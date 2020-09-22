Минздрав начал регистрацию второй российской вакцины от коронавируса
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Препарат от «Вектора» относится к эпитопным и не содержит частиц коронавируса. На данный момент в России зарегистрирована одна векторная вакцина от коронавируса, разработанная центром им. Гамалеи и РФПИ.В источнике
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