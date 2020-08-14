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Ведомости
Ведомости

В Минздраве отреагировали на недоверие врачей вакцине от коронавируса

Ранее РБК опубликовал опрос, согласно которому 52% врачей не готовы сделать прививку от коронавируса. Пройти вакцинацию готовы 24,5% медиков. Замглавы Минздрава отметил, что не нужно путать доверие с «объективной оценкой эффективности и безопасности».В источнике
Подробнее о событии
РИА Новости

В Минздраве прокомментировали результаты опроса врачей по вакцине

РИА Новости08:04
Интерфакс

В Минздраве не сочли сенсацией данные опроса врачей по поводу вакцины

Интерфакс06:56
ТАСС

Минздрав с вниманием относится к мнению медиков по поводу вакцины от коронавируса

ТАСС06:03
Ведомости

В Минздраве отреагировали на недоверие врачей вакцине от коронавируса

Ведомости06:33
Говорит Москва

В Минздраве не увидели сенсации в недоверии врачей вакцине от коронавируса

Говорит Москва06:29
РБК

Минздрав прокомментировал опрос врачей о доверии к вакцине от COVID-19

РБК06:39
Накануне.Ru

Минздрав - о скепсисе медиков по поводу вакцины от COVID-19: «Доверие нужно заслужить годами применения - это нормально»

Накануне.Ru05:53

В России допустили возможное повторение кризиса 1998 года

Директор Института стратегического анализа компании «Финансовые и бухгалтерские консультанты», профессор Высшей школы экономики (ВШЭ) Игорь Николаев в комментарии «Ведомостям» допустил повторение в России кризиса 1998 года, ставшего следствием дефолта правительства перед кредиторами.
Lenta.ru09:08
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Опрос показал недоверие российских врачей к вакцине от коронавируса

Москва, 14 августа 2020, 06:04 — REGNUM Только четверть российских врачей (24,5%) согласились сделать прививку от коронавируса, созданную в Национальном исследовательском центре эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи.
REGNUM23:04
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Орешкин: ЦСКА предстоит большая работа, чтобы вернуться в лидеры

ЦСКА оказался на распутье после последних двух сезонов без медалей чемпионата России по футболу, менеджменту клуба предстоит проделать большую работу, чтобы вернуть армейцев в лидеры российского футбола, заявил председатель совета директоров московского клуба Максим Орешкин.
РИА Новости10:33

Россия и Мальта согласовали повышение налога на дивиденды

«13 августа 2020 года компетентные органы Российской Федерации и Мальты согласовали проект протокола о внесении изменений в Конвенцию между правительством Российской Федерации и правительством Мальты об избежании двойного налогообложения и о предотвращении уклонения от налогообложения в отношении налогов на доходы», — говорится в сообщении Минфина России.
RT на русском09:33
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«Роснефть» зафиксировала 113 млрд рублей убытка за I полугодие

Чистый убыток компании "Роснефть", приходящийся на акционеров, по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) в январе - июне 2020 года составил 113 млрд рублей против прибыли в размере 325 млрд рублей годом ранее, чистая прибыль во втором квартале составила 43 млрд рублей.
ТАСС04:46
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Минтруд предложил увеличить прожиточный минимум до 11 468 рублей

Прожиточный минимум в России во втором квартале 2020 года предлагается установить на уровне 11 468 рублей, следует из документа Минтруда, опубликованного на портале проектов нормативных правовых актов.
РИА Новостивчера в 14:54
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