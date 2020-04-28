Коронавирус
Вечерняя МоскваМинздрав доработает методические рекомендации по лечению коронавируса
Эксперты Министерства здравоохранения России доработают методические рекомендации по профилактике, диагностике и лечению нового коронавируса, рассказали в пресс-службе ведомства.
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Политика
Кабмин Украины отозвал представление Саакашвили в вице-премьеры
Правительство Украины отозвало из Верховной рады представление о назначении экс-главы Одесской области Михаила Саакашвили вице-премьером, сообщает украинское издание «Цензор.нет».
РБК 07:53
Политика
Путин выступит с обращением на совещании по коронавирусу
Владимир Путин запланировал "большое выступление" на совещании с губернаторами и членами правительства, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
РИА Новости 05:23
Политика
Синдзо Абэ не приедет в Москву на празднование Победы в сентябре
Токио, 28 апреля 2020, 08:35 — REGNUM Премьер-министр Японии Синдзо Абэ не приедет в Москву для участия в торжествах, посвящённых 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, в случае их переноса на 3 сентября.
REGNUM 01:35
Общество
Попова спрогнозировала сроки отмены режима самоизоляции в России
Глава Роспотребнадзора Анна Попова допустила постепенное снятие режима самоизоляции после 12 мая.
РИА Новости вчера в 10:31
Общество
Доктор Мясников предрек миру более смертоносную эпидемию
Официальный представитель информационного центра по коронавирусу, врач Александр Мясников, известный как доктор Мясников из программы «О самом главном» на канале «Россия 1», предрек миру еще одну эпидемию, более смертоносную, чем нынешняя пандемия.
Lenta.ru вчера в 10:27
Энергетика
В Польше пригрозили арестом активов «Северного потока-2»
Ковальчик в качестве примера привел спор между «Газпромом» и «Нафтогазом Украины», в ходе которого, по словам замминистра, российская сторона также отказывалась выполнять условия Стокгольмского арбитража, что привело к арестам активов Nord Stream 2 AG в Швейцарии, а также компании Blue Stream Pipeline Company B.V.
РБК 03:48
Шоу-бизнес
Агата Муцениеце попросила прощения у Павла Прилучного в стихотворении
В стихотворении модель просит его простить ее. Совсем недавно Агата Муцениеце пожаловалась на агрессивное поведение мужа.
Что происходит 05:26
Религия
Православные христиане отмечают Радоницу
Москва, 28 апреля 2020, 08:39 — REGNUM Сегодня, 28 апреля, православные верующие в России отмечают день поминовения усопших — Радоницу, которая она приходится на вторник второй недели после Пасхи.
REGNUM 01:39
Шоу-бизнес
Джиган появился на дне рождения Оксаны Самойловой
На протяжении всего дня в сторис модели не был замечен ее супруг – Джиган.
Uznayvse.ru 03:56
Общество
«Инвитро» начнет проводить тесты на антитела к коронавирусу
Частная медицинская компания «Инвитро» во второй половине мая начнет тестирования на антитела к вирусу SARS-CoV-2, вызывающему коронавирус COVID-19, рассказали РБК в пресс-службе компании.
РБК 01:43
Общество
Названы сроки окончания пандемии коронавируса в России
Сингапурские ученые из университета технологий и дизайна спрогнозировали, что вспышка коронавируса в России завершится в середине лета 2020 года.
Газета.Ru вчера в 12:39
Политика
Генерала ФСБ назвали возможным главным фигурантом дела Boeing MH17
Генерала ФСБ назвали возможным главным фигурантом дела о крушении Boeing MH17 в Донбассе. Об этом сообщает «Русская служба Би-би-си».
Lenta.ru 07:12
Общество
Появилась карта распространения коронавируса по районам Петербурга
На сайте Смольного опубликовал доклад руководителя центра имени Алмазова и главы межведомственной рабочей группы по противодействию распространению коронавируса в Петербурге Евгения Шляхто.
