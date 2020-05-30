Коронавирус

КоммерсантъКоммерсантъМинздрав: на борьбу с коронавирусом в России уйдет 500 млрд рублей

В России на утро 30 мая было зарегистрировано 396 575 заразившихся коронавирусом. За последние сутки прирост составил 8 952 человека. По данным Университета Джонса Хопкинса, Россия находится на третьем месте по числу зараженных после США и Бразилии.
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с чего всё началось

На борьбу с коронавирусом в России потратят около 500 млрд рублей

Порядка 500 млрд рублей будет потрачено из бюджетов всех уровней на борьбу с новой коронавирусной инфекцией в России. Об этом сообщил в субботу глава Минздрава Михаил Мурашко.
ТАСС05:57

Подробнее о событии

Мурашко: на борьбу с коронавирусом могут потратить 500 млрд рублей

RT на русском07:59

Правительство выделит порядка 500 млрд рублей на борьбу с COVID-19

Газета.Ru06:18

Россия пустит полтриллиона рублей на борьбу с коронавирусом

Lenta.ru06:52

Россия потратит на борьбу с коронавирусом около 500 миллиардов рублей

РИА Новости06:50

Минздрав: на борьбу с коронавирусом в России уйдет 500 млрд рублей

Коммерсантъ06:44

Мурашко заявил о планах потратить на борьбу с COVID-19 около ₽500 млрд

РБК07:44

На борьбу с коронавирусом в России потратят около 500 млрд рублей

ТАСС05:57
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Автоматически обработано 7212 источников, обновлено в 11:21, Ашберн
Политика

США обвинили Россию в поставке фальшивых банкнот в Ливию

Госдепартамент США обвинил Россию в поставке в Ливию якобы фальшивой валюты на сумму более $1 млрд.
Газета.Ru 09:33
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Здоровье

Врач назвал группы риска по рассеянному склерозу

Руководитель Общероссийской общественной организации инвалидов — больных рассеянным склерозом доктор медицинских наук Ян Власов перечислил категории людей, которые находятся в группе риска.
Народные новости 08:13
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Общество

Галкин спародировал диалог Путина с Собяниным о прогулках в Москве

Юморист Максим Галкин спародировал совещание президента России Владимира Путина с мэром Москвы Сергеем Собяниным, посвященное утвержденному в Москве графику прогулок в период пандемии коронавируса.
РБК вчера в 01:33
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Происшествия

Силовики заблокировали боевиков в ингушском городе Сунжа

Силовики заблокировали группу боевиков в городе Сунжа в Ингушетии.
BFM.ru 09:15
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Общество

В проект нового КоАП внесли штрафы за отказ от обязательной вакцинации

Проект нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП РФ) устанавливает для граждан из группы риска штраф до 7 тыс. руб. за отказ от предписанных законом медосмотров и прививок.
Интерфакс вчера в 18:54
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Здоровье

На Кубани коронавирусом заразился восьмимесячный ребенок

ТАСС/ Коронавирус выявили у 82 жителей Краснодарского края за сутки, среди них восьмимесячный ребенок, сообщили в субботу журналистам в оперативном штабе региона.
ТАСС 04:29
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Общество

В Китае выдвинули новую версию источника вспышки коронавируса

Вести.Ru вчера в 23:42
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Шоу-бизнес

Лепс дал совет «бедствующим» артистам и предложил им свою помощь

Певец Григорий Лепс призвал российских артистов не жаловаться на свое тяжелое финансовое положение, а больше поработать в это время.
Вечерняя Москва 10:26
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Футбол

ЦСКА подтвердил уход Гранеро из клуба

Московский ЦСКА подтвердил уход тренера по физической подготовке Паулино Гранеро.
Газета.Ru 07:43
Культура

Умер старейший артист РАМТа Юльен Балмусов

Народный артист РФ и старейший артист Российского академического молодежного театра (РАМТ) Юльен Балмусов умер на 80-м году жизни, сообщили ТАСС в пресс-службе театра.
Коммерсантъ 09:04
Экономика

