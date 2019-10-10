Здоровье

Lenta.ruLenta.ruМинздрав нашел серьезные нарушения в онкоцентре Блохина

Байбарина назвала это серьезным обвинением, и все врачи провели обходы, проверили документацию и выявили «очень серьезные нарушения». Как отметил ТАСС, комиссия Минздрава не нашла нарушений для увольнения нового директора.
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Минздрав выявил серьезные нарушения в онкоцентре Блохина

РБК13:22

В Минздраве рассказали об итогах проверки детского онкоцентра Блохина

RT на русском12:08

Минздрав не нашел повода для увольнения главы НИИ онкоцентра Блохина

Известия05:25

Медики онкоцентра Блохина оценили результаты проверки Минздрава

Газета.Ru11:01

Минздрав выявил нарушения в онкоцентре Блохина, но руководство центра поддержал

Новые Известия04:30

В НИИ детской онкологии прошли проверки. Минздрав поддержал действующее руководство

ТАСС11:17

Минздрав уточнит вопрос о нецелевом использовании гостиницы центра Блохина

РИА Новости06:10
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Генерал Шаманов заявил о тотальном игнорировании потребностей армии

Очереди на жилье Во вторник, 8 октября, министр обороны Сергей Шойгу заявил, что в 2019 году на строительство инфраструктуры и жилья для военных выделено более 168 млрд руб. По словам министра, в текущем году Минобороны выполнило свои обязательства по жилью в отношении почти 85 тыс. семей.
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Врачи провели первую операцию американской девочке с родимым пятном во все лицо в Краснодаре.
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В США представили план по сдерживанию России в Черном море

Эксперты американского аналитического центра RAND Corporation представили доклад со стратегией сдерживания России в Черноморском регионе.
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Общество

Названы самые популярные имена для новорожденных в Москве

У девочек достаточно популярным именем стала Есения — так назвали 315 новорожденных.
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Порошенко раскритиковал пресс-марафон Зеленского

Экс-президент Украины Петр Порошенко раскритиковал пресс-марафон нынешнего главы государства Владимира Зеленского.
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Россиянки убили надзирательницу в пакистанской тюрьме

Lenta.ru 11:11
Происшествия

Полицейские потребовали от ЗАГСа объясниться за бездетность россиянина

Сотрудники полиции в городе Дзержинск Нижегородской области потребовали от местного ЗАГСа информацию о наличии или отсутствии детей у гражданина, проходящего по уголовному делу.
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Российские гимнасты впервые завоевали золото ЧМ в командном многоборье

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Xiaomi оценила недорогой смартфон Redmi Note 8 Pro в 17 990 рублей

Младшая версия Redmi Note 8 Pro оценивается в 17 990 рублей, а вариант с 128 ГБ памяти стоит 19 990 рублей, пишет "АСТЕРА"
Газета DAILY вчера в 05:22
Энергетика

«Нафтогаз» поднимет цены на газ для населения Украины до рыночного уровня

Ранее, в марте текущего года, глава «Нафтогаза Украины» Андрей Коболев заявлял, что правительство не сможет снизить цену на газ для населения, потому что увеличение цены до рыночного уровня — одно из основных условий сотрудничества Украины с Международным валютным фондом (МВФ).
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Скабеева ответила Зеленскому, назвавшему общение с ней «очень опасным»

Ранее глава государства заявил, что ему не о чем говорить с российскими СМИ, поскольку у них иная позиция по Украине, и назвал намерение Скабеевой провести с ним интервью "очень опасным".
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Медведев потребовал прекратить банковский роуминг

В документе ФАС пишет, что размер комиссионного вознаграждения, взимаемого банком за денежные переводы между физическими лицами (со счета на счет этого банка), не может быть «обусловлен открытием указанных банковских счетов в разных обособленных подразделениях (внутренних структурных подразделениях) кредитной организации».
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Рэпер Тимати поздравил с днем рождения бывшего участника лейбла Black Star Левана Горозию, известного как L'One.
Lenta.ru вчера в 10:55
Армия и оружие

В Турции ответили на угрозы Трампа из-за военной операции в Сирии

Анкара не изменит свою политику после угроз со стороны президента США Дональда Трампа, заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.
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Два украинских эксперта чуть не подрались в эфире программы «60 минут»

Вести.Ru вчера в 14:45
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Польша вопреки запрету роет канал на Балтике в обход участка России

Канал позволит польским судам идти в обход участка, который контролируется Россией.
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Дмитрий Глуховский поведал о работе над экранизацией «Метро 2033»

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Политика

Норвегия отказалась от противоракетного щита НАТО из-за России

Власти Норвегии решили, что не будут присоединяться к противоракетному щиту НАТО, а также отказались закупать и интегрировать в свою оборонную систему соответствующее военное оборудование, сообщает TV2.
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Кабмин изменит процедуру кадастровой оценки недвижимости

Очередные изменения законодательства необходимы для сохранения принципа экономической обоснованности кадастровой стоимости, подчеркнул премьер-министр Дмитрий Медведев: "Чтобы не допускать ситуации, когда кадастровая стоимость превышает рыночную и люди вынуждены идти в суд, чтобы оспаривать ошибки оценщиков или, того хуже, какие-то манипулирования оценкой".
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Могилы родственников Заворотнюк на кладбище взяли под охрану

Могилы родных актрисы Анастасии Заворотнюк на сельском кладбище в Анкудиново взяты под охрану.
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Двух стюардов российской авиакомпании нашли мертвыми в Подмосковье

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Минфин Белоруссии назвал потери от налогового маневра РФ в 2020 году

Налоговый маневр в российской нефтяной отрасли обернется для Белоруссии в 2020 году потерей $400 млн.
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Китай представил боевую летающую тарелку

Среди прочего на мероприятии заметили необычный боевой вертолёт в форме летающей тарелки.
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