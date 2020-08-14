В Минздраве отреагировали на недоверие врачей вакцине от коронавируса
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В Минздраве отреагировали на недоверие врачей вакцине от коронавируса
Ранее РБК опубликовал опрос, согласно которому 52% врачей не готовы сделать прививку от коронавируса. Пройти вакцинацию готовы 24,5% медиков. Замглавы Минздрава отметил, что не нужно путать доверие с «объективной оценкой эффективности и безопасности».В источнике
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