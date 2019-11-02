Здоровье

Газета.RuГазета.RuМинздрав изменил норму потребления соли для россиян

Министерство здравоохранения РФ внесло изменения в Рекомендации по рациональным нормам потребления пищевых продуктов, установив суточную норму для соли. Об этом рассказал замглавы ведомства Олег Салагай в своем Telegram-канале, сообщает РИА "Новости".
Читать в источнике
Комментировать280

Подробнее о событии

Минздрав изменил норму потребления соли для россиян

Газета.Ru10:31

Минздрав установил рекомендованный уровень потребления соли для россиян

РБК08:40

Минздрав изменил нормы потребления соли

Российская газета06:54

Минздрав установил суточную норму потребления соли для россиян

РИА Новости08:10

Минздрав изменил нормы потребления соли в России

Телеканал 360°07:52

Минздрав установил рекомендованный уровень суточного потребления соли

ТАСС06:57

В Минздраве назвали рекомендуемую суточную норму потребления соли

RT на русском08:31
Показать все источники
Автоматически обработано 7077 источников, обновлено в 10:44, Вашингтон
Происшествия

Больше 30 детей отравились в отеле в Казани

Газета.Ru 03:17
Политика

«Нафтогаз» заявил о «серьезном аргументе» в споре с Москвой по газу

После принятия закона о выделении украинской газотранспортной системы (ГТС) из "Нафтогаза" Киев получит "серьезный аргумент" на трехсторонних переговорах о транзите российского газа.
Газета.Ru 03:43
Происшествия

В Дагестане силовики разогнали акцию против строительства водопровода

Эхо Москвы 06:00
Музыка

Участник Евровидения не прошёл слепые прослушивания в «Голосе»

Piter.tv 09:44
Фигурное катание

Фигурист Самарин завоевал серебро на этапе Гран-при во Франции

Россиянин Александр Самарин занял второе место на третьем в сезоне этапе серии Гран-при по фигурному катанию во французском Гренобле.
RT на русском 10:13
Политика

В Раде заявили о провалах внешней политики Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский проводит пассивную международную политику и делает слишком мало антироссийских выпадов, из-за чего страна скоро лишится газа, заявил депутат Рады от партии «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко.
ФАН вчера в 22:33
Кино

Продюсер «Ведьмака» распланировала семь сезонов

Первому сезону сериала "Ведьмак" еще только предстоит дебютировать на платформе Netflix, а его создательница Лорен Шмидт уже распланировала его развитие на много лет вперед.
Kinonews.ru 05:20
Политика

В Тернополе Зеленского встретили протестами и криками «Позор»

Газета.Ru вчера в 15:00
Единоборства

Боксер Ковалев не уложился в вес перед боем с Альваресом

Отмечается, что чемпион мира по версии Всемирной боксерской организации в весовой категории до 79,38 кг Ковалев не смог уложиться в вес перед поединком против мексиканского бойца.
РЕН ТВ вчера в 18:54
Происшествия

Подростку из Томска, чью собаку сбила машина, подарили щенка

РИА Новости 06:48
Политика

Киев вызвал посла Франции из-за слов Макрона об «украинских бандах»

МИД Украины вызвал посла Франции для разъяснений после появления в СМИ цитата из интервью Эмманюэля Макрона, в котором он рассуждает о проблеме нелегальной миграции.
РБК вчера в 17:36
Армия и оружие

Украина закрыла небо и часть Черного моря из-за учений

Украина закрыла небо и запретила судоходство в северной части Черного моря для проведения учений в Херсонской области.
Известия 09:42
Армия и оружие

На Украине предложили создать ракеты для ударов по российским АЭС

Известия вчера в 23:20
Футбол

Шалимов объяснил, почему заменил Глушакова в матче с «Динамо»

Главный тренер «Ахмата» Игорь Шалимов объяснил замену полузащитника Дениса Глушакова в матче 15-го тура Российской Премьер-лиги с «Динамо» (1:1), а также высказался о моменте с пенальти в ворота его команды, который не реализовал нападающий Кирилл Панченко.
Чемпионат 09:53
Происшествия

В «нехорошей квартире» в центре Москвы нашли девочек в компании мужчин

Следком проверит обстоятельства, при которых две девочки, не достигшие совершеннолетия, оказались в квартире в центре столицы с двумя мужчинами.
Вести.Ru 10:05
Футбол

