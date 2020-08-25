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Газета.Ru
Газета.Ru

Минздрав начнет набор добровольцев на испытания вакцины «Спутник V»

Набор добровольцев для участия в пострегистрационных испытаниях российской вакцины от коронавируса нового типа "Спутник V" начнется уже на следующей неделе, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко. Об этом сообщает РИА "Новости".В источнике
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Ведомости

Минздрав выдал разрешение на пострегистрационное исследование вакцины от COVID-19

Ведомости12:19
Народные новости

Испытывать российскую вакцину от COVID-19 будут 40 тыс. добровольцев

Народные новости12:24
News.ru

Россия направила Белоруссии документы по вакцине от COVID-19

News.ru08:23
Вечерняя Москва

Пострегистрационные испытания вакцины от COVID-19 пройдут в медучреждениях Москвы

Вечерняя Москва12:28
ТАСС

Москва передала Минску документы по третьему этапу испытаний вакцины «Спутник V»

ТАСС06:24
Известия

В России выдали разрешение на пострегистрационное исследование вакцины от COVID-19

Известия12:13
РЕН ТВ

Мурашко анонсировал набор пациентов для испытаний вакцины от COVID-19

РЕН ТВ05:06

Дума проверит ситуацию с Навальным на предмет иностранной провокации

Комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции проверит обстоятельства произошедшего с оппозиционером Алексеем Навальным на предмет вмешательства иностранных государств, заявил во вторник спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин.
Дума проверит ситуацию с Навальным на предмет иностранной провокации
Интерфакс11:26
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Синод РПЦ освободил от должности главу Белорусского экзархата

Минск, 25 августа 2020, 17:30 — REGNUM Священный синод Русской православной церкви освободил главу Белорусского экзархата РПЦ митрополита Минского и Заславского Павла от занимаемой должности, удовлетворив его прошение об отставке.
Синод РПЦ освободил от должности главу Белорусского экзархата
REGNUM10:30
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Черчесов не вызвал Соболева в сборную России из-за конфликта с Дзюбой

Начался он неожиданно после нескольких слов Соболева в передаче на YouTube-канале "Красава", где Александр высказался о Дзюбе, а также упрекнул его в том, что Артем не поддержал тогда еще своего одноклубника Александра Кокорина, арестованного и осужденного за участие в драках в Москве в октябре 2018-го.
Газета.Ru11:04
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Верховный суд Белоруссии отклонил жалобу Тихановской на итоги выборов

Верховный суд Белоруссии принял решение отказать трем экс-кандидатам на пост президента – Светлане Тихановской, Анне Канопацкой и Андрею Дмитриеву - в возбуждении дел по их жалобам, поданным по итогам выборов, следует из сообщений на сайте суда.
РИА Новости10:40
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Бывшего замглавы петербургского УФСИН осудили на 15 лет за убийство

Бывший заместитель начальника Управления федеральной службы исполнения наказаний (УФСИН) России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Сергей Мойсеенко приговорен к 15 годам лишения свободы по делу об убийстве.
Российская газета10:15
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Немецкие врачи подтвердили интоксикацию у Алексея Навального

Отмечается, что врачи ещё не смогли точно установить субстанцию, однако действие отравляющего вещества, которое вызывает блокирование холинэстеразы в организме, подтверждено независимыми лабораториями.
Областная газетавчера в 12:40
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Турчинов: у Зеленского есть все возможности для вторжения в Крым

У президента Украины Владимира Зеленского имеются все возможности для вторжения в Крым, заявил экс-глава украинского Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Александр Турчинов на митинге.
Газета.Ru01:55
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Суд арестовал второго за день члена совета оппозиции Белоруссии

25 августа суд Заводского района Минска за организацию несанкционированной акции приговорил к административному аресту на 10 суток лидера стачечного комитета Минского тракторного завода и члена президиума координационного совета оппозиции Сергея Дылевского.
РБК11:07
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Члены СБ ООН не поддержали США в восстановлении санкций против Ирана

На прошлой неделе спецпредставитель США по Ирану Брайан Хук заявил, что восстановление санкций ООН против Ирана окажет большое давление на исламскую республику и вернет Тегеран за стол переговоров.
Известия12:11
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Многодетной семье из Свердловской области предоставили для строительства жилья непригодный участок. Проверку проводит Следственный комитет

В Талицком районе Свердловской области проводится проверка по факту предоставления одной из многодетных семей под строительство жилья земельного участка, расположенного в непригодном для строительства месте, а именно, в лесоохранной зоне.
Ведомости Урал11:47

Компания Джека Ма перед IPO отчиталась о росте прибыли в 10 раз

Подконтрольная одному из богатейших людей Китая Джеку Ма (Forbes в режиме реального времени оценивает его состояние в $50,7 млрд) финансово-технологическая компания Ant Group Co. подала документы для проведения первичного публичного размещения (IPO) акций на биржах в Гонконге и Шанхае, сообщает Wall Street Journal (WSJ).
РБК07:36