Здоровье

REGNUMREGNUMМинздрав нашел в работе онкоцентра им. Блохина серьезные нарушения

Внеплановая проверка работы Научно-исследовательского института (НИИ) детской онкологии и гематологии имени Николая Блохина показала, что лечение детей проводилось с нарушениями.
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