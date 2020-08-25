Минздрав начнет набор добровольцев на испытания вакцины «Спутник V»
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Набор добровольцев для участия в пострегистрационных испытаниях российской вакцины от коронавируса нового типа "Спутник V" начнется уже на следующей неделе, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко. Об этом сообщает РИА "Новости".В источнике
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