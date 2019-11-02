Минздрав России привел в соответствие с рекомендациями Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) уровень потребления соли в нашей стране. Приказ, который вносит поправки в Рекомендации по рациональным нормам потребления пищевых продуктов, подписала глава ведомства Вероника Скворцова.

Единоборства Ковалёв и Альварес пройдут дополнительное взвешивание перед боем Чемпион мира по версии WBO в полутяжёлом весе Сергей Ковалёв и обладатель поясов WBC, WBA Super и IBF в среднем весе мексиканец Сауль Альварес пройдут дополнительную процедуру взвешивания перед боем.

Общество В Гидрометцентре прогнозируют «розовую зиму» Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что «зима ожидается не холодной, температурный фон — около и выше нормы», россиян ждет «розовая зима», передает «Интерфакс».

Политика Лепс прокомментировал запрет на въезд в Латвию Глава МИД Латвии Эдгар Ринкевич в пятницу включил Лепса в список лиц, которым запрещен въезд в страну.

Общество В Испании предложили помочь Тунберг попасть на Климатический форум Министр экологических преобразований Испании Тереса Рибера предложила помочь шведской эко-активистке Грете Тунберг пересечь Атлантику, чтобы добраться на Климатический форум COP25, который был перенесен из Чили в Мадрид.

Происшествия В Забайкалье арестовали троих подростков за изнасилование и убийство 27 октября 2019 года в сельской местности Кыринского района трое подростков ворвались в частный дом, изнасиловали женщину и избили 40-летнего мужчину, который скончался от полученных травм.

Шоу-бизнес Муж Заворотнюк впервые вышел к журналистам Муж российской актрисы Анастасии Заворотнюк фигурист Петр Чернышев впервые вышел к журналистам после известий о тяжелой болезни артистки.

Общество «Нафтогаз» подал против «Газпрома» новый иск "Нафтогаз" направил в Стокгольмский арбитраж встречный иск против "Газпрома" на 12 миллиардов долларов, сообщил исполнительный директор украинской компании Юрий Витренко.

Происшествия В Саратове отец задержал мужчину, пытавшегося похитить его дочь Полиция в Саратове проводит проверку в отношении мужчины, который якобы пытался похитить девятилетнюю девочку, но был задержан отцом ребенка, сообщили в субботу РИА Новости в пресс-службе ГУ МВД по региону.

Футбол Голкипера «Лидса» могут отстранить за расизм «The Sun» сообщает, что в девятом туре Чемпионшипа, в котором играли «Лидс» и «Чарльтон», вратарь хозяев Кико Касилья оскорблял нападающего соперников на расовой почве.

Политика Киев хочет заставить Россию платить за восстановление Донбасса Министр транспорта и инфраструктуры Украины Владислав Криклий заявил, что Киев не планирует тратить деньги на восстановление Донбасса после окончания войны и намерен заставить платить за это Москву.

Экономика В правительстве назвали плюсы новой системы накопительных пенсий Министерство финансов РФ считает, что россияне могут уверенно участвовать в новой накопительной пенсионной системе, так как государство обязуется застраховать и защитить все их накопления.

Общество Растительное мясо начнут продавать в России В начале ноября в столичных супермаркетах премиум-класса начнут продавать растительное мясо калифорнийской компании Beyond Meat, сообщает телеканал Москва 24 со ссылкой на дистрибуторов.

Общество HeadHunter назвал самые высокооплачиваемые вакансии По ее данным, средняя предлагаемая зарплата по всем профобластям — 45288 руб. Подборка "дорогих" вакансий начинается зарплатой от 300 тыс. руб. Заканчивается — от 100 тыс. руб. Самая высокооплачиваемая вакансия - - "ведущий iOS разработчик" — Москва, от 300 тыс. руб. до вычета налогов.