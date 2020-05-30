Коронавирус
КоммерсантъМинздрав: на борьбу с коронавирусом в России уйдет 500 млрд рублей
В России на утро 30 мая было зарегистрировано 396 575 заразившихся коронавирусом. За последние сутки прирост составил 8 952 человека. По данным Университета Джонса Хопкинса, Россия находится на третьем месте по числу зараженных после США и Бразилии.
Читать в источнике
Оценить141
с чего всё началось
Порядка 500 млрд рублей будет потрачено из бюджетов всех уровней на борьбу с новой коронавирусной инфекцией в России. Об этом сообщил в субботу глава Минздрава Михаил Мурашко.ТАСС05:57
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7212 источников, обновлено в 13:50, Ашберн
Космос
Запуск Crew Dragon может быть снова перенесен
Газета.Ru 05:38
Общество
Выплачивать пособия на детей до 15 лет начнут с 1 июня
Москва, 29 мая 2020, 16:58 — REGNUM Предоставление единовременной выплаты в 10 тысяч рублей на детей в возрасте от 3 до 15 лет начнётся 1 июня.
REGNUM вчера в 09:58
Футбол
Новый тренер «Локомотива» Николич прибыл в Москву
Новый главный тренер «Локомотива» Марко Николич, чей контракт вступает в силу 1 июня, прибыл в Москву. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».
RT на русском 12:17
Происшествия
В Ингушетии ликвидировали двух боевиков
Интерфакс 11:53
Здоровье
Назван новый «апокалиптический» вирус
Миру грозит новый «апокалиптический» вирус, который будет передаваться от животного к человеку.
News.ru 11:40
Политика
Путин объявил 24 июня нерабочим днем
Президент РФ Владимир Путин объявил 24 июня 2020 года нерабочим днем с сохранением зарплаты, сообщает пресс-служба Кремля.
Интерфакс вчера в 13:31
Экономика
В России выросла доля просроченных микрозаймов
На 1 мая объем просроченной задолженности по микрозаймам вырос до 51,3 млрд рублей и достиг 34,3% от всего портфеля.
Российская газета вчера в 03:41
Происшествия
МЧС сообщило о подтоплении 80 приусадебных участков в Красногорске
Обильные осадки в поселке Нахабино городского округа Красногорск Московской области стали причиной подтопления 80 приусадебных участков в СНТ «Лесные поляны».
РБК 08:28
Политика
Sohu: Япония осмелела, потому что в спор за Курилы вступили США
Политическая Экспертиза 28 мая в 09:29
Общество
Роспотребнадзор уточнил принцип штрафов за отказ от вакцинации
Ранее в проект нового КоАП внесли штрафы за отказ от обязательной вакцинации в случае выполнения работ, выполнение которых связано с высоким риском заражения инфекционными болезнями.
Lenta.ru 05:41
Здоровье
Псковский терапевт предупреждает о главной опасности коронавируса
«Главная опасность коронавируса заключается в том, что он быстро распространяется, оставляет после себя тяжёлые последствия для здоровья», – сообщила участковый терапевт Псковской городской поликлиники Екатерина Астафьева.
Псковское агентство информации 06:18
Общество
Вакцина от коронавируса появится в России в августе-сентябре
Отмечается, что на текущий момент в разработке несколько вакцин, наиболее перспективные — пять из них.
Общественная электронная газета 10:12
Политика
Путин предложил определить шаги России после открытия границ
Стремление некоторых зарубежных стран, которые зависят от туризма, поскорее отменить ограничения в связи с пандемией коронавируса понятны, отметил российский президент Владимир Путин.
Газета.Ru 13:08
Армия и оружие
Российские истребители сопроводили американские бомбардировщики
«29 мая 2020 года дежурными силами по ПВО Западного и Южного военных округов были своевременно вскрыты действия стратегических бомбардировщиков В-1В ВВС США над нейтральными водами Чёрного и Балтийского морей и осуществлено их сопровождение российскими истребителями», — говорится в сообщении.
RT на русском вчера в 16:08
Общество
В Китае выдвинули новую версию происхождения коронавируса
Ученые из китайского Национального центра по профилактике и контролю заболеваний пришли к выводу, что рынок морепродуктов Хуанань в Ухане не был первоначальным источником коронавируса SARS-CoV-2, пишет газета Daily Mail.
РИА Новости вчера в 18:57
Общество
Microsoft собирается заменить роботами журналистов портала MSN
Компания Microsoft планирует заменить на роботов десятки журналистов, работающих на портале корпорации MSN.
Ридус 11:45
Происшествия
В городах США вспыхнули беспорядки после смерти афроамериканца
Во многих крупных городах Соединенных Штатов начались беспорядки из-за смерти афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе (штат Миннесота) после жесткого задержания полицейскими.
РБК 00:04
Политика
Трамп и Меркель поспорили из-за «Северного потока-2»
Разногласия по поводу «Северного потока-2» привели к горячему спору между канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом США Дональдом Трампом.
Lenta.ru 00:22
Общество
Песков рассказал, когда сбреет бороду
РИА Новости 11:44
Армия и оружие
Washington Examiner (США): Китай и Россия угрожают экипажам американских самолетов. Почему Пентагон не остановит их? (Washington Examiner)
Россия угрожает самолетам P-8 в небе над Средиземным морем.
ИноСМИ вчера в 13:54
Происшествия
Найдены осквернившие Вечный огонь в Нижнем Тагиле подростки
Сотрудники полиции нашли подростков, подозреваемых в осквернении Вечного огня в Нижем Тагиле.
Газета.Ru 12:15
Общество
Куйвашев сообщил, что примет решение по отмене ограничений 1 июня
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев пока не дал ответа, будет ли в июне продлен режим изоляции и ограничительные меры, введенные в регионе из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции COVID-19.
Kursk.com вчера в 14:39
Кино
Тарантино назвал лучший фильм десятилетия
Аргументы и Факты вчера в 09:56
Авто
АвтоВАЗ рассказал о новых выгодах на автомобили Lada
Автоновости дня вчера в 03:42
Армия и оружие
Россия планирует расширить свои базы в Сирии
У России в Сирии есть две базы — авиационная Хмеймим в районе Латакии и морская в Тартусе.
Коммерсантъ вчера в 09:20
Космос
Прототип корабля Starship Илона Маска взорвался при испытаниях
Третий по счету в этом году прототип корабля Starship, создаваемого компанией SpaceX Илона Маска для межпланетных полетов, взорвался при испытаниях в Техасе.
РИА Новости вчера в 15:26
Армия и оружие
За сутки от коронавируса выздоровели 82 российских военных
Уже 3 497 военнослужащих ВС РФ вылечились от коронавируса, за сутки выздоровели 82 человека, сообщается в бюллетене Минобороны РФ.
РИА Новости 13:39
Происшествия
Заочно арестована экс-глава Нижнего Новгорода Солонченко
КозаПресс вчера в 09:58