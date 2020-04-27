Коронавирус

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Минздрав выпустил шестую версию методических рекомендаций по профилактике, диагностике и лечению коронавируса. Как подчеркнули в пресс-службе ведомства, документ адресован исключительно медработникам, самолечение может быть опасно.
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Минздрав России изменил рекомендации по лечению коронавируса

Спорт-Экспресс08:26

Минздрав России обновил методические рекомендации по лечению COVID-19

РЕН ТВ07:11

В Минздраве РФ доработают методические рекомендации по лечению COVID-19

Москва 2404:25

Минздрав обновил рекомендации по лечению коронавирусной инфекции

Газета.Ru07:30

Минздрав России обновил методические рекомендации по лечению коронавируса

Агентство Москва06:58

Минздрав изменил рекомендации по лечению коронавируса

РИА Новости07:45

В Минздраве обсудили новые рекомендации по лечению COVID-19

АБН04:01
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Политика

Путин объявил о продлении нерабочих дней до конца майских праздников

Президент России Владимир Путин объявил 6, 7 и 8 мая официально нерабочими днями с сохранением заработной платы.
Ведомости 11:13
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Экономика

Мир может столкнуться с дефицитом российской пшеницы

Мир может столкнуться с нехваткой зерна из-за введения квоты на экспорт российской пшеницы, а также ее досрочной выработки.
Газета.Ru 05:39
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Здоровье

Появилась карта распространения коронавируса по районам Петербурга

На сайте Смольного опубликовал доклад руководителя центра имени Алмазова и главы межведомственной рабочей группы по противодействию распространению коронавируса в Петербурге Евгения Шляхто.
Собака.ru 07:05
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Хоккей

Панарин считает, что многие люди потеряют работу из-за коронавируса

Нападающий команды Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин считает, что многие люди рискуют остаться без работы из-за пандемии коронавируса.
RT на русском 05:05
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Политика

Путин сравнил Россию и Спарту в ситуации с коронавирусом

Президент РФ Владимир Путин, говоря о защите россиян от коронавирусной инфекции, отметил, что в Спарте бросали слабых и больных в пропасть, но в итоге она утратила государственность, подчеркнув, что эта история поучительна в контексте борьбы с распространением болезни.
РИА Новости 12:37
9
Общество

Мосгорсуд отклонил иск к Собянину против введения цифровых пропусков

Московский городской суд отклонил коллективный иск жителей столицы к мэру Москвы Сергею Собянину о незаконности введения цифровых пропусков для передвижения по городу, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление представителя суда.
Газета.Ru 12:33
2
Общество

Ученые назвали сроки окончания вспышки коронавируса в России

Распространение COVID-19 в России окончательно завершится в июле, спрогнозировали специалисты из сингапурского университета технологий и дизайна.
РИА Новости вчера в 13:05
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Игры

Ремейк Destroy All Humans! выйдет в конце июля

THQ Nordic объявила, что ремейк Destroy All Humans! поступит в продажу 28 июля.
Игромания.ру 10:02
Общество

Медсестра из Коммунарки записала видео с жалобами на условия работы

Evo-rus.com 09:34
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Политика

Путин пообещал авиационный парад в День Победы

Lenta.ru 12:07
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Общество

Тульская область вводит цифровые пропуска для передвижения по региону

Тульская область, получившая в апреле возможность протестировать платформу выдачи цифровых пропусков в числе первых семи регионов Центрального федерального округа (ЦФО), вводит пропуска для передвижения по региону с 30 апреля, сообщили во вторник журналистам в пресс-службе правительства региона.
ТАСС 11:19
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Армия и оружие

В США показали прототип нового танка для сухопутных сил

В Соединенных Штатах впервые были публично показаны опытные образцы новых легких танков.
Военное дело вчера в 04:01
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Хоккей

Пятеро хоккеистов СКА покинули клуб

Петербургский СКА на официальном сайте сообщил об уходе пятерых хоккеистов из команды. У хоккеистов истекли контракты с армейским клубом.
Piter.tv 09:53
Экономика

