс".
Вести.Ru 05:59
Энергетика

«Нафтогаз» потребовал арестовать активы «Газпрома» в Латвии

Украинский «Нафтогаз» подал ходатайство в суд Латвии для исполнения решения Стокгольмского арбитража по взысканию 2,6 млрд долларов с «Газпрома».
BFM.ru 04:24
Авто

Skoda начала производство новой Octavia

Напомним, премьера Skoda Octavia четвертого поколения состоялась в Праге в начале ноября нынешнего года, отмечает SpeedMe.
Автостат 02:12
Происшествия

200-килограммовый сын Никаса Сафронова застрял в унитазе самолета

Сын заслуженного художника России Никаса Сафронова Лука Затравкин попал в курьезную ситуацию.
Вести.Ru 27 ноября в 10:52
Политика

В Севастополе арестована россиянка, работавшая на украинскую разведку

В Севастополе сотрудники ФСБ России задержали россиянку, завербованную украинскими спецслужбами для сбора секретных сведений военного характера, передает "Интерфакс".
Вести.Ru 02:50
Общество

Мать девочки с пятном на всё лицо показала дочь после операции в РФ

Тёмное пятно осталось вокруг глаз и на щеках ребёнка. https: / / www.instagram.com / p / B5ZTCyphpVB / Как сообщало ИА REGNUM, Кэрол Феннер привезла дочь в Краснодар, чтобы девочке удалили с лица меланоцитарный невус.
REGNUM вчера в 03:43
Энергетика

Кабмин Украины одобрил программу гарантированной цены на газ

Кабинет министров Украины одобрил программу "гарантированной цены на газ", по которой население может платить в отопительный сезон по 8 гривен (около 0,33 доллара) за кубометр, заявил в среду украинский премьер-министр Алексей Гончарук на брифинге.
РИА Новости 27 ноября в 10:28
Происшествия

В отделе полиции в Оренбурге умерла девушка

В Оренбурге в отделе полиции умерла девушка, доставленная туда за совершение правонарушения.
Известия 01:33
Футбол

Уволен главный тренер «Арсенала» Унаи Эмери

Лондонский «Арсенал» сменил главного тренера, говорится в сообщении клуба. Унаи Эмери отправили в отставку после худшей серии игр за 27 лет.
Коммерсантъ 05:34
Происшествия

Экс-главу Кирова задержали по делу о взятке

По данным СК, сотрудниками УФСБ по Кировской области установлено, что в 2014-2016 годах Быков в должности главы Кирова получил от предпринимателя через посредника взятку в 7,8 миллиона рублей за покровительство должностных лиц администрации Кирова и Кировской городской думы акционерному обществу "Автотранспортное предприятие" (АО "АТП").
РИА Новости 02:37
Энергетика

«Газпром» признал большие проблемы с продажей газа Европе

Чистая выручка «Газпрома» от продажи газа в Европу и другие страны дальнего зарубежья за первые девять месяцев 2019 года упала на 242 миллиарда рублей, или на 12 процентов, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Lenta.ru 05:18
Происшествия

Тело девятилетнего мальчика нашли в Екатеринбурге

Известия вчера в 12:09
Общество

Опубликован проект закона о домашнем насилии в России

Законопроект о профилактике семейно-бытового насилия в России, который в ближайшее время направят в Госдуму, опубликован на сайте Совета Федерации в пятницу, 29 ноября.
Lenta.ru 05:22
Здоровье

Годовалая девочка умерла, не дождавшись операции у Михаила Каабака

В феврале этого года Михаил Каабак и Надежда Бабенко договорились с НЦЗД о расширении действовавшей тогда программы трансплантации почек у детей с четырех до 40 операций в год.
Новые Известия вчера в 01:13
Наука

В мышиный мозг успешно вживили человеческие нейроны

Специалистов интересовало, смогут ли человеческие нейроны функционировать в организме другого млекопитающего, и по какому принципу они будут развиваться.
Московский Комсомолец 26 ноября в 02:06
Происшествия

В канализации Петербурга нашли сильный яд

Житель Санкт-Петербурга слил в канализацию неизвестную жидкость, которой, как выяснилось, был опасный сильный яд, влияющий на все системы жизнедеятельности человека.
Lenta.ru 06:05
Происшествия

Актер Гришечкин опроверг сообщения о своем избиении

Актер Вячеслав Гришечкин опроверг РЕН ТВ сообщения о своем избиении в Москве.
РБК 03:29
Футбол

ФК «Краснодар» дома сыграет с «Базелем» в матче Лиги Европы

Кубанские новости 27 ноября в 04:05
Кино

Вышел последний трейлер фильма «Достать ножи» Райана Джонсона

Культуромания 27 ноября в 02:45
Авто

В России вводят ГОСТ для классических автомобилей

Автоновости дня 27 ноября в 11:25
Авто

Появилась фотография Hongqi H7 2-го поколения от дизайнера Rolls-Royce

Первое поколение Hongqi H7 построено на базе японской Toyota, автомобиль показали в 2012 году, рестайлинг произошел спустя четыре года, но серьезными эти обновления назвать нельзя.
Car.ru вчера в 10:25
Общество

Глава Кургана рассказал Медведеву о деталях плана развития региона

Губернатор Курганской области Вадим Шумков доложил председателю правительства РФ Дмитрию Медведеву о том, что включает в себя план развития региона, среди этапов реализации он указал три опорные точки: развитие экономики, доразвитие транспортной инфраструктуры и социальную сферу.
РИА Новости 04:20
Футбол

Пеллегрини дали 2 матча на исправление ситуации в «Вест Хэме»

Последнюю победу «молотобойцы» одержали 22 сентября, с тех пор у лондонского коллектива шесть поражений и две ничьи.
ODDS.ru 04:08
Футбол

36-летний вратарь Грант выйдет в старте «Манчестер Юнайтед» на матч с «Астаной». Это его вторая официальная игра за клуб

Вратарь «Манчестер Юнайтед» Ли Грант выйдет в стартовом составе на матч -го тура группового турнира Лиги Европы против «Астаны», сообщил официальный Twitter клуба.
Спорт-Экспресс 27 ноября в 10:12
Политика

В Госдуме рассказали о срыве Украиной выступления России на форуме ООН

RT на русском вчера в 18:51
Экономика

Миллиардеры списка Forbes предложили Минфину проекты на 70 трлн рублей

Миллиардеры из российского списка Forbes готовы вложить в потенциальные инвестпроекты несколько десятков триллионов рублей, заявил заместитель министра финансов Андрей Иванов.
РИА Новости 04:34
Транспорт

В мэрии Москвы прокомментировали проблемы в работе МЦД

21 ноября президент России Владимир Путин открыл движение по первому Московскому центральному диаметру.
RT на русском 03:36
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