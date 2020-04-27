Коронавирус
РИА НовостиМинздрав изменил рекомендации по лечению коронавируса
Минздрав выпустил шестую версию методических рекомендаций по профилактике, диагностике и лечению коронавируса. Как подчеркнули в пресс-службе ведомства, документ адресован исключительно медработникам, самолечение может быть опасно.
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Политика
Путин объявил о продлении нерабочих дней до конца майских праздников
Президент России Владимир Путин объявил 6, 7 и 8 мая официально нерабочими днями с сохранением заработной платы.
Ведомости 11:13
Экономика
Мир может столкнуться с дефицитом российской пшеницы
Мир может столкнуться с нехваткой зерна из-за введения квоты на экспорт российской пшеницы, а также ее досрочной выработки.
Газета.Ru 05:39
Здоровье
Появилась карта распространения коронавируса по районам Петербурга
На сайте Смольного опубликовал доклад руководителя центра имени Алмазова и главы межведомственной рабочей группы по противодействию распространению коронавируса в Петербурге Евгения Шляхто.
Собака.ru 07:05
Хоккей
Панарин считает, что многие люди потеряют работу из-за коронавируса
Нападающий команды Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин считает, что многие люди рискуют остаться без работы из-за пандемии коронавируса.
RT на русском 05:05
Политика
Путин сравнил Россию и Спарту в ситуации с коронавирусом
Президент РФ Владимир Путин, говоря о защите россиян от коронавирусной инфекции, отметил, что в Спарте бросали слабых и больных в пропасть, но в итоге она утратила государственность, подчеркнув, что эта история поучительна в контексте борьбы с распространением болезни.
РИА Новости 12:37
Общество
Мосгорсуд отклонил иск к Собянину против введения цифровых пропусков
Московский городской суд отклонил коллективный иск жителей столицы к мэру Москвы Сергею Собянину о незаконности введения цифровых пропусков для передвижения по городу, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление представителя суда.
Газета.Ru 12:33
Общество
Ученые назвали сроки окончания вспышки коронавируса в России
Распространение COVID-19 в России окончательно завершится в июле, спрогнозировали специалисты из сингапурского университета технологий и дизайна.
РИА Новости вчера в 13:05
Игры
Ремейк Destroy All Humans! выйдет в конце июля
THQ Nordic объявила, что ремейк Destroy All Humans! поступит в продажу 28 июля.
Игромания.ру 10:02
Политика
Путин пообещал авиационный парад в День Победы
Lenta.ru 12:07
Общество
Тульская область вводит цифровые пропуска для передвижения по региону
Тульская область, получившая в апреле возможность протестировать платформу выдачи цифровых пропусков в числе первых семи регионов Центрального федерального округа (ЦФО), вводит пропуска для передвижения по региону с 30 апреля, сообщили во вторник журналистам в пресс-службе правительства региона.
ТАСС 11:19
Армия и оружие
В США показали прототип нового танка для сухопутных сил
В Соединенных Штатах впервые были публично показаны опытные образцы новых легких танков.
Военное дело вчера в 04:01
Хоккей
Пятеро хоккеистов СКА покинули клуб
Петербургский СКА на официальном сайте сообщил об уходе пятерых хоккеистов из команды. У хоккеистов истекли контракты с армейским клубом.
Piter.tv 09:53
Экономика
ЦБ предложил освободить россиян от оплаты страховки при выдаче ипотеки
Регулятор предлагает обязать банки страховать заложенное имущество, а также жизнь и здоровье ипотечных заемщиков без исключений — кредит может быть выдан только при наличии у клиента таких страховых полисов.
РБК вчера в 10:01
Киберспорт
Видео: прохождение задания, езда на мотоцикле и сражения в утёкшем геймплее Cyberpunk 2077
Утёкший геймплей представляет собой расширенную версию публичной 15-минутной демонстрации Cyberpunk 2077, которую CD Projekt RED провела в конце августа 2019 года.
3DNews 04:36
Здоровье
Минздрав расширил список лекарств для лечения коронавируса
Минздрав России опубликовал новые методические рекомендации по профилактике и лечению COVID-19 (.pdf).
Коммерсантъ 07:50
Политика
Путин объявил поэтапный выход из режима ограничений с 12 мая
С 12 мая начнется поэтапный выход из режима ограничений, отметил российский лидер.
Газета Культура 10:36
Происшествия
Осуждена бывший вице-президент Внешпромбанка
Осуждена бывший вице-президент Внешпромбанка Хамовнический суд Москвы вынес приговор бывшему заместителю президента Внешпромбанка (ВПБ) Екатерине Глушаковой.
Коммерсантъ 11:39
Футбол
Логотип ЦСКА претендует на звание лучшей эмблемы по версии Marca
Испанское спортивное издание Marca запустила голосование за определение лучшей эмблемы футбольного клуба во всем мире.
Матч ТВ 09:00
Политика
Владимир Путин выступил с обращением к россиянам из-за коронавируса
Владимир Путин в третий раз выступил с телеобращением к россиянам в связи с распространением коронавирусной инфекции.
РИА Новости 10:53
Общество
Беглов утвердил порядок выплат пострадавшим от коронавируса медикам
Во вторник, 28 апреля, стало известно о том, что Беглов утвердил порядок выплат пострадавшим от коронавируса медикам.
Piter.tv 10:55
Общество
Попова назвала процент медиков с иммунитетом к коронавирусу
Порядка 20% медработников в России имеют иммунитет к коронавирусу.
Известия 11:18
Происшествия
В Казани задержали ректора технологического университета
Сотрудники спецслужб провели задержание ректора Казанского национального исследовательского технологического университета Сергея Юшко прямо на рабочем месте, в его кабинете.
Российская газета 05:32
Происшествия
ГБР Украины завершило расследование дела Пашинского
Следователи Государственного бюро расследований (ГБР) Украины завершили досудебное расследование по делу о нанесении бывшим депутатом Верховной Рады Сергеем Пашинским тяжких телесных повреждений гражданину и предоставили доступ стороне защиты.
Украина.ру 09:43
Происшествия
На Украине случилось землетрясение
В Закарпатской области Украины случилось третье за месяц землетрясение, передает «Страна.ua» со ссылкой на Главный центр специального контроля государственного космического агентства республики.
Lenta.ru 08:47
Энергетика
Польша пригрозила арестом зарубежных активов «Газпрома»
Польша намерена добиваться от "Газпрома" исполнения решения Стокгольмского арбитража по спору о ценах на поставляемый газ и готова, к примеру, просить об аресте активов, связанных с проектом "Северный поток-2", заявил изданию Wprost замминистра госактивов Януш Ковальски.
Интерфакс 04:46
Политика
Генерала ФСБ назвали возможным главным фигурантом дела Boeing MH17
Генерала ФСБ назвали возможным главным фигурантом дела о крушении Boeing MH17 в Донбассе. Об этом сообщает «Русская служба Би-би-си».
Lenta.ru 07:12
Здоровье
Путин объявил о новых мерах экономической поддержки для жителей Самары
Владимир Путин рассказал, какая поддержка ждёт жителей России.
Pro Город Самара 12:11