ЦБ предложил освободить россиян от оплаты страховки при выдаче ипотеки

Регулятор предлагает обязать банки страховать заложенное имущество, а также жизнь и здоровье ипотечных заемщиков без исключений — кредит может быть выдан только при наличии у клиента таких страховых полисов.
РБК вчера в 10:01
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Киберспорт

Видео: прохождение задания, езда на мотоцикле и сражения в утёкшем геймплее Cyberpunk 2077

Утёкший геймплей представляет собой расширенную версию публичной 15-минутной демонстрации Cyberpunk 2077, которую CD Projekt RED провела в конце августа 2019 года.
3DNews 04:36
Здоровье

Минздрав расширил список лекарств для лечения коронавируса

Минздрав России опубликовал новые методические рекомендации по профилактике и лечению COVID-19 (.pdf).
Коммерсантъ 07:50
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Политика

Путин объявил поэтапный выход из режима ограничений с 12 мая

С 12 мая начнется поэтапный выход из режима ограничений, отметил российский лидер.
Газета Культура 10:36
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Происшествия

Осуждена бывший вице-президент Внешпромбанка

Осуждена бывший вице-президент Внешпромбанка Хамовнический суд Москвы вынес приговор бывшему заместителю президента Внешпромбанка (ВПБ) Екатерине Глушаковой.
Коммерсантъ 11:39
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Футбол

Логотип ЦСКА претендует на звание лучшей эмблемы по версии Marca

Испанское спортивное издание Marca запустила голосование за определение лучшей эмблемы футбольного клуба во всем мире.
Матч ТВ 09:00
Политика

День работника скорой помощи будет установлен на 28 апреля – Путин

Москва 24 10:45
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Политика

Владимир Путин выступил с обращением к россиянам из-за коронавируса

Владимир Путин в третий раз выступил с телеобращением к россиянам в связи с распространением коронавирусной инфекции.
РИА Новости 10:53
Общество

Беглов утвердил порядок выплат пострадавшим от коронавируса медикам

Во вторник, 28 апреля, стало известно о том, что Беглов утвердил порядок выплат пострадавшим от коронавируса медикам.
Piter.tv 10:55
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Общество

Попова назвала процент медиков с иммунитетом к коронавирусу

Порядка 20% медработников в России имеют иммунитет к коронавирусу.
Известия 11:18
9
Происшествия

В Казани задержали ректора технологического университета

Сотрудники спецслужб провели задержание ректора Казанского национального исследовательского технологического университета Сергея Юшко прямо на рабочем месте, в его кабинете.
Российская газета 05:32
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Общество

Крупнейший автоцентр Москвы решили отдать под госпиталь

РБК 07:12
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Происшествия

ГБР Украины завершило расследование дела Пашинского

Следователи Государственного бюро расследований (ГБР) Украины завершили досудебное расследование по делу о нанесении бывшим депутатом Верховной Рады Сергеем Пашинским тяжких телесных повреждений гражданину и предоставили доступ стороне защиты.
Украина.ру 09:43
Происшествия

На Украине случилось землетрясение

В Закарпатской области Украины случилось третье за месяц землетрясение, передает «Страна.ua» со ссылкой на Главный центр специального контроля государственного космического агентства республики.
Lenta.ru 08:47
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Энергетика

Польша пригрозила арестом зарубежных активов «Газпрома»

Польша намерена добиваться от "Газпрома" исполнения решения Стокгольмского арбитража по спору о ценах на поставляемый газ и готова, к примеру, просить об аресте активов, связанных с проектом "Северный поток-2", заявил изданию Wprost замминистра госактивов Януш Ковальски.
Интерфакс 04:46
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Политика

Генерала ФСБ назвали возможным главным фигурантом дела Boeing MH17

Генерала ФСБ назвали возможным главным фигурантом дела о крушении Boeing MH17 в Донбассе. Об этом сообщает «Русская служба Би-би-си».
Lenta.ru 07:12
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Здоровье

Путин объявил о новых мерах экономической поддержки для жителей Самары

Владимир Путин рассказал, какая поддержка ждёт жителей России.
Pro Город Самара 12:11
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