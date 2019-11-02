Здоровье
Газета.RuМинздрав изменил норму потребления соли для россиян
Министерство здравоохранения РФ внесло изменения в Рекомендации по рациональным нормам потребления пищевых продуктов, установив суточную норму для соли. Об этом рассказал замглавы ведомства Олег Салагай в своем Telegram-канале, сообщает РИА "Новости".
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Происшествия
В Москве убили начальника центра по борьбе с экстремизмом Ингушетии
На юге столицы неизвестный расстрелял двоих мужчин, один из погибшмх начальник центра противодействия экстремизму Ингушетии Ибрагим Эльджаркиев, рассказал РБК источник в ГУ МВД по Москве, информацию подтвердил другой источник в этом управлении.
РБК 12:30
Футбол
«Спартак» разгромил «Арсенал» в матче молодежного первенства России
Футболисты московского "Спартака" победили тульский "Арсенал" в матче 15-го тура молодежного первенства России.
РИА Новости 07:15
Политика
Киев вызвал посла Франции из-за слов Макрона об «украинских бандах»
МИД Украины вызвал посла Франции для разъяснений после появления в СМИ цитата из интервью Эмманюэля Макрона, в котором он рассуждает о проблеме нелегальной миграции.
РБК вчера в 17:36
Культура
Шварценеггер заставил Сталлоне сняться в провальной комедии
Профиль вчера в 16:09
Общество
«Нафтогаз» подал новый иск против «Газпрома» в Стокгольмский арбитраж
Украинская компания «Нафтогаз» подала новый иск в Стокгольмский арбитраж против российской компании «Газпром», касающийся контракта на транзит газа.
РБК 12:18
Единоборства
Ковалёв и Альварес пройдут дополнительное взвешивание перед боем
Чемпион мира по версии WBO в полутяжёлом весе Сергей Ковалёв и обладатель поясов WBC, WBA Super и IBF в среднем весе мексиканец Сауль Альварес пройдут дополнительную процедуру взвешивания перед боем.
RT на русском 13:31
Футбол
Рома — Наполи 2:1
"Рома" одержала победу над "Наполи" в матче 11-го тура чемпионата Италии.
Газета.Ru 11:54
Армия и оружие
Украина закрыла небо и север Черного моря из-за учений
В связи с проведением стрельб в рамках учений Украина закрыла небо и запретила судоходство в северной части Черного моря, сообщает "Украинский милитарный портал".
Газета.Ru 11:51
Общество
Эксперты объяснили, почему нельзя отвечать «да» на звонки незнакомцев
Эксперты рассказали, что телефонные мошенники пытаются заполучить биометрические данные жертв — в частности, цифровые отпечатки голоса.
РИА Новости 08:50
Происшествия
В Саратове отец задержал мужчину, пытавшегося похитить его дочь
Полиция в Саратове проводит проверку в отношении мужчины, который якобы пытался похитить девятилетнюю девочку, но был задержан отцом ребенка, сообщили в субботу РИА Новости в пресс-службе ГУ МВД по региону.
РИА Новости 07:13
Политика
Генпрокурор США удивил британцев просьбой о компромате
Как сообщает газета Independent, Барр попросил у британцев помощи в сборе компромата на спецслужбы США.
Вести.Ru 10:37
Политика
Григорию Лепсу запрещен въезд в Латвию
Inc-news.ru вчера в 15:41
Транспорт
Первые пассажиры поедут в Крым на поезде в конце текущего года
Эхо Москвы вчера в 13:02
Общество
Штормовое предупреждение объявлено в Омской области
Штормовое предупреждение объявлено в Омской области.
Байкал24 вчера в 04:47
Футбол
Зенит — ЦСКА 1:1 (2-й тайм)
Армейцы повели в счете в концовке первого тайма с "Зенитом". Уже в компенсированное время отличился Никола Влашич.
Bobsoccer 12:54
Музыка
Участник «Евровидения-2008» провалился на «Голосе»
Усталость и негодование Полины Гагариной, Пелагея на руках Дмитрия Нагиева и неудачная попытка "напомнить о себе" участника "Евровидения-2008" Руслана Алехно: "Газета.Ru" рассказывает о самых ярких моментах четвертой недели слепых прослушиваний восьмого сезона шоу "Голос".
Газета.Ru вчера в 17:14
Происшествия
В Нарьян-Маре арестовали охранника детсада, впустившего убийцу
Суд в Нарьян-Маре заключил под стражу охранника детского сада, где произошло убийство ребенка, сообщила РИА Новости представитель регионального управления Следственного комитета Светлана Тарнаева.
РИА Новости 05:54
Происшествия
SSJ100 с отказавшим двигателем сел в Тюмени
Самолет SSJ100 авиакомпании «Ямал» с отказавшим двигателем экстренно сел в Тюмени.
BFM.ru вчера в 11:19
Политика
Кремль отреагировал на призыв Киева о «репарациях за Донбасс»
В Кремле прокомментировали призыв Киева к Москве выплатить репарации за Донбасс, напомнив, что конфликт на юго-востоке Украины является сугубо внутренним делом этой страны.
ТК Звезда вчера в 08:47
Хоккей
КХЛ. «Нефтехимик» обыграл «Ак Барс» в татарском дерби
Игровой день в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги завершился в Нижнекамске, где встречались два представителя Татарстана – местный "Нефтехимик" и казанский "Ак Барс".
Вести.Ru 13:11
Музыка
Тилль Линдеманн представил тизер клипа, снятого на «Ленфильме»
News.ru вчера в 11:24
Общество
Мама девочки с родимым пятном на все лицо обратилась к россиянам
Мама американской девочки Луны Феннер, которая прилетела в Краснодар удалять гигантскую родинку на все лицо, поблагодарила в своем Instagram россиян, которые помогают ее семье.
РИА Новости 08:48
Общество
Актриса Асмус отказалась от претензий за свое фото на надгробном камне
Российская актриса Кристина Асмус отказалась от претензий и требования компенсации от компании, разместившей на похоронной гравюре ее изображение, сообщил "Интерфаксу" в субботу ее адвокат Анатолий Кучерена.
Интерфакс 03:36
Политика
Стало известно, почему Столтенберг не встретился с керченскими провокаторами
Во время недавнего визита в Киев генсека НАТО Йенса Столтенберга принимающая сторона предлагала организовать ему встречу с украинскими моряками, задержанными российскими пограничниками за провокацию в Керченском проливе в ноябре прошлого года и освобожденными в начале сентября нынешнего.
Вести.Ru 09:58
Происшествия
Школьницы разрушили несколько надгробий на кладбище под Курском
Полиция задержала трех школьниц, подозреваемых в разрушении надгробий на кладбище в городе Щигры Курской области.
Интерфакс 13:11
Политика
РПЦ прекратила общение с главой Элладской церкви
Русская православная церковь прекратит евхаристическое общение с главой Элладской церкви уже в это воскресенье, 3 ноября.
Интерфакс 07:57