Здоровье
Газета.RuМинздрав изменил норму потребления соли для россиян
Министерство здравоохранения РФ внесло изменения в Рекомендации по рациональным нормам потребления пищевых продуктов, установив суточную норму для соли. Об этом рассказал замглавы ведомства Олег Салагай в своем Telegram-канале, сообщает РИА "Новости".
Читать в источнике
Оценить338
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7077 источников, обновлено в 16:48, Ашберн
Общество
Украину накроет мощное землетрясение: карта опасных регионов
Российский Диалог 14:49
Футбол
Зенит — ЦСКА 1:1
Московский ЦСКА сыграло вничью с петербургским "Зенитом" в матче 15-го тура чемпионата России.
Газета.Ru 13:56
Политика
Киев вызвал посла Франции из-за слов Макрона об «украинских бандах»
МИД Украины вызвал посла Франции для разъяснений после появления в СМИ цитата из интервью Эмманюэля Макрона, в котором он рассуждает о проблеме нелегальной миграции.
РБК вчера в 17:36
Политика
Сын Хрущева рассказал о Сахарове, который хотел взорвать «Царь-бомбу»
Сын бывшего первого секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущева, Сергей Хрущев, рассказал радиостанции «Говорит Москва», что испытания термоядерной бомбы состоялись по инициативе физика Андрея Сахарова.
Телеканал 360° 15:56
Шоу-бизнес
Муж Заворотнюк появился на пресс-конференции
Татьяна Навка прокомментировала состояние мужа Анастасии Заворотнюк - фигуриста Петра Чернышева, передает «Комсомольская правда».
Вести Подмосковья вчера в 02:02
Происшествия
В Забайкалье арестовали троих подростков за изнасилование и убийство
27 октября 2019 года в сельской местности Кыринского района трое подростков ворвались в частный дом, изнасиловали женщину и избили 40-летнего мужчину, который скончался от полученных травм.
Газета.Ru 13:09
Происшествия
Во Владивостоке у женщины в руках взорвался неизвестный предмет
Женщина во Владивостоке была госпитализирована после того, как подняла с земли неизвестный предмет, который взорвался у нее в руках, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
РИА Новости 09:10
Происшествия
В Курской области три школьницы разрушили надгробия на кладбище
Курская полиция установила личности трёх школьниц, которые разрушили надгробия на шести могилах в городе Щигры Курской области.
RT на русском 13:39
Политика
NYT узнала о задержании в Москве самолета с американским атташе
Российские должностные лица в августе задержали вылет самолета из Москвы, который должен был доставить в один из госпиталей Германии заболевшего американского военного атташе.
РБК 16:13
Политика
В немецком городе Дрезден объявили «нацистскую чрезвычайную ситуацию»
В Дрездне, что на востоке Германии, появились проблемы с крайне правыми.
Комсомольская правда 14:48
Хоккей
ХК «Трактор» отправил в отставку главного тренера Скудру
Челябинский клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Трактор» отправил в отставку главного тренера команды Петериса Скудру.
RT на русском 16:11
Шоу-бизнес
Дмитрий Шепелев уехал отдыхать с новой возлюбленной в Америку
Востребованный российский телевизионный ведущий Дмитрий Шепелев уехал в США на отдых вместе со своей новой избранницей.
ГлобалМСК.ру 07:53
Происшествия
В Москве застрелили начальника Центра «Э» по Ингушетии
Руководитель Центра противодействия экстремизму (ЦПЭ) МВД России по Ингушетии Ибрагим Эльджаркиев застрелен на западе Москвы, сообщает ТАСС.
Коммерсантъ 12:45
Армия и оружие
The National Interest напомнил о последнем секретном самолете СССР
Актуальные Новости 11:30
Единоборства
Ковалёв и Альварес пройдут дополнительное взвешивание перед боем
Чемпион мира по версии WBO в полутяжёлом весе Сергей Ковалёв и обладатель поясов WBC, WBA Super и IBF в среднем весе мексиканец Сауль Альварес пройдут дополнительную процедуру взвешивания перед боем.
RT на русском 13:31
Шоу-бизнес
Пугачева зареклась выходить на сцену до 80 лет
Певица Алла Пугачева зареклась выходить на сцену до 80-летнего юбилея. Об этом она заявила во время концерта в Минске.
Lenta.ru 14:47
Общество
Минстрой России впервые представил индекс качества городской среды
Индекс качества городской среды впервые опубликовало Министерство строительства первый в России.
REGNUM вчера в 18:57
Футбол
Агент: «У меня было предложение для Дзюбы из Китая. Ему предлагали зарплату 7 миллионов евро»
Предлагали зарплату 7 миллионов евро.
Матч ТВ 16:27
Наука
Бактерии «взломали» систему безопасности своих соседей по микробиому
Чтобы «давить» соседей, бактерии используют системы токсинов. Система секреции шестого типа (T6SS) — одна из таких.
N+1 31 октября в 11:38
Общество
Мама девочки из США с «маской Бэтмена» поблагодарила россиян
Американка Кэрол Феннер, мама девочки Луны, которую лечат врачи в Краснодаре, поблагодарила россиян за помощь в своем Instagram.
Газета.Ru 15:29
Политика
Дробыш прокомментировал запрет Лепсу на въезд в Латвию
Композитор, музыкальный продюсер, заслуженный артист России Виктор Дробыш прокомментировал RT включение Григория Лепса в список лиц, которым запрещён въезд в Латвию.
RT на русском вчера в 11:24
Общество
«Роскосмос» расторг контракт на производство ракеты «Ангара»
РИА Новости вчера в 19:04
Общество
Кондитеры из Москвы поставляли снаряжение боевикам в Сирию
ИА «Ореанда-Новости» Уроженцы Азербайджана Расим Бахшиев и Эльшада Ягубова поставляли снаряжение сирийским боевикам и параллельно пекли пахлаву в Москве, об этом сообщает «Коммерсантъ».
Ореанда-Новости 06:50
Армия и оружие
Британия пригрозила России противолодочными самолетами
Сообщается, что всего королевские ВВС рассчитывают получить 9 новых противолодочных самолетов этой серии, которые разрабатываются на базе американского лайнера Boeing 737-800.
Дни24 вчера в 11:32
Технологии
В России запустили сервис Apple TV+ без русского дубляжа
Только оригинальные фильмы и сериалы сервиса вышли без русского дубляжа, однако их можно посмотреть с субтитрами.
UfacityNews.ru 06:38