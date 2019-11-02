Здоровье

Российская газетаРоссийская газетаМинздрав изменил нормы потребления соли

Минздрав России привел в соответствие с рекомендациями Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) уровень потребления соли в нашей стране. Приказ, который вносит поправки в Рекомендации по рациональным нормам потребления пищевых продуктов, подписала глава ведомства Вероника Скворцова.
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Минздрав изменил норму потребления соли для россиян

Газета.Ru10:31

Минздрав изменил норму потребления соли

РИА Новости08:10

В Минздраве назвали рекомендуемую суточную норму потребления соли

RT на русском08:31

Минздрав установил рекомендованный уровень потребления соли для россиян

РБК08:40

Минздрав установил рекомендованный уровень суточного потребления соли

Известия07:40

Минздрав установил рекомендованный уровень суточного потребления соли

ТАСС06:57

Минздрав изменил нормы потребления соли

Российская газета06:54
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