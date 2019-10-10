Здоровье

Lenta.ruLenta.ruМинздрав нашел серьезные нарушения в онкоцентре Блохина

Байбарина назвала это серьезным обвинением, и все врачи провели обходы, проверили документацию и выявили «очень серьезные нарушения». Как отметил ТАСС, комиссия Минздрава не нашла нарушений для увольнения нового директора.
Читать в источнике
Комментировать355

Подробнее о событии

Комиссия не нашла «страшной атмосферы» в НИИ онкологии в Москве

Интерфакс05:55

В Минздраве рассказали об итогах проверки детского онкоцентра Блохина

RT на русском12:08

В НИИ детской онкологии прошли проверки. Минздрав поддержал действующее руководство

ТАСС11:17

Минздрав выявил серьезные нарушения в онкоцентре Блохина

РБК13:22

Минздрав выявил нарушения в онкоцентре Блохина, но руководство центра поддержал

Новые Известия04:30

Минздрав не нашел повода для увольнения главы НИИ онкоцентра Блохина

Известия05:25

Минздрав уточнит вопрос о нецелевом использовании гостиницы центра Блохина

РИА Новости06:10
Показать все источники
Автоматически обработано 7025 источников, обновлено в 15:08, Вашингтон
Политика

Владимир Зеленский назвал Ольгу Скабееву «очень опасной»

Президент Украины Владимир Зеленский сказал, что сознательно отказывается от общения с российскими СМИ.
Вести.Ru 14:15
Политика

Зеленский анонсировал появление даты «нормандской встречи»

Собеседник, близкий к офису Зеленского, в разговоре с РБК отметил, что встреча в «нормандском формате» возможна в ноябре.
РБК 14:49
Происшествия

Поиски пропавшей в Саратове Елизаветы Киселёвой продолжаются

В Саратове продолжаются поиски пропавшей девятилетней Елизаветы Киселёвой.
КП - Саратов 01:23
Наука

Китай представил боевую летающую тарелку

Среди прочего на мероприятии заметили необычный боевой вертолёт в форме летающей тарелки.
News.ru 13:56
Происшествия

В Саратове арестовали трех обвиненных в пытках утюгом полицейских

РБК 14:42
Политика

В Госдуме заявили об игнорировании правительством потребностей армии

Об игнорировании российским правительством потребностей армии заявил глава комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов («Единая Россия»), передаёт РБК.
REGNUM вчера в 21:41
Армия и оружие

Турецкая армия уничтожила 109 террористов с начала операции в Сирии

Life.ru 06:58
Политика

Якутский шаман снова идет на Москву

Якутский шаман Александр Габышев, который "шел изгонять президента России Владимира Путина", возобновил свой поход в столицу России.
Газета.Ru 12:15
Экономика

Пенсионный фонд России рассказал об увеличении страховой пенсии

Страховая часть пенсии по старости для неработающих пенсионеров увеличится в 2020 году на тысячу рублей, рассказал глава Пенсионного фонда России Антон Дроздов на заседании комитета Госдумы по социальной политике и делам ветеранов, передает ТАСС.
Газета.Ru 08:15
Происшествия

Полицейские потребовали от ЗАГСа объясниться за бездетность россиянина

Сотрудники полиции в городе Дзержинск Нижегородской области потребовали от местного ЗАГСа информацию о наличии или отсутствии детей у гражданина, проходящего по уголовному делу.
Lenta.ru 06:12
Культура

Путин осмотрел выставку к 800-летию Нижнего Новгорода

Время Н 09:59
Политика

Песков прокомментировал стихотворение Шнурова об отдыхе Путина в тайге

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал стихотворение музыканта Сергея Шнурова об отдыхе Владимира Путина.
РИА Новости вчера в 09:54
Политика

Зеленский прокомментировал отказ Киева участвовать в заседаниях ПАСЕ

Президент Украины Владимир Зеленский назвал правильным решение Киева отказаться от участия в заседаниях Парламентской ассамблеи Совета Европы.
РИА Новости 14:15
Технологии

