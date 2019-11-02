Здоровье
Газета.RuМинздрав изменил норму потребления соли для россиян
Министерство здравоохранения РФ внесло изменения в Рекомендации по рациональным нормам потребления пищевых продуктов, установив суточную норму для соли. Об этом рассказал замглавы ведомства Олег Салагай в своем Telegram-канале, сообщает РИА "Новости".
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Армия и оружие
Украина закрыла небо и запретила судоходство в Черном море
Украина закрыла небо и запретила судоходство в северной части Черного моря с целью проведения боевых стрельб из зенитных ракетных комплексов в рамках совместных с НАТО тактических учений, которые проводятся в период с 31 октября по 4 ноября.
Российская газета 11:35
Политика
МИД Украины вызвал посла Франции из-за слов Макрона
Министерство иностранных дел Украины вызвало посла Франции из-за слов французского президента Эммануэля Макрона об «украинских бандах» в стране.
Известия вчера в 18:49
Общество
«Нафтогаз» подал новый иск против «Газпрома»
«Нафтогаз Украины» направил в Стокгольмский арбитраж новый иск против «Газпрома», касающийся газового транзита.
Известия 11:31
Происшествия
В Нарьян-Маре арестован пустивший убийцу в детский сад охранник
Городской суд Нарьян-Мара арестовал охранника детского сада «Сказка», где 31 октября был убит шестилетний ребенок, сообщает в субботу, 2 ноября, «РИА Новости» со ссылкой на заявление представителя регионального управления следственного комитета Светланы Тарнаевой.
Известия 07:09
Футбол
«Спартак» вновь одержал две победы в один день
Ридус 31 октября в 16:38
Шоу-бизнес
Константин Крюков рассказал о «клане Бондарчуков»
Вести.Ru вчера в 07:39
Армия и оружие
В Золотом в воскресенье отменят ограничение на передвижение жителей
Режим ограничений на перемещение граждан в районе разведения сил в Золотом в Донбассе перестанет действовать в воскресенье.
Аргументы и Факты 11:56
Происшествия
Во Владивостоке у женщины в руках взорвался неизвестный предмет
Женщина во Владивостоке была госпитализирована после того, как подняла с земли неизвестный предмет, который взорвался у нее в руках, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
РИА Новости 09:10
Происшествия
Трое детей провалились под лед в Башкирии
Дети провалились под лед в Башкирии. Один из них погиб, двоих доставили в медучреждение.
ТАСС 09:40
Космос
Американский космический корабль Cygnus вышел на орбиту
Американский грузовой космический корабль Cygnus успешно вышел на орбиту после отделения от второй ступени ракеты-носителя Antares, сообщает NASA в Twitter.
Коммерсантъ 11:05
Происшествия
Полиция ищет водителя «Тойоты», стрелявшего на юге Москвы
Полиция разыскивает водителя "Тойоты", который открыл огонь возле крупного торгового центра на юге Москвы.
Вести.Ru 11:56
Шоу-бизнес
Симоньян опубликовала трогательный снимок с новорожденной дочкой
Главный редактор RT Маргарита Симоньян опубликовала в Instagram фотографию супруга, актера театра и кино Тиграна Кеосаяна, с новорожденной дочерью Маро на руках.
ФАН 11:08
Общество
Мама девочки с родимым пятном на все лицо обратилась к россиянам
Мама американской девочки Луны Феннер, которая прилетела в Краснодар удалять гигантскую родинку на все лицо, поблагодарила в своем Instagram россиян, которые помогают ее семье.
РИА Новости 08:48
Энергетика
«Ведомости» узнали об убыточности запасов «Сургутнефтегаза»
Максимальная доля коммерчески рентабельных запасов нефти у компании «Сургутнефтегаз» составляет 548 млн тонн (41% запасов).
РБК вчера в 11:43
Армия и оружие
В МВД Турции пообещали отослать пленных боевиков ИГ в Европу
Министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу заявил, что считает неприемлемой позицию стран Европы, которые никак не реагируют на ситуацию с пленными боевиками «Исламского государства» (запрещенной в России организации) на севере Сирии, сообщает агентство Reuters.
РБК 08:19
Политика
Климкин предупредил о готовящемся ударе России по югу Украины
Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин считает, что Россия готовится к полномасштабному удару по югу его родной страны.
Lenta.ru вчера в 04:27
Общество
Эксперты объяснили, почему нельзя отвечать «да» на звонки незнакомцев
Эксперты рассказали, что телефонные мошенники пытаются заполучить биометрические данные жертв — в частности, цифровые отпечатки голоса.
РИА Новости 08:50
Кино
Новый «Терминатор» стартовал в прокате в российских кинотеатрах
RuNews24.ru 04:19
Происшествия
Многоквартирный жилой дом загорелся в Сыктывкаре
Авторадио 08:46
Шоу-бизнес
Седокова призналась в любви к баскетболисту «Химок»
На снимке девушка запечатлена со своим бойфрендом - латвийским баскетболистом "Химок" Янисом Тиммой.
Газета.Ru 07:14
Авто
Составлен топ-5 быстро ржавеющих иномарок
Кузов в течение первых 5-6 лет использования авто сохраняется неплохо, но после многочисленные очаги коррозии появляются на колесных арках, днище и порогах, пишет njcar.ru.
Кубанские новости 10:55
Армия и оружие
Курды выступили против контроля США над нефтяными месторождениями
Стоит отметить, что ранее министр обороны США Марк Эспер заявлял, что власти США намерены контролировать нефтяные месторождения в Сирии и отвечать силой на попытки их захватить.
Страна Советов on-line 06:06
Футбол
«Зенит» готовит финальное предложение по Миранчукам
По словам собеседника, сине-бело-голубые сделают финальное предложение по братьям в зимнее трансферное окно.
ФАН вчера в 11:51
Общество
В Испании предложили помочь Тунберг попасть на Климатический форум
Министр экологических преобразований Испании Тереса Рибера предложила помочь шведской эко-активистке Грете Тунберг пересечь Атлантику, чтобы добраться на Климатический форум COP25, который был перенесен из Чили в Мадрид.
РИА Новости 04:04
Армия и оружие
Индия отправит МиГ-27 в «последний путь»
В декабре оставшиеся у индийских военных сверхзвуковые истребители-бомбардировщики третьего поколения с крылом изменяемой стреловидности МиГ-27 отправятся в «последний путь», пишет India Today.
Lenta.ru 03:15
Политика
Цемах заявил о давлении спецслужб Украины из-за показаний по делу MH17
Свидетель по делу крушения малайзийского Boeing MH17 Владимир Цемах обвинил украинские спецслужбы в том, что те оказывали на него давление, чтобы добиться "правильных" показаний по делу о крушении Boeing MH17, передает ТАСС.
Газета.Ru вчера в 09:27
Общество
В Гидрометцентре прогнозируют «розовую зиму»
Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что «зима ожидается не холодной, температурный фон — около и выше нормы», россиян ждет «розовая зима», передает «Интерфакс».
Дождь вчера в 09:46
Общество
Актриса Асмус отказалась от претензий за свое фото на надгробном камне
Российская актриса Кристина Асмус отказалась от претензий и требования компенсации от компании, разместившей на похоронной гравюре ее изображение, сообщил "Интерфаксу" в субботу ее адвокат Анатолий Кучерена.
Интерфакс 03:36