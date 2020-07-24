Коронавирус
Live24Минздрав: летальность от коронавируса в России составила 1,62%
В России уровень летальности от COVID-19 составляет 1,62% — один из самых низких показателей в мире, заявил министр здравоохранения России на совещании министров здравоохранения государств-членов Шанхайской организации сотрудничества, передает РИА Новости.
Читать в источнике
Оценить44
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7279 источников, обновлено в 08:30, Ашберн
Экономика
Совет Федерации одобрил закон «О цифровых финансовых активах»
Закон «О цифровых финансовых активах» был одобрен на 487 заседании Совета Федерации. 22 июля документ был принят Госдумой в третьем чтении.
РБК 06:04
Политика
Кадыров ввел в Чечне санкции против госсекретаря США Помпео
Глава Чечни Рамзан Кадыров ввел на территории республики санкции против госсекретаря США Майка Помпео после того, как тот 22 июля заявил о внесении политика в черный список.
Известия 03:18
Религия
Патриарх Кирилл утвердил решение о лишении сана схиигумена Сергия
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл утвердил решение суда Екатеринбургской епархии о лишении сана духовника Среднеуральского женского монастыря схиигумена Сергия (Романова).
RT на русском 04:08
Финансы
ЦБ РФ снизил ключевую ставку до рекордного минимума в 4,25%
Банк России продолжил политику смягчения денежно-кредитной политики, снизив на опорном заседании ключевую ставку на 25 базисных пунктов (б.п.), до 4,25% годовых.
Интерфакс 06:45
Авто
Запретят устанавливать подержанные автозапчасти на автомобили в РФ
Напомним, ЕЭК собирается ввести запрет на использование подержанных автозапчастей на машины, включая элементы тормозных систем, подушки и ремни безопасности, глушители, а также рулевые рейки.
Новые автомобили вчера в 13:23
Хоккей
Путин выразил соболезнования в связи со смертью Александра Гусева
Российский президент Владимир Путин направил соболезнования родным и близким олимпийского чемпиона по хоккею Александра Гусева, сообщается на сайте Кремля.
Аргументы и Факты вчера в 03:51
Общество
В России выделят миллиарды нуждающимся семьям с детьми
«Правительство дополнительно направит 18,5 миллиарда рублей на предоставление ежемесячных выплат на детей от 3 от 7 лет нуждающимся семьям, это примерно 5,5 тысячи рублей на ребенка в зависимости от региона», — уточнил премьер-министр.
Lenta.ru 07:17
Общество
Навальный нашел у Трутнева «аномально» высокий доход
Юрий Трутнев — член высшего совета «Единой России» и полномочный представитель президента на Дальнем Востоке, который подчиняется напрямую Путину, исполняя его личные указы и планы, напомнил оппозиционер.
Компания вчера в 08:55
Игры
Опубликован первый трейлер S.T.A.L.K.E.R. 2
По аналогии с главным конкурентом в лице Sony компания Microsoft провела презентацию, на которой показала игры для консоли нового поколения Xbox Series X. Какие трейлеры увидели зрители - в материале "Газеты.Ru".
Газета.Ru 02:25
Политика
В Керчи спустили на воду малый ракетный корабль «Циклон»
В Керчи на судостроительном заводе "Залив" состоялся торжественный спуск на воду малого ракетного корабля "Циклон" проекта 22800 "Каракурт", заложенного в 2016 году.
Российская газета 06:23
Общество
Россия с 1 августа возобновит международное авиасообщение
Россия возобновляет международное авиасообщение с 1 августа Россия возобновляет международное авиасообщение с 1 августа.
Lenta.ru 07:36
Политика
Кремль ответил на угрозу санкций против «Северного потока-2»
В Кремле ответили на угрозу ужесточения санкций против проекта газопровода «Северный поток-2».
Lenta.ru 06:51
Политика
Совфед одобрил закон о признании отчуждения территорий РФ экстремизмом
В пятницу Совет Федерации одобрил закон о приравнивании нарушения территориальной целостности России к экстремизму.
Московский Комсомолец 05:14
Общество
Глава Минздрава назвал срок снятия всех ограничений из-за коронавируса
Все ограничения, введенные в России из-за распространения коронавируса, могут полностью снять в феврале.
Lenta.ru 05:51
Происшествия
В Москве произошла стычка выходцев из Армении и Азербайджана
Конфликт в Москве произошел на фоне продолжающегося противостояния на границе Азербайджана и Армении.
РБК 04:28
Футбол
Дзюба об Азмуне: могу напихать ему немножко
Хотя действительно могу где-то и напихать немножко, чтобы не расслаблялся.
РИА Новости 07:54
Политика
В Кремле исключили, что митинги в Хабаровске организованы из-за рубежа
Митинги в Хабаровске организованы не из-за рубежа, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
РИА Новости 07:34
Футбол
Исполком РФС разрешил клубу «Урожай» взять название «Кубань»
Исполком Российского футбольного союза (РФС) разрешил краснодарскому "Урожаю" взять название "Кубань", но при этом новый клуб не станет правопреемником прежней "Кубани", которая была признана банкротом.
РИА Новости 08:27
Футбол
Испанская «Барселона» намерена продать 12 футболистов
В ближайшее летнее трансферное окно сине-гранатовые собираются расстаться сразу с 12 футболистами.
Вести.Ru 07:12
Армия и оружие
Великобритания обвинила Россию в испытаниях противоспутникового оружия
Lenta.ru вчера в 14:57
Шоу-бизнес
Алла Пугачёва в мини станцевала на вечеринке
Фанаты смогли увидеть, как Алла Пугачева и Максим Галкин танцуют и подпевают под популярные песни.
Bimru.ru вчера в 06:58
Политика
На Украине разработали стратегию «деоккупации» Крыма
Эксперты украинского МИД разработали документ под названием «Стратегия деоккупации Крыма», сообщила замглавы внешнеполитического ведомства Эмине Джапарова в эфире телеканала «Дом».
Национальная служба новостей 08:07
Единоборства
Емельяненко оказался тяжелее Исмаилова более чем на 20 кг
Сочи, Краснодарский край, 23 июля 2020, 14:23 — REGNUM Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко оказался тяжелее своего будущего соперника Магомеда Исмаилова более чем на 20 кг.
REGNUM вчера в 07:23
Происшествия
В Ленобласти задержали подозреваемого в повреждении памятника
RT на русском 07:00
Общество
В России детские выплаты в 10 тысяч предложили сделать ежемесячными
В России детские пособия предложили сделать ежемесячными. Речь идет о сумме в 10 тысяч рублей.
ФедералПресс вчера в 06:42
Политика
Не допущенный на выборы президента Белоруссии Цепкало уехал в Россию
Ранее, в июле, штабы Цепкало и также не допущенного до выборов Виктора Бабарико объединились со штабом кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской.
Известия 06:15
Культура
«Ведьмак» стал лидером рейтинга самых популярных сериалов Netflix
Родной город 22 июля в 11:43
Политика
Тимошенко назвала неожиданное для страны решение Зеленского
Известия вчера в 22:56
Происшествия
Человек погиб в столкновении поезда с пожарной машиной на Алтае
В Алтайском крае один человек погиб и еще несколько пострадали из-за столкновения грузового поезда с пожарной машиной, сообщили "Интерфаксу" в пятницу в пресс-центре регионального правительства.
Интерфакс 07:19