Китай построил «безголовую» субмарину

Китай построил субмарину, в верхней части корпуса которой не заметно рубки, сообщает Forbes со ссылкой на разведку, проведенную на основе открытых источников (спутниковые снимки).
Lenta.ru 13:33
Футбол

Игроки Омана и Кувейта в погоне за Буффоном: осталось провести по три игры

Суарес, Аль-Деайя и Хассан уже завершили карьеры футболистов, Буффон продолжает выступления, но из сборной ушел в 2018 году.
Спорт-Экспресс 12:22
Культура

Умер Владимир Румянцев, нарисовавший «Петербургских котов»

Автор серии картин "Петербургские коты" и эмблемы музея кошек в Санкт-Петербурге, художник Владимир Румянцев скончался накануне, 9 октября, ему было 62 года.
Радио Sputnik 09:30
Энергетика

Финансирование «Северного потока — 2» участниками проекта завершено

Увеличения финансирования в планах нет, для завершения проекта осталось получить разрешение на строительство газопровода от властей Дании.
REGNUM 01:56
Шоу-бизнес

Эрика Герцег рассказала о своих чувствах к Константину Меладзе

Эрика Герцег, которую многие называют соперницей Веры Брежневой, рассказала правду о своих чувствах к Константину Меладзе.
Актуальные Новости 04:17
Кино

Звезда «Сватов» уходит из сериала

Из сериала "Сваты" уходит исполняющий роль Митяя актер Николай Добрынин, сообщает VistaNews.
Газета.Ru вчера в 10:54
Шоу-бизнес

Прессе предложили интервью с больной Анастасией Заворотнюк

Напомним, недавно в СМИ попала информация, что бывшая сотрудница медицинского центра, где проходила лечение Анастасия Заворотнюк, предлагала прессе купить фотографии и видео с больной звездой.
Территория новостей 09:52
Происшествия

В Крыму задержали готовившего теракт россиянина

РИА Новости 06:31
Происшествия

Самолет экстренно сел в Ростове-на-Дону из-за пассажира с пистолетом

Газета.Ru 14:20
Общество

Рассказ о пытках стоил воспитателю ростовского детского сада должности

В Ростовской области воспитатель детского сада разъяснила детям, что означает «посадить на кол».
REGNUM вчера в 07:00
Политика

Зеленский высказался о возможности подачи воды в Крым

Президент Украины Владимир Зеленский не исключил возможности переговоров с российской стороной относительно возобновления подачи днепровской воды в Крым.
РИА Новости Крым 09:29
Шоу-бизнес

Дочь Анастасии Заворотнюк поблагодарила Стаса Михайлова за поддержку

«Дорогой Стас, спасибо вам большое за поддержку от всей нашей семьи», — написала Анна, а позже продублировала свое сообщение в инстаграм-историях.
Woman.ru 13:59
Политика

Зеленский ответил на вопрос о цене литра молока на Украине

Украинский президент признался, что очень редко ходит в магазин и не покупает молоко, так как в его семье этот продукт не употребляют.
RT на русском 13:50
Гаджеты

Xiaomi представила в России смартфон Redmi Note 8 Pro. Цена

В Китае новый смартфон был представлен еще в конце августа, а 8 октября вечером состоялась презентация устройства на территории РФ.
Astera вчера в 05:07
Политика

Зеленский пообещал наказать Порошенко за содеянное

Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с журналистами в четверг, 10 октября, заявил, что его предшественник Петр Порошенко ответит за содеянное.
Известия 13:13
Футбол

В Мексике хотят наказать фаната, положившего руку на грудь футболистки

Национальная служба новостей 08:42
Футбол

Путин одобрил создание футбольного «колхоза»

Президент РФ Владимир Путин одобрил инициативу создания фонда для финансирования российских футбольных клубов, деньги из которого будут справедливо распределяться по командам.
Известия 14:46
Как работают Яндекс.Новости?
Главное