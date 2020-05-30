Коронавирус
КоммерсантъМинздрав: на борьбу с коронавирусом в России уйдет 500 млрд рублей
В России на утро 30 мая было зарегистрировано 396 575 заразившихся коронавирусом. За последние сутки прирост составил 8 952 человека. По данным Университета Джонса Хопкинса, Россия находится на третьем месте по числу зараженных после США и Бразилии.
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с чего всё началось
Порядка 500 млрд рублей будет потрачено из бюджетов всех уровней на борьбу с новой коронавирусной инфекцией в России. Об этом сообщил в субботу глава Минздрава Михаил Мурашко.ТАСС05:57
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Вечерняя Москва 10:26
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Народный артист РФ и старейший артист Российского академического молодежного театра (РАМТ) Юльен Балмусов умер на 80-м году жизни, сообщили ТАСС в пресс-службе театра.
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Российская газета 07:14
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Глава МИД РФ Сергей Лавров напомнил, что с 18 марта вернулись на родину около 240 тысяч россиян согласно спискам оперативного штаба, еще необходимо вывезти более 25 тысяч человек.
BFM.ru 07:37
Общество
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РИА Новости 09:59
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Ранее 29 мая за одиночный пикет у здания ГУ МВД по Москве задержали депутата Мосгордумы Сергея Митрохина.
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Во время очередного исследования эксперты обнаружили, что все виды электронных сигарет негативно влияют на здоровье полости рта.
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Линекер назвал имя лучшего футболиста мира
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В Красноярске по факту нападения на инкассаторов возбудили дело
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Россияне назвали самые важные поправки к Конституции
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В Курской области сильный ветер повредил кровли более 20 домов
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