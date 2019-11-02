Здоровье
Газета.RuМинздрав изменил норму потребления соли для россиян
Министерство здравоохранения РФ внесло изменения в Рекомендации по рациональным нормам потребления пищевых продуктов, установив суточную норму для соли. Об этом рассказал замглавы ведомства Олег Салагай в своем Telegram-канале, сообщает РИА "Новости".
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Авто
С 1 ноября водителям в России грозят новые штрафы
В России с 1 ноября начинают действовать новые штрафы для пассажирских автомобилей с 8 и более посадочными местами.
Новые автомобили 06:08
Экономика
Россия начала переговоры с Таиландом об использовании карты МИР
Российская сторона ведет переговоры с крупнейшими банками Таиланда о возможности использования в их банкоматах банковской карты МИР, эта тема обсуждается и с рядом других стран региона, сообщил журналистам первый замглавы аппарата правительства РФ Сергей Приходько.
Интерфакс 18:15
Общество
В Одессе прошла акция против демонтажа барельефа маршалу Жукову
Жители Одессы устроили акцию возле места, где был установлен барельеф маршалу Георгию Жукову, сообщило местное издание "Таймер".
РИА Новости 15:50
Политика
Журналист Евгений Киселев заявил о побеге Бабченко с Украины
Журналист Евгений Киселев заявил, что его коллега Аркадий Бабченко покинул территорию Украины.
Известия 15:28
Происшествия
Взрыв газа произошел в жилом доме в Челябинской области
В жилом доме в Челябинской области произошел хлопок газовоздушной смеси, сообщает ТАСС со ссылкой на МЧС.
Газета.Ru 17:18
Общество
Командиры расстрелявшего солдат срочника нарушили приказ Шойгу
Газета.Ru вчера в 15:24
Происшествия
Во Владивостоке у женщины в руках взорвался неизвестный предмет
Женщина во Владивостоке была госпитализирована после того, как подняла с земли неизвестный предмет, который взорвался у нее в руках, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
РИА Новости 09:10
Единоборства
Ковалёв и Альварес пройдут дополнительное взвешивание перед боем
Чемпион мира по версии WBO в полутяжёлом весе Сергей Ковалёв и обладатель поясов WBC, WBA Super и IBF в среднем весе мексиканец Сауль Альварес пройдут дополнительную процедуру взвешивания перед боем.
RT на русском 13:31
Единоборства
Макгрегор потребовал от UFC пояс «самого жёсткого ублюдка»
Бойцы полусреднего веса поборются за неофициальный пояс «самого жёсткого ублюдка», так называемый титул BMF.
Чемпионат вчера в 16:32
Здоровье
Специалисты рассказали, как кофе влияет на артериальное давление
Специалисты предупредили любителей кофе о том, что напиток может негативно влиять на организм и провоцировать нежелательные побочные эффекты.
ФАН 05:10
Общество
Эксперты объяснили, почему нельзя отвечать «да» на звонки незнакомцев
Эксперты рассказали, что телефонные мошенники пытаются заполучить биометрические данные жертв — в частности, цифровые отпечатки голоса.
РИА Новости 08:50
Общество
«Роскосмос» расторг контракт на производство ракеты «Ангара»
РИА Новости вчера в 19:04
Шоу-бизнес
Симоньян опубликовала трогательный снимок с новорожденной дочкой
Главный редактор RT Маргарита Симоньян опубликовала в Instagram фотографию супруга, актера театра и кино Тиграна Кеосаяна, с новорожденной дочерью Маро на руках.
ФАН 11:08
Космос
Телескоп «Хаббл» запечатлел «лицо» в космосе
Астрономы с помощью телескопа «Хаббл» сфотографировали столкновение двух галактик. Получившееся изображение напоминает «лицо».
Восток-Медиа 30 октября в 12:08
Технологии
«Правда кофе» запустила сервис распознавания лиц
Филипп Лейтес, основатель сети «Правда кофе» и лауреат премии Golden Brand, рассказал, что видеораспознавание тестируется в девяти кофейнях, но потом может быть введено во всех 6 точках, работающих по франшизе.
Buybrand.ru вчера в 05:35
Здоровье
В России предложили бесплатно раздавать лекарства по рецепту
Научный сотрудник института соцанализа и прогнозирования РАНХиГС Николай Авксентьев и директор НИФИ минфина Владимир Назаров заявили, что жители страны должны бесплатно получать лекарства по рецепту врачей.
Ньюс-НН 30 октября в 03:45
Политика
Рада обратилась к США с просьбой по поводу полка «Азов»
Верховная рада Украины призвала конгресс США провести тщательное расследование в отношении полка «Азов» перед тем, как включать его в список террористических организаций.
RT на русском вчера в 05:53
Культура
Мартиросян высмеял Светлакова за слова о цензуре
Ранее Сергей Светлаков высказал мнение, что «Прожекторперисхилтон» закрыли в 2012 году из-за того, что редакторы не позволяли ведущим шутить на все темы.
Культуромания 31 октября в 10:20
Авто
Составлен рейтинг внедорожников с наибольшим клиренсом
Автоновости дня 02:26
Происшествия
SSJ100 с отказавшим двигателем сел в Тюмени
BFM.ru вчера в 11:19
Хоккей
ХК «Трактор» отправил в отставку главного тренера Скудру
Челябинский клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Трактор» отправил в отставку главного тренера команды Петериса Скудру.
RT на русском 16:11
Хоккей
«Рейнджерс» победил «Нэшвилл», Панарин отдал голевой пас
Советский спорт 16:37
Шоу-бизнес
Орбакайте кардинально сменила прическу
Певица показала результат преображения в соцсети На опубликованной несколько часов назад серии фотографий на личной странице "Инстаграма" 48-летняя звезда российской эстрады Кристина Орбакайте предстала в неожиданном образе — с каре нежно-розового цвета и серебристыми стразами на лице.
WomanHit.ru вчера в 15:32
Космос
Калужский филиал НПО им. С.А. Лавочкина отмечает 30-летие
31 октября исполнилось 30 лет калужскому филиалу научно-производственного объединения имени С.А. Лавочкина.В торжественных мероприятиях приняли участие Глава городского самоуправления Калуги Александр Иванов, Городской Голова Дмитрий Разумовский, а также представители Роскосмоса и головного предприятия.
Pressa40 вчера в 08:06
Шоу-бизнес
Сын Эвелины Бледанс Семен на отдыхе в ОАЭ пропал из номера отеля
Эвелина Бледанс рассказала подписчикам своей страницы в Instagram об инциденте с пропавшим из номера отеля сыном во время отдыха в ОАЭ.
Дни24 04:37
Армия и оружие
Курды выступили против контроля США над нефтяными месторождениями
Председатель исполкома Сирийского демократического совета SDC Сирии Ильхам Ахмед заявила о нежелании сирийских курдов, чтобы власти США контролировали нефтяные месторождения в регионе.
Страна Советов on-line 06:06
Шоу-бизнес
Муж Анастасии Заворотнюк впервые вышел к журналистам
После спектакля Петр Чернышев участвовал в пресс-конференции. Он сделал общее фото с труппой и ушел из студии.
ToDay News Ufa 12:28
Шоу-бизнес
В депрессию впала дочь Любови Успенской после четвертой операции
Privet-Rostov.ru вчера в 01:11