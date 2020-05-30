Коронавирус

КоммерсантъКоммерсантъМинздрав: на борьбу с коронавирусом в России уйдет 500 млрд рублей

В России на утро 30 мая было зарегистрировано 396 575 заразившихся коронавирусом. За последние сутки прирост составил 8 952 человека. По данным Университета Джонса Хопкинса, Россия находится на третьем месте по числу зараженных после США и Бразилии.
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с чего всё началось

На борьбу с коронавирусом в России потратят около 500 млрд рублей

Порядка 500 млрд рублей будет потрачено из бюджетов всех уровней на борьбу с новой коронавирусной инфекцией в России. Об этом сообщил в субботу глава Минздрава Михаил Мурашко.
ТАСС05:57

Подробнее о событии

Мурашко: на борьбу с коронавирусом могут потратить 500 млрд рублей

RT на русском07:59

Мурашко заявил о планах потратить на борьбу с COVID-19 около ₽500 млрд

РБК07:44

На борьбу с коронавирусом в России потратят около 500 млрд рублей

ТАСС05:57

Россия потратит на борьбу с коронавирусом около 500 миллиардов рублей

РИА Новости06:50

Минздрав: на борьбу с коронавирусом в России уйдет 500 млрд рублей

Коммерсантъ06:44

Правительство выделит порядка 500 млрд рублей на борьбу с COVID-19

Газета.Ru06:18

Россия пустит полтриллиона рублей на борьбу с коронавирусом

Lenta.ru06:52
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Космос

Запуск Crew Dragon может быть снова перенесен

Газета.Ru 05:38
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Общество

Пригожину и Валерии отправили гуманитарную помощь из «Доширака»

Lenta.ru 07:30
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Общество

Выплачивать пособия на детей до 15 лет начнут с 1 июня

Москва, 29 мая 2020, 16:58 — REGNUM Предоставление единовременной выплаты в 10 тысяч рублей на детей в возрасте от 3 до 15 лет начнётся 1 июня.
REGNUM вчера в 09:58
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Футбол

Новый тренер «Локомотива» Николич прибыл в Москву

Новый главный тренер «Локомотива» Марко Николич, чей контракт вступает в силу 1 июня, прибыл в Москву. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».
RT на русском 12:17
Футбол

Глушаков прокомментировал слухи о возвращении в «Спартак»

Вести.Ru 11:10
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Происшествия

В Ингушетии ликвидировали двух боевиков

Интерфакс 11:53
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Здоровье

Назван новый «апокалиптический» вирус

Миру грозит новый «апокалиптический» вирус, который будет передаваться от животного к человеку.
News.ru 11:40
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Политика

Путин объявил 24 июня нерабочим днем

Президент РФ Владимир Путин объявил 24 июня 2020 года нерабочим днем с сохранением зарплаты, сообщает пресс-служба Кремля.
Интерфакс вчера в 13:31
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Экономика

В России выросла доля просроченных микрозаймов

На 1 мая объем просроченной задолженности по микрозаймам вырос до 51,3 млрд рублей и достиг 34,3% от всего портфеля.
Российская газета вчера в 03:41
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Происшествия

МЧС сообщило о подтоплении 80 приусадебных участков в Красногорске

Обильные осадки в поселке Нахабино городского округа Красногорск Московской области стали причиной подтопления 80 приусадебных участков в СНТ «Лесные поляны».
РБК 08:28
Политика

Sohu: Япония осмелела, потому что в спор за Курилы вступили США

Политическая Экспертиза 28 мая в 09:29
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Общество

Роспотребнадзор уточнил принцип штрафов за отказ от вакцинации

Ранее в проект нового КоАП внесли штрафы за отказ от обязательной вакцинации в случае выполнения работ, выполнение которых связано с высоким риском заражения инфекционными болезнями.
Lenta.ru 05:41
6,7K
Здоровье

Псковский терапевт предупреждает о главной опасности коронавируса

«Главная опасность коронавируса заключается в том, что он быстро распространяется, оставляет после себя тяжёлые последствия для здоровья», – сообщила участковый терапевт Псковской городской поликлиники Екатерина Астафьева.
Псковское агентство информации 06:18
25
Общество

