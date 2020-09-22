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Говорит Москва
Говорит Москва

Минздрав начал регистрацию второй российской вакцины от коронавируса

Препарат от «Вектора» относится к эпитопным и не содержит частиц коронавируса. На данный момент в России зарегистрирована одна векторная вакцина от коронавируса, разработанная центром им. Гамалеи и РФПИ.В источнике
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RT на русском

Вторую российскую вакцину от COVID-19 планируют зарегистрировать к 15 октября

RT на русском07:38
РИА Новости

Вакцину «Вектора» от коронавируса зарегистрируют к 15 октября

РИА Новости05:16
Агентство Москва

Исследования вакцины «ЭпиВакКорона» с участием граждан старше 60 лет начнутся после ее регистрации

Агентство Москва04:59
РБК

Вакцину «Вектора» от коронавируса после регистрации испытают на пожилых

РБК05:58
ТАСС

Зарегистрировать вакцину «Вектора» от коронавируса планируют к 15 октября

ТАСС04:34
Российская газета

Назван срок регистрации вакцины «Вектора» от коронавируса

Российская газета05:10
Интерфакс

COVID-вакцину «Вектора» планируют зарегистрировать в середине октября

Интерфакс05:00

В Красноярском крае задержаны лидеры религиозной общины

В Красноярском крае задержаны лидеры религиозной общины В Красноярском крае задержан основатель "Церкви последнего завета" Сергей Тороп, известный как Виссарион, а также его ближайшие сподвижники Вадим Редькин и Владимир Ведерников.
Коммерсантъ10:22
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Обновлены рекомендации для допуска детей в пензенские школы и детсады

На сегодняшний день принято решение об отсутствии необходимости оформления справки после однодневного пропуска учреждений образования из-за невысокого процента детей до 14 лет в структуре заболевших ОРВИ.
Пенза-Обзор02:24
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Китай отверг обвинения США в распространении коронавируса

Китай отвергает все обвинения США в свой адрес, касающиеся коронавируса, они безосновательны, заявил постпред КНР при ООН Чжан Цзюнь, реагируя на выступление президента США Дональда Трампа на сессии ГА ООН.
РИА Новости11:09

Кипр помешал Тихановской утвердить санкционный список в Европарламенте

Координационный совет Белоруссии во главе с оппозиционным лидером Светланой Тихановской выступил на заседании Европарламента с требованием о пересмотре всех ранее подписанных Белоруссией договоров, а также на уровне ЕС свертывании любых контактов и международной помощи, в том числе финансовой.
Вести.Ruвчера в 14:35
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Абрамович и Швидлер полностью вышли из капитала HGM

Роман Абрамович, Евгений Швидлер и компания, принадлежащая экс-гендиректору Highland Gold Mining (HGM) Валерию Ойфу, полностью вышли из капитала HGM, продав свои доли компании Fortiana Владислава Свиблова, говорится в сообщении золотодобытчика.
Интерфакс06:56