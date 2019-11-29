Общество
Вести.RuМинздрав: экспертиза «Фризиума» может завершиться к марту
Экспертиза лекарства может завершиться к марту 2020 года. По словам представителя Минздрава Елены Максимкиной, препарат на регистрацию подала компания "Санофи". В декабре будут сданы образцы, после этого в течение трех месяцев экспертиза завершится, передает РИА Новости.
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с чего всё началось
Производитель "Фризиума" подал заявление на регистрацию препарата в России, экспертиза лекарства, если не возникнет дополнительных вопросов к производителю, может завершиться к марту 2020 года, заявила директор департамента лекарственного обеспечения и регулирования обращения медицинских изделий Минздрава Елена Максимкина.РИА Новостивчера в 21:01
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