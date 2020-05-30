Коронавирус

КоммерсантъКоммерсантъМинздрав: на борьбу с коронавирусом в России уйдет 500 млрд рублей

В России на утро 30 мая было зарегистрировано 396 575 заразившихся коронавирусом. За последние сутки прирост составил 8 952 человека. По данным Университета Джонса Хопкинса, Россия находится на третьем месте по числу зараженных после США и Бразилии.
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с чего всё началось

На борьбу с коронавирусом в России потратят около 500 млрд рублей

Порядка 500 млрд рублей будет потрачено из бюджетов всех уровней на борьбу с новой коронавирусной инфекцией в России. Об этом сообщил в субботу глава Минздрава Михаил Мурашко.
ТАСС05:57

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Мурашко: на борьбу с коронавирусом могут потратить 500 млрд рублей

RT на русском07:59

Правительство выделит порядка 500 млрд рублей на борьбу с COVID-19

Газета.Ru06:18

Россия пустит полтриллиона рублей на борьбу с коронавирусом

Lenta.ru06:52

Россия потратит на борьбу с коронавирусом около 500 миллиардов рублей

РИА Новости06:50

Минздрав: на борьбу с коронавирусом в России уйдет 500 млрд рублей

Коммерсантъ06:44

Мурашко заявил о планах потратить на борьбу с COVID-19 около ₽500 млрд

РБК07:44

На борьбу с коронавирусом в России потратят около 500 млрд рублей

ТАСС05:57
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Автоматически обработано 7212 источников, обновлено в 10:49, Ашберн
Происшествия

Силовики заблокировали боевиков в ингушском городе Сунжа

Силовики заблокировали группу боевиков в городе Сунжа в Ингушетии.
BFM.ru 09:15
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Здоровье

Еще 71 человек заразился коронавирусом в Алтайском крае

Общее число зараженных составляет 1779 человек За прошедшие сутки в Алтайском крае подтвердился 71 случай заражения коронавирусной инфекцией.
АМИТЕЛ 01:25
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Культура

Умер старейший артист РАМТа Юльен Балмусов

Народный артист РФ и старейший артист Российского академического молодежного театра (РАМТ) Юльен Балмусов умер на 80-м году жизни, сообщили ТАСС в пресс-службе театра.
Коммерсантъ 09:04
Происшествия

Сотрудника американской ФСО застрелили во время протестов в Окленде

РБК 09:59
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Политика

Россияне назвали самые важные поправки к Конституции

Россияне считают наиболее важным внести в Конституцию поправки, касающиеся социальной сферы, а также экологии, науки, добровольчества и защиты персональных данных.
Известия 07:29
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Армия и оружие

Washington Examiner (США): Китай и Россия угрожают экипажам американских самолетов. Почему Пентагон не остановит их? (Washington Examiner)

Россия угрожает самолетам P-8 в небе над Средиземным морем.
ИноСМИ вчера в 13:54
7
Общество

В проект нового КоАП внесли штрафы за отказ от обязательной вакцинации

Проект нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП РФ) устанавливает для граждан из группы риска штраф до 7 тыс. руб. за отказ от предписанных законом медосмотров и прививок.
Интерфакс вчера в 18:54
6,3K
Политика

В США заявили, что Россия строит две копии французских УДК «Мистраль»

REGNUM 10:36
187
Общество

Роднина раскритиковала знаменитостей за жалобы на падение доходов

РИА Новости 07:19
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Шоу-бизнес

Пригожин заявил о праве артистов требовать деньги от государства

Lenta.ru 08:11
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Общество

Профессор РАН дал рекомендации при лечении коронавируса

Профессор РАН Кирилл Зыков заявил, что ни на одном из этапов лечения от новой инфекции не нужно заниматься самолечением.
Мой Брянск 03:06
86
Космос

Запуск Crew Dragon может быть вновь перенесен

Запланированный на сегодня, 30 мая, запуск может быть в очередной раз перенесен из-за погодных условий.
Коммерсантъ вчера в 22:25
210
Здоровье