Собака.ru 07:05
Происшествия
В Ялте коронавирусом заразилась семья из семи человек
Вся семья в Ялте заразилась COVID-19.
Вести Крым 03:09
Политика
Путин поручил регионам быть готовыми к сезонным природным бедствиям
Президент России Владимир Путин заявил, что в весенне-летний период возрастают риски сезонных природных бедствий в ряде регионов.
RT на русском вчера в 07:42
Общество
Садовничий объявил о планах реформирования факультетов МГУ
Факультеты МГУ имени Ломоносова могут быть объединены в 14–16 научных школ, заявил ректор вуза Виктор Садовничий в интервью ТАСС.
Коммерсантъ 07:08
Общество
Вирусолог дал прогноз по ситуации с коронавирусом в РФ
Врач-вирусолог дал прогноз по ситуации с коронавирусом в Российской Федерации, об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com 07:07
Общество
Вильфанд предсказал температуру летом на уровне рекордных показателей
Вильфанд отметил, что последние 25 лет средние температуры повышаются и климатологи уже указывают, что каждое следующее пятилетие будет рекордным.
РБК вчера в 01:21
Наука
Ученые смогли повернуть вспять клеточное старение
Гарвардские специалисты провели исследование, которое позволило прийти к выводу, что ингибиторы фермента PAPD5 могут обращать вспять сокращение теломер – процесс, который лежит в основе старения клеток.
Anonsens вчера в 13:54
Здоровье
В США расширили список симптомов коронавируса
Ранее американский санитарный регулятор описывал лишь три общих симптома коронавируса: высокая температура, кашель и затрудненное дыхание.
РИА Новости 26 апреля в 14:34
Общество
В Рособрнадзоре допустили частичный перевод ЕГЭ в онлайн
Врио главы Рособрнадзора Анзор Музаев заявил, что Единый государственный экзамен будет сохранён, но не исключена возможность его частичного перевода в интернет.
RT на русском 07:50
Общество
Россиянам пообещали совершенно иную жизнь после окончания пандемии
Жители России после окончания пандемии коронавируса столкнутся с новой нормальностью и другой жизнью.
Газета.Ru 01:32
Политика
В базе МВД статус просроченных паспортов сменился на действующий
Как передает "Интерфакс", ранее Ассоциация российских банков (АРБ) просила МВД изменить статус просроченных паспортов в своей базе.
Вести.Ru 07:59
Авто
Эксперты подсказали, как правильно выбрать шины
Тарантас Ньюс 25 апреля в 08:15
Здоровье
Названа причина вспышки заболеваемости коронавирусом в Дивееве
Глава региона проверил соблюдение мер безопасности после вспышки коронавируса: посетил пункты контроля на въездах в село, где несут дежурство сотрудники полиции, медработники и волонтеры.
Гипер НН 06:57
Здоровье
На Кубани коронавирус подтвержден еще у 51 человека
В Минздраве Кубани уточнили, что в Краснодаре зафиксировано 18 новых случаев, в Сочи шесть новых больных, а в Ейске - четыре.
За рулем Кубань 04:33
Общество
Мишустин поручил подготовить план по снятию ограничений в России
Председатель правительства Михаил Мишустин поручил Роспотребнадзору и вице-премьеру Татьяне Голиковой до 29 апреля определиться с концепцией снятия или смягчения мер, введенных из-за распространения коронавируса.
РИА Новости 04:42
Экономика
Bloomberg предупредило о дефиците российской пшеницы в мире
Как отмечает агентство, Россия — самый крупный поставщик пшеницы и из-за ограничения ее поставок миру может грозить дефицит продовольствия и повышение цен.
РИА Новости 04:22
Экономика
Ректор ВШЭ предсказал обеднение среднего класса в России
Безработица Эксперты Института социальной политики НИУ ВШЭ ранее прогнозировали рост безработицы в стране в шесть раз.
РИА Новости 03:01