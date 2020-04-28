Эксперты Министерства здравоохранения России доработают методические рекомендации по профилактике, диагностике и лечению нового коронавируса, рассказали в пресс-службе ведомства.

Политика Кабмин Украины отозвал представление Саакашвили в вице-премьеры Правительство Украины отозвало из Верховной рады представление о назначении экс-главы Одесской области Михаила Саакашвили вице-премьером, сообщает украинское издание «Цензор.нет».

Политика Синдзо Абэ не приедет в Москву на празднование Победы в сентябре Токио, 28 апреля 2020, 08:35 — REGNUM Премьер-министр Японии Синдзо Абэ не приедет в Москву для участия в торжествах, посвящённых 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, в случае их переноса на 3 сентября. 60

Общество Доктор Мясников предрек миру более смертоносную эпидемию Официальный представитель информационного центра по коронавирусу, врач Александр Мясников, известный как доктор Мясников из программы «О самом главном» на канале «Россия 1», предрек миру еще одну эпидемию, более смертоносную, чем нынешняя пандемия. 1,2K

Энергетика В Польше пригрозили арестом активов «Северного потока-2» Ковальчик в качестве примера привел спор между «Газпромом» и «Нафтогазом Украины», в ходе которого, по словам замминистра, российская сторона также отказывалась выполнять условия Стокгольмского арбитража, что привело к арестам активов Nord Stream 2 AG в Швейцарии, а также компании Blue Stream Pipeline Company B.V. 1,2K

Религия Православные христиане отмечают Радоницу Москва, 28 апреля 2020, 08:39 — REGNUM Сегодня, 28 апреля, православные верующие в России отмечают день поминовения усопших — Радоницу, которая она приходится на вторник второй недели после Пасхи. 196

Общество «Инвитро» начнет проводить тесты на антитела к коронавирусу Частная медицинская компания «Инвитро» во второй половине мая начнет тестирования на антитела к вирусу SARS-CoV-2, вызывающему коронавирус COVID-19, рассказали РБК в пресс-службе компании. 54

Общество Названы сроки окончания пандемии коронавируса в России Сингапурские ученые из университета технологий и дизайна спрогнозировали, что вспышка коронавируса в России завершится в середине лета 2020 года. 2K

Общество Появилась карта распространения коронавируса по районам Петербурга На сайте Смольного опубликовал доклад руководителя центра имени Алмазова и главы межведомственной рабочей группы по противодействию распространению коронавируса в Петербурге Евгения Шляхто. 68

Общество Садовничий объявил о планах реформирования факультетов МГУ Факультеты МГУ имени Ломоносова могут быть объединены в 14–16 научных школ, заявил ректор вуза Виктор Садовничий в интервью ТАСС. 5

Общество Вильфанд предсказал температуру летом на уровне рекордных показателей Вильфанд отметил, что последние 25 лет средние температуры повышаются и климатологи уже указывают, что каждое следующее пятилетие будет рекордным. 910

Наука Ученые смогли повернуть вспять клеточное старение Гарвардские специалисты провели исследование, которое позволило прийти к выводу, что ингибиторы фермента PAPD5 могут обращать вспять сокращение теломер – процесс, который лежит в основе старения клеток. 49

Здоровье В США расширили список симптомов коронавируса Ранее американский санитарный регулятор описывал лишь три общих симптома коронавируса: высокая температура, кашель и затрудненное дыхание. 49

Общество В Рособрнадзоре допустили частичный перевод ЕГЭ в онлайн Врио главы Рособрнадзора Анзор Музаев заявил, что Единый государственный экзамен будет сохранён, но не исключена возможность его частичного перевода в интернет. 1

Политика В базе МВД статус просроченных паспортов сменился на действующий Как передает "Интерфакс", ранее Ассоциация российских банков (АРБ) просила МВД изменить статус просроченных паспортов в своей базе.

Здоровье Названа причина вспышки заболеваемости коронавирусом в Дивееве Глава региона проверил соблюдение мер безопасности после вспышки коронавируса: посетил пункты контроля на въездах в село, где несут дежурство сотрудники полиции, медработники и волонтеры. 9

Здоровье На Кубани коронавирус подтвержден еще у 51 человека В Минздраве Кубани уточнили, что в Краснодаре зафиксировано 18 новых случаев, в Сочи шесть новых больных, а в Ейске - четыре. 925

Общество Мишустин поручил подготовить план по снятию ограничений в России Председатель правительства Михаил Мишустин поручил Роспотребнадзору и вице-премьеру Татьяне Голиковой до 29 апреля определиться с концепцией снятия или смягчения мер, введенных из-за распространения коронавируса. 383