Сбербанк полностью подключился к Системе быстрых платежей

Сбербанк России подключил для своих клиентов опцию отправления и приема переводов по номеру телефона клиентов разных банков в рамках Системы быстрых платежей (СБП), следует из данных в приложении банка.
Интерфакс 28 мая в 04:53
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Происшествия

В Дзержинске женщина родила ребенка на улице

В Дзержинске Нижегородской области женщина родила ребенка прямо на улице.
Российская газета 07:14
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Политика

Путин предложил определить шаги РФ после открытия зарубежных границ

Глава МИД РФ Сергей Лавров напомнил, что с 18 марта вернулись на родину около 240 тысяч россиян согласно спискам оперативного штаба, еще необходимо вывезти более 25 тысяч человек.
BFM.ru 07:37
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Общество

Трамп похвалил Секретную службу за охрану Белого дома от протестующих

Президент США Дональд Трамп, чью резиденцию в Белом доме накануне осадили демонстранты, похвалил охраняющую его Секретную службу США, а слово "протестующие" поставил в кавычки.
РИА Новости 09:59
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Общество

Полиция задержала участников пикета у здания МВД в Москве

Ранее 29 мая за одиночный пикет у здания ГУ МВД по Москве задержали депутата Мосгордумы Сергея Митрохина.
Ведомости вчера в 08:27
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Космос

В НАСА заявили о вероятности срыва второй попытки запуска Crew Dragon

В НАСА заявили о возможной отмене запуска Crew Dragon.
BFM.ru 11:14
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Кино

Райан Гослинг сыграет в фильме «Человек-волк»

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Экономика

Зеленский обнародовал декларацию о доходах

РИА Новости 10:54
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Общество

Роднина раскритиковала знаменитостей за жалобы на падение доходов

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Наука

Обнаружен вред электронных сигарет для полости рта

Во время очередного исследования эксперты обнаружили, что все виды электронных сигарет негативно влияют на здоровье полости рта.
Evo-rus.com вчера в 03:14
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Гаджеты

Honor представил в России смартфон Honor 30S

На онлайн-презентации новинок бренда Honor была представлена модель Honor 30S, дополнившая линейку топовых Honor 30 и Honor 30 Pro+ На онлайн-презентации бренда Honor помимо флагманских моделей была представлена и бюджетная модель серии Honor 30 — смартфон Honor 30S.
TechFusion 28 мая в 13:07
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Авто

Volkswagen представил купеобразный кроссовер Nivus

Компания Volkswagen представила новый купеобразный кроссовер Volkswagen Nivus.
Автоновости дня 28 мая в 11:36
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Футбол

Линекер назвал имя лучшего футболиста мира

ГЛАС.RU 08:04
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Гаджеты

Видеокарта Intel Xe DG1 проигрывает GeForce GTX 1050 Ti, но это сейчас мало что значит

В тесте 3DMark Fire Strike видеокарта Intel Xe DG1 набрала 5960 баллов.
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В США заявили, что Россия строит две копии французских УДК «Мистраль»

REGNUM 10:36
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Общество

Доход председателя Мосгордумы Алексея Шапошникова по итогам прошлого года увеличился почти в 80 раз

Доход председателя Мосгордумы Алексея Шапошникова по итогам прошлого года увеличился почти в 80 раз.
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Энергетика

В Белоруссии заявили об отсутствии долга перед «Газпромом»

В минэнерго Белоруссии заявили, что не имеют долгов перед российской стороной за импорт природного газа.
РИА Новости вчера в 13:00
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В Красноярске по факту нападения на инкассаторов возбудили дело

Красноярск, 30 мая 2020, 13:28 — REGNUM В Красноярске по факту вооружённого нападения ни инкассаторов возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 162 УК РФ «Разбой, совершённый группой лиц по предварительному сговору, а равно с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия».
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Россияне назвали самые важные поправки к Конституции

Россияне считают наиболее важным внести в Конституцию поправки, касающиеся социальной сферы, а также экологии, науки, добровольчества и защиты персональных данных.
Известия 07:29
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В Курской области сильный ветер повредил кровли более 20 домов

Кровли свыше 20 зданий на площади более 1,6 тысячи квадратных метров повреждены сильным ветром в Большесолдатском районе Курской области, люди не пострадали, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
РИА Новости 09:34
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