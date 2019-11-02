Здоровье

Газета.RuГазета.RuМинздрав изменил норму потребления соли для россиян

Министерство здравоохранения РФ внесло изменения в Рекомендации по рациональным нормам потребления пищевых продуктов, установив суточную норму для соли. Об этом рассказал замглавы ведомства Олег Салагай в своем Telegram-канале, сообщает РИА "Новости".
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Минздрав изменил норму потребления соли для россиян

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