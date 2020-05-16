Здоровье

ЮгополисЮгополисМинздрав края заставил больницу Армавира пересчитать доплаты медикам

Комиссией краевого минздрава установлено, что 14 медработникам доплаты были перечислены не в полном обьеме. Больницу обязали немедленно пересчитать выплату каждому сотруднику скорой, работавшему с больными COVID-19, и направить новую заявку на выделение необходимого финансирования.
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Армавирским медикам пересчитают доплаты за работу с больными коронавирусом

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