Здоровье
REGNUMМинздрав нашел в работе онкоцентра им. Блохина серьезные нарушения
Внеплановая проверка работы Научно-исследовательского института (НИИ) детской онкологии и гематологии имени Николая Блохина показала, что лечение детей проводилось с нарушениями.
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Происшествия
В Екатеринбурге совершил аварийную посадку военный самолет Ан-12
Политика
Зеленский не опубликует стенограмму переговоров с Путиным
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не будет публиковать стенограмму переговоров с российским коллегой Владимиром Путиным, так как это не приведет к положительному исходу.
Кино
«Джокер» попал в топ-10 фильмов всех времен по версии IMDb
Картина «Джокер» Тодда Филлипса попал в список десяти лучших фильмов по версии IMDb, где упомянуты такие фильмы, как «Побег из Шоушенка», «Список Шиндлера» и «Криминальное чтиво».
Экономика
Пенсионный фонд России рассказал об увеличении страховой пенсии
Страховая часть пенсии по старости для неработающих пенсионеров увеличится в 2020 году на тысячу рублей, рассказал глава Пенсионного фонда России Антон Дроздов на заседании комитета Госдумы по социальной политике и делам ветеранов, передает ТАСС.
Происшествия
В Крыму задержали готовившего теракт россиянина
В Крыму задержали члена украинских экстремистских организаций, гражданина России, который планировал теракт на территории республики.
Кино
В Сети опубликовали трейлер мультфильма «Вперед» от Pixar
На YouTube опубликовали трейлер анимационного фильма студии Pixar о жизни сказочных существ: эльфов, троллей и кентавров.
Происшествия
Объявленная в розыск полковник МВД задержана в Ростове
Бывшая начальник отдела дознания отдела полиции № 7 в Ростове-на-Дону полковник Наталья Разумная, после возбуждения уголовного дела скрывшаяся от следствия, задержана.
Здоровье
Доктор Мясников перечислил вызывающие развитие рака продукты
Известный российский доктор Александр Мясников перечислил вызывающие развитие рака и при этом опасные для здоровья человека продукты, которые мы потребляем практически каждый день, сообщает информационно-аналитическое издание evo-rus.com.
Экономика
AliExpress запустит в России онлайн-магазин электроники Molnia
AliExpress запускает онлайн-магазин по продаже электроники в России под названием Molnia Electronics, в нем будет продаваться техника преимущественно китайских производителей, сообщил РБК представитель AliExpress в России Антон Пантелеев.
Политика
Зеленский заявил о возможности выхода Украины из минского формата
Если Украина не сможет принять закон об особом статусе Донбасса с включением в него «формулы Штаймайера» до Нового года, то она потеряет минский формат, заявил украинский президент Владимир Зеленский.
Политика
«Путина не боюсь». Главное о пресс-марафоне Зеленского
Сам Зеленский на еду не отвлекался. С большим трудом, но он осилил этот невиданный пресс-марафон.
Общество
Клишас объяснил необходимость закона о блокировке электронной почты
В новом законопроекте требования распространяются на сервисы, которые включены в реестр организаторов распространения информации Роскомнадзора, среди них «Яндекс.Почта», Почта Mail.ru, «Рамблер.Почта».
Футбол
«Спартак» и Пилипчук не подписывали контракт
Общество
Самым большим «бизнес-центром» в Москве оказалась хрущевка
Самое большое число фирм в Москве зарегистрировано в жилом доме по адресу: проспект Вернадского, 24.
Политика
Украинцев-информаторов Джулиани по делу Байдена арестовали
Стало известно об аресте двух иностранных граждан, которые являлись информаторами адвоката президента США Дональда Трампа Рудольфа Джулиани по делу сына экс-вице-президента США Джо Байдена.
Экономика
ЦБ сообщил о новом виде хищения денег с банковских карт
Банк России беспокоит появившийся в этом году новый способ обмана владельцев платежных карт, когда злоумышленники подменяют исходящие телефонные номера на номера колл-центров банков.
Гаджеты
Samsung инвестирует $11 млрд в создание дисплеев нового поколения
Разработка и производство дисплеев нового поколения Samsung будет поддержана правительством Южной Кореи, которое со своей стороны инвестирует около 400 млрд вон в такие разработки, сообщил президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин.
Политика
Зеленский заявил, что власти Украины не бросят жителей Донбасса
Украинские власти не бросят людей в Донбассе и собираются вернуть их вместе "с территориями".
Авто
Появились изображения Mitsubishi Outlander нового поколения
Дизайнеры представили изображения серийного Mitsubishi Outlander нового поколения на основе шпионских снимков автомобиля.
Политика
Поездки в США депутатов Госдумы будут приостановлены
Советом Думы принято решение рекомендовать депутатам провести отмену запланированных в ближайшее время поездок в Соединенные Штаты Америки.
Политика
Зеленский опасается появления российских военных баз в Белоруссии
Украина опасается появления российских военных баз на территории Белоруссии.
Политика
В Минюсте рассказали о финансировании ФБК из Испании и США
В Минюсте прокомментировали включение Фонда борьбы с коррупцией в список иностранных агентов и сообщили, что организация получала финансирование из Испании и США.
Авто
Subaru представила обновлённый Subaru XV
Вслед за рестайлингом модели Subaru Impreza измененную внешность получил кросс-хэтчбек XV.
Энергетика
Минэнерго США предрекает падение цен на нефть
Минэнерго США опубликовало прогноз, который касается изменений цен на нефть в краткосрочном периоде.
ЖКХ
МОЭК может отключить горячую воду в 340 домах на востоке Москвы
ПАО "МОЭК" направило крупнейшему должнику за тепловую энергию – управляющей компании "Юни-дом" - уведомление о предполагаемом введении ограничения горячего водоснабжения в управляемых ей многоквартирных домах, говорится в пресс-релизе МОЭК.
Политика
Норвегия отказалась разместить ракеты НАТО
Власти Норвегии решили не размещать «ракетный щит» системы ПРО Североатлантического альянса, чтобы избежать конфликта с Россией, сообщил портал «Утро.ру» со ссылкой на TV 2 Norge.
Армия и оружие
Опубликовано видео экстремальных испытаний АК-201
Концерн "Калашников" опубликовал видео испытаний автомата АК-201.
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