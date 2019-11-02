Здоровье
Российская газетаМинздрав изменил нормы потребления соли
Минздрав России привел в соответствие с рекомендациями Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) уровень потребления соли в нашей стране. Приказ, который вносит поправки в Рекомендации по рациональным нормам потребления пищевых продуктов, подписала глава ведомства Вероника Скворцова.
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Происшествия
В Москве застрелили начальника Центра «Э» по Ингушетии
Единоборства
Ковалёв и Альварес пройдут дополнительное взвешивание перед боем
Чемпион мира по версии WBO в полутяжёлом весе Сергей Ковалёв и обладатель поясов WBC, WBA Super и IBF в среднем весе мексиканец Сауль Альварес пройдут дополнительную процедуру взвешивания перед боем.
Футбол
Зенит — ЦСКА 1:1
Общество
В Гидрометцентре прогнозируют «розовую зиму»
Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что «зима ожидается не холодной, температурный фон — около и выше нормы», россиян ждет «розовая зима», передает «Интерфакс».
Фигурное катание
Тарасова рассказала об ошибках Загитовой на Гран-при
Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова прокомментировала выступление российской фигуристки Алины Загитовой на этапе серии Гран-при Internationaux de France.
Политика
Лепс прокомментировал запрет на въезд в Латвию
Глава МИД Латвии Эдгар Ринкевич в пятницу включил Лепса в список лиц, которым запрещен въезд в страну.
Общество
В Испании предложили помочь Тунберг попасть на Климатический форум
Министр экологических преобразований Испании Тереса Рибера предложила помочь шведской эко-активистке Грете Тунберг пересечь Атлантику, чтобы добраться на Климатический форум COP25, который был перенесен из Чили в Мадрид.
Происшествия
В Забайкалье арестовали троих подростков за изнасилование и убийство
27 октября 2019 года в сельской местности Кыринского района трое подростков ворвались в частный дом, изнасиловали женщину и избили 40-летнего мужчину, который скончался от полученных травм.
Происшествия
Трое детей провалились под лед в Башкирии
Дети провалились под лед в Башкирии. Один из них погиб, двоих доставили в медучреждение.
Футбол
Дзюба — о работе арбитра в матче с ЦСКА: кто недоволен? Это не моя компетенция
Нападающий санкт-петербургского "Зенита" Артём Дзюба дал комментарий после домашнего матча 15-го тура Российской Премьер-Лиги с московским ЦСКА (1:1).
Здоровье
Диетологи назвали самые опасные виды мяса
Самую большую опасность представляет баранина и утиное мясо. Они плохо осваиваются организмом.
Шоу-бизнес
Муж Заворотнюк впервые вышел к журналистам
Муж российской актрисы Анастасии Заворотнюк фигурист Петр Чернышев впервые вышел к журналистам после известий о тяжелой болезни артистки.
Общество
Мама девочки с родимым пятном на все лицо обратилась к россиянам
Мама американской девочки Луны Феннер, которая прилетела в Краснодар удалять гигантскую родинку на все лицо, поблагодарила в своем Instagram россиян, которые помогают ее семье.
Общество
Мэр Одессы назвал демонтаж Нацкорпусом барельефа Жукова плевком в лицо
Мэра Одессы Геннадия Труханова возмутил демонтаж барельефа советского маршала Георгия Жукова.
Общество
«Нафтогаз» подал против «Газпрома» новый иск
"Нафтогаз" направил в Стокгольмский арбитраж встречный иск против "Газпрома" на 12 миллиардов долларов, сообщил исполнительный директор украинской компании Юрий Витренко.
Происшествия
В Саратове отец задержал мужчину, пытавшегося похитить его дочь
Полиция в Саратове проводит проверку в отношении мужчины, который якобы пытался похитить девятилетнюю девочку, но был задержан отцом ребенка, сообщили в субботу РИА Новости в пресс-службе ГУ МВД по региону.
Гаджеты
Все пять датчиков камеры Xiaomi CC9 Pro крупно на одной картинке
Глава Xiaomi Лей Цзунь (Lei Jun) опубликовал в Weibo рендер основной камеры перспективного Xiaomi CC9 Pro, однако картинка эта необычная – на ней отсутствует задняя панель.
Происшествия
В Курской области три школьницы разрушили надгробия на кладбище
Курская полиция установила личности трёх школьниц, которые разрушили надгробия на шести могилах в городе Щигры Курской области.
Политика
Генпрокурор США удивил британцев просьбой о компромате
Как сообщает газета Independent, Барр попросил у британцев помощи в сборе компромата на спецслужбы США.
Футбол
Голкипера «Лидса» могут отстранить за расизм
«The Sun» сообщает, что в девятом туре Чемпионшипа, в котором играли «Лидс» и «Чарльтон», вратарь хозяев Кико Касилья оскорблял нападающего соперников на расовой почве.
Политика
Киев хочет заставить Россию платить за восстановление Донбасса
Министр транспорта и инфраструктуры Украины Владислав Криклий заявил, что Киев не планирует тратить деньги на восстановление Донбасса после окончания войны и намерен заставить платить за это Москву.
Кино
Названы самые жуткие монстры в истории кино
Экономика
В правительстве назвали плюсы новой системы накопительных пенсий
Министерство финансов РФ считает, что россияне могут уверенно участвовать в новой накопительной пенсионной системе, так как государство обязуется застраховать и защитить все их накопления.
Музыка
В шоу «Голос» не взяли Руслана Алехно
Футбол
Радимов уверен, что Кокорин станет шикарным усилением для «Зенита»
Специалист считает, что Кокорин станет шикарным усилением для «Зенита».
Общество
Растительное мясо начнут продавать в России
В начале ноября в столичных супермаркетах премиум-класса начнут продавать растительное мясо калифорнийской компании Beyond Meat, сообщает телеканал Москва 24 со ссылкой на дистрибуторов.
Общество
HeadHunter назвал самые высокооплачиваемые вакансии
По ее данным, средняя предлагаемая зарплата по всем профобластям — 45288 руб. Подборка "дорогих" вакансий начинается зарплатой от 300 тыс. руб. Заканчивается — от 100 тыс. руб. Самая высокооплачиваемая вакансия - - "ведущий iOS разработчик" — Москва, от 300 тыс. руб. до вычета налогов.
Гаджеты
Intel: 10-нм настольные процессоры выйдут в начале следующего года
В рамках недавнего мероприятия Intel Experience Canada 2019 канадский региональный менеджер Intel Денис Годро (Denis Gaudreault) заявил, что компания Intel будет выпускать 10-нм настольные процессоры и выйдут они уже в начале следующего года.