За сутки в Прикамье выявлено 70 новых случаев заражения коронавирусом

В Пермском крае выявлено 70 новых случаев заражения, 41 человек проходит лечение в больницах, 29 изолированы на домашнем карантине.
В курсе.ру 04:14
25
Происшествия

В Дзержинске женщина родила ребенка на улице

В Дзержинске Нижегородской области женщина родила ребенка прямо на улице.
Российская газета 07:14
140
Общество

В России создали вакцину от коронавируса с возможностью закапать в нос

Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» Роспотребнадзора разработал вакцину против коронавируса, которую можно будет закапать в нос.
Lenta.ru 05:28
1,5K
Происшествия

В Москве задержали нескольких пикетчиков у здания МВД на Петровке

Газета.Ru 05:47
914
Экономика

Правительство утвердило создание трех новых особых экономических зон

Кабмин РФ утвердил создание трех особых экономических зон с общим объемом инвестиций резидентов более 35 миллиардов рублей, сообщила в субботу пресс-служба Минэкономразвития.
РИА Новости 10:42
Общество

Выплачивать пособия на детей до 15 лет начнут с 1 июня

Москва, 29 мая 2020, 16:58 — REGNUM Предоставление единовременной выплаты в 10 тысяч рублей на детей в возрасте от 3 до 15 лет начнётся 1 июня.
REGNUM вчера в 09:58
567
Происшествия

В Оренбургской области умер ещё один больной коронавирусом

Правда, населённый пункт, где умер больной минздрав не называет. За прошедшие сутки в регионе выявлено 45 новых случаев заражения.
1743.ru 08:45
2
Политика

ЕС призвал США пересмотреть решение о разрыве с ВОЗ

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель призвали США пересмотреть решение о разрыве отношений с Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ).
Коммерсантъ 09:19
1
Шоу-бизнес

Состояние Натальи Вавиловой после смерти мужа становится все хуже

Экспресс газета 07:12
8
Шоу-бизнес

Лепс предложил помощь «бедствующим» артистам

Лепс предложил коллегам свою посильную помощь.
ФАН 10:20
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Энергетика

В Белоруссии заявили об отсутствии долга перед «Газпромом»

В минэнерго Белоруссии заявили, что не имеют долгов перед российской стороной за импорт природного газа.
РИА Новости вчера в 13:00
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Общество

В подмосковных Нахабино и Истре затопило несколько десятков домов

В подмосковных Нахабино и Истре затопило несколько десятков домов. Из-за прошедшего в пятницу ливня река Нахабинка вышла из берегов.
Эхо Москвы 09:38
Происшествия

В Шереметьево Boeing 777 загорелся после посадки

Известия 06:34
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Политика

Путин предложил определить шаги РФ после открытия зарубежных границ

Глава МИД РФ Сергей Лавров напомнил, что с 18 марта вернулись на родину около 240 тысяч россиян согласно спискам оперативного штаба, еще необходимо вывезти более 25 тысяч человек.
BFM.ru 07:37
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Здоровье

Михаил Мурашко и Радий Хабиров побывали в республиканском кардиоцентре

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко и Глава Башкирии Радий Хабиров побывали в отделениях республиканского кардиологического центра.
ПроТуймазы 08:49
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Футбол

«Десна» обыграла «Колос» в 24-м туре УПЛ

Bookmaker-ratings.ru 08:53
Общество

Названы профессии с ожидаемым ростом зарплат после пандемии

Эксперты Института прогрессивного образования выяснили, представителям каких профессий стоит ожидать повышения зарплаты по окончании пандемии коронавируса.
RT на русском 01:23
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Политика

Кремль: Россия не приглашала Зеленского на Парад Победы

Россия не отправляла приглашение президенту Украины Зеленскому на Парад Победы, сказал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков 29 мая порталу РБК.
ИА Красная Весна вчера в 14:57
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