Коронавирус
КоммерсантъМинздрав: на борьбу с коронавирусом в России уйдет 500 млрд рублей
В России на утро 30 мая было зарегистрировано 396 575 заразившихся коронавирусом. За последние сутки прирост составил 8 952 человека. По данным Университета Джонса Хопкинса, Россия находится на третьем месте по числу зараженных после США и Бразилии.
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с чего всё началось
Порядка 500 млрд рублей будет потрачено из бюджетов всех уровней на борьбу с новой коронавирусной инфекцией в России. Об этом сообщил в субботу глава Минздрава Михаил Мурашко.ТАСС05:57
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Очередной прототип корабля Starship взорвался при испытаниях
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Футбол
Тренер по физподготовке Гранеро покинул ЦСКА
Московский ЦСКА покинул тренер по физической подготовке Раулино Гранеро. Теперь его обязанности в клубе будет выполнять Руслан Зубик.
Российская газета 07:02
Общество
Галкин спародировал диалог Путина с Собяниным о прогулках в Москве
Юморист Максим Галкин спародировал совещание президента России Владимира Путина с мэром Москвы Сергеем Собяниным, посвященное утвержденному в Москве графику прогулок в период пандемии коронавируса.
РБК вчера в 01:33
Общество
В Калининграде сохранили запрет на работу торговых центров по выходным
Руководитель пресс-службы правительства региона сказал, что в ближайшие дни нынешние ограничения на работу непродовольственных магазинов и торговых центров оставят.
Русский Запад 07:55
Общество
В проект нового КоАП внесли штрафы за отказ от обязательной вакцинации
Проект нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП РФ) устанавливает для граждан из группы риска штраф до 7 тыс. руб. за отказ от предписанных законом медосмотров и прививок.
Интерфакс вчера в 18:54
Политика
Предсказавший победу Трампа профессор спрогнозировал его переизбрание
Профессор политологии университета Стони-Брук в Нью-Йорке Хельмут Норпот, предсказавший победу нынешнего президента США Дональда Трампа на выборах в 2016 году, считает, что тот с высокой долей вероятности будет переизбран на своем посту.
РИА Новости 05:14
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Лучший фильм десятилетия назвал Тарантино
Evo-rus.com вчера в 10:05
Происшествия
После нападения на инкассаторов в Красноярске возбуждено дело
Следователи возбудили уголовное дело после нападения на инкассаторов в Красноярске.
RT на русском 04:19
Шоу-бизнес
Дмитрий Песков во время болезни отрастил бороду
Вести.Ru вчера в 15:22
Происшествия
В Дзержинске женщина родила ребенка на улице
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Происшествия
В Кирове произошла вспышка коронавируса в детском саду
В Кирове выявлен очаг коронавируса в группе детского сада. Об этом сообщили в правительстве региона.
Российская газета вчера в 06:45
Происшествия
Троим фигурантам дела о реабилитации нацизма предъявлены обвинения
Известия 28 мая в 10:01
Политика
Путин: переговоров с США по СНВ-3 не удалось начать
«Да и СНВ-3, по сути, скоро закончится, а серьезных переговоров по этой теме важнейшей не только для нас, но и для всего мира, думаю, так и не удалось начать», — сказал Путин.
REGNUM 07:11
Политика
Пушков оценил резкое заявление Кравчука о России
Ранее Кравчук раскритиковал страны Европы за политику в отношении РФ. По его словам, для сдерживания Москвы нужна международная коалиция.
Российская газета вчера в 17:16
Политика
Госдеп обвинил Россию в незаконной поставке денег в Ливию
Вашингтон, 30 мая 2020, 13:22 — REGNUM Государственный департамент США обвинил в Россию в поставке в Ливию контрафактной ливийской валюты на сумму $1,1 млрд.
REGNUM 06:22
Экономика
Bloomberg спрогнозировал укрепление рубля из-за отдыха россиян дома
Рубль может укрепиться из-за отказа россиян от поездок за границу в период отпусков.
Газета.Ru вчера в 13:08
Общество
«Коммунисты России» поддержали Пригожина пачкой «Доширака»
Партия "Коммунисты России" отправила продюсеру Иосифу Пригожину и певице Валерии "гуманитарную помощь" в виде нескольких пачек вермишели в связи с жалобами артистов на тяжелое материальное положение на фоне коронавируса, сообщает пресс-служба партии.
РИА Новости 07:37
Здоровье
В России утвердили субсидии частным медучреждениям на выплаты медикам
Частные медицинские организации в России смогут получать субсидии на стимулирующие выплаты для сотрудников, которые работают с пациентами с коронавирусной инфекцией.
Известия 07:27
Здоровье
Попова спрогнозировала возможный период второй волны коронавируса в РФ
Вторая волна коронавирусной инфекции может произойти во время подъема ОРВИ, считает главный санитарный врач Российской Федерации Анна Попова.
Экономика сегодня 06:32
Экономика
Петербург получил более 240 млн рублей на помощь малому и среднему бизнесу
Со своей стороны, Петербург выделит ещё 270,9 млн рублей, которые также направят на восстановление малого и среднего предпринимательства, пострадавшего от введённых из-за пандемии ограничений.
78.ru 07:19
Происшествия
В ряде крупных городов США начались беспорядки из-за смерти Флойда
Акции протеста из-за смерти афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе в пятницу переросли в беспорядки в ряде крупных городов США, передает Ассошиэйтед Пресс.
РИА Новости вчера в 22:09
Энергетика
«Газпром» ответил на сообщения о возможном срыве контракта с Китаем
РБК 28 мая в 14:19
Общество
Бывший эпидемиолог Швеции выступила против властей
Бывший эпидемиолог Швеции Анника Линде выступила против властей.
Деловое.ТВ вчера в 06:16
Общество
Крымские отели начнут принимать местных жителей с середины июня
Подготовка к работе объектов санаторно-курортного комплекса Республик Крым будет разрешена с 1 июня, а принимать на отдых крымчан, с соблюдением требований Роспотребнадзора, они смогут с 15 июня.
Коммерсантъ вчера в 13:44
Экономика
Мишустин включил СМИ в перечень пострадавших отраслей
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о включении деятельности в области СМИ и производства печатной продукции в перечень пострадавших из-за коронавируса отраслей экономики.
ТАСС вчера в 07:01
Общество
Переболевшие коронавирусом не смогут участвовать в испытаниях вакцины
Добровольцами для испытания вакцины от коронавируса не смогут быть те, кто уже переболел COVID-19, сообщил генеральный директор центра "Вектор" Ринат Максютов.
Комсомольская правда 05:29
Происшествия
Летевший в Москву самолет развернули из-за коронавируса у пилота
Команда на возвращение была дана, когда самолет пролетал над Узбекистаном, после того, как на земле стало известно о положительном тесте на коронавирус у одного из пилотов.
Московский Комсомолец 06:36
Экономика
Российские банки ускорили вывоз золота из страны
В последние полгода запасы золота в российских банках неизменно снижаются, при этом весной вывоз драгоценного металла из страны ускорился.
Lenta.ru 28 мая в 01:48