Вакцина от коронавируса появится в России в августе-сентябре

Отмечается, что на текущий момент в разработке несколько вакцин, наиболее перспективные — пять из них.
Общественная электронная газета 10:12
29
Политика

Путин предложил определить шаги России после открытия границ

Стремление некоторых зарубежных стран, которые зависят от туризма, поскорее отменить ограничения в связи с пандемией коронавируса понятны, отметил российский президент Владимир Путин.
Газета.Ru 13:08
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Армия и оружие

Российские истребители сопроводили американские бомбардировщики

«29 мая 2020 года дежурными силами по ПВО Западного и Южного военных округов были своевременно вскрыты действия стратегических бомбардировщиков В-1В ВВС США над нейтральными водами Чёрного и Балтийского морей и осуществлено их сопровождение российскими истребителями», — говорится в сообщении.
RT на русском вчера в 16:08
842
Общество

В Китае выдвинули новую версию происхождения коронавируса

Ученые из китайского Национального центра по профилактике и контролю заболеваний пришли к выводу, что рынок морепродуктов Хуанань в Ухане не был первоначальным источником коронавируса SARS-CoV-2, пишет газета Daily Mail.
РИА Новости вчера в 18:57
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Общество

Microsoft собирается заменить роботами журналистов портала MSN

Компания Microsoft планирует заменить на роботов десятки журналистов, работающих на портале корпорации MSN.
Ридус 11:45
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Происшествия

В городах США вспыхнули беспорядки после смерти афроамериканца

Во многих крупных городах Соединенных Штатов начались беспорядки из-за смерти афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе (штат Миннесота) после жесткого задержания полицейскими.
РБК 00:04
926
Политика

Трамп и Меркель поспорили из-за «Северного потока-2»

Разногласия по поводу «Северного потока-2» привели к горячему спору между канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом США Дональдом Трампом.
Lenta.ru 00:22
393
Общество

Песков рассказал, когда сбреет бороду

РИА Новости 11:44
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Армия и оружие

Washington Examiner (США): Китай и Россия угрожают экипажам американских самолетов. Почему Пентагон не остановит их? (Washington Examiner)

Россия угрожает самолетам P-8 в небе над Средиземным морем.
ИноСМИ вчера в 13:54
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Происшествия

Найдены осквернившие Вечный огонь в Нижнем Тагиле подростки

Сотрудники полиции нашли подростков, подозреваемых в осквернении Вечного огня в Нижем Тагиле.
Газета.Ru 12:15
111
Общество

Куйвашев сообщил, что примет решение по отмене ограничений 1 июня

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев пока не дал ответа, будет ли в июне продлен режим изоляции и ограничительные меры, введенные в регионе из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции COVID-19.
Kursk.com вчера в 14:39
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Кино

Тарантино назвал лучший фильм десятилетия

Аргументы и Факты вчера в 09:56
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Авто

АвтоВАЗ рассказал о новых выгодах на автомобили Lada

Автоновости дня вчера в 03:42
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Армия и оружие

Россия планирует расширить свои базы в Сирии

У России в Сирии есть две базы — авиационная Хмеймим в районе Латакии и морская в Тартусе.
Коммерсантъ вчера в 09:20
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Космос

Прототип корабля Starship Илона Маска взорвался при испытаниях

Третий по счету в этом году прототип корабля Starship, создаваемого компанией SpaceX Илона Маска для межпланетных полетов, взорвался при испытаниях в Техасе.
РИА Новости вчера в 15:26
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Армия и оружие

За сутки от коронавируса выздоровели 82 российских военных

Уже 3 497 военнослужащих ВС РФ вылечились от коронавируса, за сутки выздоровели 82 человека, сообщается в бюллетене Минобороны РФ.
РИА Новости 13:39
Происшествия

Заочно арестована экс-глава Нижнего Новгорода Солонченко

КозаПресс вчера в 09:58
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