Здоровье
ЮгополисМинздрав края заставил больницу Армавира пересчитать доплаты медикам
Комиссией краевого минздрава установлено, что 14 медработникам доплаты были перечислены не в полном обьеме. Больницу обязали немедленно пересчитать выплату каждому сотруднику скорой, работавшему с больными COVID-19, и направить новую заявку на выделение необходимого финансирования.
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Армавирским медикам выплатят положенные деньги за работу с коронавирусными больными
Блокнот Краснодар10:21
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