«Манчестер Юнайтед» проиграл «Борнмуту» в матче чемпионата Англии

"Манчестер Юнайтед" проиграл "Борнмуту" в матче 11-го тура чемпионата Англии.
Газета.Ru 10:21
Общество

Актриса Асмус отказалась от претензий за свое фото на надгробном камне

Российская актриса Кристина Асмус отказалась от претензий и требования компенсации от компании, разместившей на похоронной гравюре ее изображение, сообщил "Интерфаксу" в субботу ее адвокат Анатолий Кучерена.
Интерфакс 03:36
Шоу-бизнес

Орбакайте кардинально сменила прическу

Певица показала результат преображения в соцсети На опубликованной несколько часов назад серии фотографий на личной странице "Инстаграма" 48-летняя звезда российской эстрады Кристина Орбакайте предстала в неожиданном образе — с каре нежно-розового цвета и серебристыми стразами на лице.
WomanHit.ru вчера в 15:32
Футбол

Черчесов назовет состав сборной России 5 ноября

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов озвучил, в какой срок назовет фамилии тех игроков, которые будут вызваны на заключительные матчи национальной команды в квалификации Евро-2020.
Нева Спорт вчера в 05:02
Общество

Подводный аппарат «Лошарик» доставили в Северодвинск для ремонта

Подводный атомный аппарат АС-31 («Лошарик»), поврежденный пожаром в июле, отбуксирован в Центр судоремонта «Звездочка» в Северодвинске, сообщает в субботу, 2 ноября, ТАСС со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе.
Известия вчера в 22:15
Технологии

В России заработал Apple TV+ без дубляжа

IT-World вчера в 08:46
Происшествия

СК возбудил уголовное дело из-за ролика, где дети интервьюируют гея

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье "Насильственные действия сексуального характера" из-за ролика на YouTube, в котором дети задают вопросы гею, сообщила старший помощник руководителя столичного главка СК РФ Юлия Иванова.
РИА Новости 10:00
Экономика

ВТО разрешила Китаю ввести ответные пошлины на товары из США

Всемирная торговая организация (ВТО) дала разрешение Китаю ввести ответные пошлины на американские товары и услуги в размере 3.579 миллиарда долларов.
Российская газета вчера в 11:55
Гаджеты

Пользователей Android атаковал вирус, который невозможно удалить

Устройства на Android атаковал вирус Xhelper, который почти невозможно удалить, даже если сбросить настройки гаджета до заводских.
Клопс 31 октября в 13:18
Космос

Американскую связь на российском сегменте МКС заменят на отечественную

Американские средства связи на российском сегменте Международной космической станции (МКС) с 2020 года будут заменены на оборудование отечественного производства.
REGNUM 31 октября в 21:56
Шоу-бизнес

Дмитрий Шепелев уехал отдыхать в США с новой возлюбленной

Телеведущий Дмитрий Шепелев отправился на отдых в Америку вместе со своей новой возлюбленной, дизайнером Екатериной Тулуповой.
Народные новости 03:54
Общество

Почему не надо говорить «да», если звонят с незнакомого номера

В последнее время в соцсетях люди все чаще жалуются на странные звонки с незнакомых номеров.
Российская газета 01:25
Происшествия

В Нарьян-Маре арестован пустивший убийцу в детский сад охранник

Городской суд Нарьян-Мара арестовал охранника детского сада «Сказка», где 31 октября был убит шестилетний ребенок, сообщает в субботу, 2 ноября, «РИА Новости» со ссылкой на заявление представителя регионального управления следственного комитета Светланы Тарнаевой.
Известия 07:09
Футбол

«Локомотив» и «Уфа» сыграли вничью в РПЛ

Футбольный московский клуб «Локомотив» и команда «Уфа» не смогли выявить победителя в матче пятнадцатого тура Российской Премьер-лиги (РПЛ).
REGNUM 09:08
Общество

Командиры расстрелявшего солдат срочника нарушили приказ Шойгу

Министр жестко раскритиковал работу командиров с личным составом и заявил, что "при надлежащем исполнении должностными лицами воинской части требований приказов" солдат срочной службы Шамсутдинов не мог быть назначен в караул.
Газета.Ru вчера в 15:24
Как работают Яндекс.Новости?
Главное