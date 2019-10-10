Здоровье
Lenta.ruМинздрав нашел серьезные нарушения в онкоцентре Блохина
Байбарина назвала это серьезным обвинением, и все врачи провели обходы, проверили документацию и выявили «очень серьезные нарушения». Как отметил ТАСС, комиссия Минздрава не нашла нарушений для увольнения нового директора.
Читать в источнике
Оценить237
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7025 источников, обновлено в 15:08, Вашингтон
Политика
Владимир Зеленский назвал Ольгу Скабееву «очень опасной»
Президент Украины Владимир Зеленский сказал, что сознательно отказывается от общения с российскими СМИ.
Политика
Зеленский анонсировал появление даты «нормандской встречи»
Собеседник, близкий к офису Зеленского, в разговоре с РБК отметил, что встреча в «нормандском формате» возможна в ноябре.
Происшествия
Поиски пропавшей в Саратове Елизаветы Киселёвой продолжаются
В Саратове продолжаются поиски пропавшей девятилетней Елизаветы Киселёвой.
Наука
Китай представил боевую летающую тарелку
Среди прочего на мероприятии заметили необычный боевой вертолёт в форме летающей тарелки.
Политика
В Госдуме заявили об игнорировании правительством потребностей армии
Об игнорировании российским правительством потребностей армии заявил глава комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов («Единая Россия»), передаёт РБК.
Политика
Якутский шаман снова идет на Москву
Якутский шаман Александр Габышев, который "шел изгонять президента России Владимира Путина", возобновил свой поход в столицу России.
Экономика
Пенсионный фонд России рассказал об увеличении страховой пенсии
Страховая часть пенсии по старости для неработающих пенсионеров увеличится в 2020 году на тысячу рублей, рассказал глава Пенсионного фонда России Антон Дроздов на заседании комитета Госдумы по социальной политике и делам ветеранов, передает ТАСС.
Происшествия
Полицейские потребовали от ЗАГСа объясниться за бездетность россиянина
Сотрудники полиции в городе Дзержинск Нижегородской области потребовали от местного ЗАГСа информацию о наличии или отсутствии детей у гражданина, проходящего по уголовному делу.
Политика
Песков прокомментировал стихотворение Шнурова об отдыхе Путина в тайге
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал стихотворение музыканта Сергея Шнурова об отдыхе Владимира Путина.
Политика
Зеленский прокомментировал отказ Киева участвовать в заседаниях ПАСЕ
Президент Украины Владимир Зеленский назвал правильным решение Киева отказаться от участия в заседаниях Парламентской ассамблеи Совета Европы.
Технологии
Китай построил «безголовую» субмарину
Китай построил субмарину, в верхней части корпуса которой не заметно рубки, сообщает Forbes со ссылкой на разведку, проведенную на основе открытых источников (спутниковые снимки).
Футбол
Игроки Омана и Кувейта в погоне за Буффоном: осталось провести по три игры
Суарес, Аль-Деайя и Хассан уже завершили карьеры футболистов, Буффон продолжает выступления, но из сборной ушел в 2018 году.
Культура
Умер Владимир Румянцев, нарисовавший «Петербургских котов»
Автор серии картин "Петербургские коты" и эмблемы музея кошек в Санкт-Петербурге, художник Владимир Румянцев скончался накануне, 9 октября, ему было 62 года.
Энергетика
Финансирование «Северного потока — 2» участниками проекта завершено
Увеличения финансирования в планах нет, для завершения проекта осталось получить разрешение на строительство газопровода от властей Дании.
Шоу-бизнес
Эрика Герцег рассказала о своих чувствах к Константину Меладзе
Эрика Герцег, которую многие называют соперницей Веры Брежневой, рассказала правду о своих чувствах к Константину Меладзе.
Кино
Звезда «Сватов» уходит из сериала
Из сериала "Сваты" уходит исполняющий роль Митяя актер Николай Добрынин, сообщает VistaNews.
Шоу-бизнес
Прессе предложили интервью с больной Анастасией Заворотнюк
Напомним, недавно в СМИ попала информация, что бывшая сотрудница медицинского центра, где проходила лечение Анастасия Заворотнюк, предлагала прессе купить фотографии и видео с больной звездой.
Происшествия
В Крыму задержали готовившего теракт россиянина
Общество
Рассказ о пытках стоил воспитателю ростовского детского сада должности
В Ростовской области воспитатель детского сада разъяснила детям, что означает «посадить на кол».
Политика
Зеленский высказался о возможности подачи воды в Крым
Президент Украины Владимир Зеленский не исключил возможности переговоров с российской стороной относительно возобновления подачи днепровской воды в Крым.
Шоу-бизнес
Дочь Анастасии Заворотнюк поблагодарила Стаса Михайлова за поддержку
«Дорогой Стас, спасибо вам большое за поддержку от всей нашей семьи», — написала Анна, а позже продублировала свое сообщение в инстаграм-историях.
Политика
Зеленский ответил на вопрос о цене литра молока на Украине
Украинский президент признался, что очень редко ходит в магазин и не покупает молоко, так как в его семье этот продукт не употребляют.
Гаджеты
Xiaomi представила в России смартфон Redmi Note 8 Pro. Цена
В Китае новый смартфон был представлен еще в конце августа, а 8 октября вечером состоялась презентация устройства на территории РФ.
Политика
Зеленский пообещал наказать Порошенко за содеянное
Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с журналистами в четверг, 10 октября, заявил, что его предшественник Петр Порошенко ответит за содеянное.
Футбол
В Мексике хотят наказать фаната, положившего руку на грудь футболистки
Футбол
Путин одобрил создание футбольного «колхоза»
Президент РФ Владимир Путин одобрил инициативу создания фонда для финансирования российских футбольных клубов, деньги из которого будут справедливо распределяться по командам.