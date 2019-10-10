Внеплановая проверка работы Научно-исследовательского института (НИИ) детской онкологии и гематологии имени Николая Блохина показала, что лечение детей проводилось с нарушениями.

Минздрав нашел в работе онкоцентра им. Блохина серьезные нарушения

Политика Зеленский не опубликует стенограмму переговоров с Путиным Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не будет публиковать стенограмму переговоров с российским коллегой Владимиром Путиным, так как это не приведет к положительному исходу.

Экономика Пенсионный фонд России рассказал об увеличении страховой пенсии Страховая часть пенсии по старости для неработающих пенсионеров увеличится в 2020 году на тысячу рублей, рассказал глава Пенсионного фонда России Антон Дроздов на заседании комитета Госдумы по социальной политике и делам ветеранов, передает ТАСС.

Происшествия В Крыму задержали готовившего теракт россиянина В Крыму задержали члена украинских экстремистских организаций, гражданина России, который планировал теракт на территории республики.

Происшествия Объявленная в розыск полковник МВД задержана в Ростове Бывшая начальник отдела дознания отдела полиции № 7 в Ростове-на-Дону полковник Наталья Разумная, после возбуждения уголовного дела скрывшаяся от следствия, задержана.

Здоровье Доктор Мясников перечислил вызывающие развитие рака продукты Известный российский доктор Александр Мясников перечислил вызывающие развитие рака и при этом опасные для здоровья человека продукты, которые мы потребляем практически каждый день, сообщает информационно-аналитическое издание evo-rus.com.

Экономика AliExpress запустит в России онлайн-магазин электроники Molnia AliExpress запускает онлайн-магазин по продаже электроники в России под названием Molnia Electronics, в нем будет продаваться техника преимущественно китайских производителей, сообщил РБК представитель AliExpress в России Антон Пантелеев.

Политика Зеленский заявил о возможности выхода Украины из минского формата Если Украина не сможет принять закон об особом статусе Донбасса с включением в него «формулы Штаймайера» до Нового года, то она потеряет минский формат, заявил украинский президент Владимир Зеленский.

Общество Клишас объяснил необходимость закона о блокировке электронной почты В новом законопроекте требования распространяются на сервисы, которые включены в реестр организаторов распространения информации Роскомнадзора, среди них «Яндекс.Почта», Почта Mail.ru, «Рамблер.Почта».

Политика Украинцев-информаторов Джулиани по делу Байдена арестовали Стало известно об аресте двух иностранных граждан, которые являлись информаторами адвоката президента США Дональда Трампа Рудольфа Джулиани по делу сына экс-вице-президента США Джо Байдена.

Экономика ЦБ сообщил о новом виде хищения денег с банковских карт Банк России беспокоит появившийся в этом году новый способ обмана владельцев платежных карт, когда злоумышленники подменяют исходящие телефонные номера на номера колл-центров банков.

Гаджеты Samsung инвестирует $11 млрд в создание дисплеев нового поколения Разработка и производство дисплеев нового поколения Samsung будет поддержана правительством Южной Кореи, которое со своей стороны инвестирует около 400 млрд вон в такие разработки, сообщил президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин.

Авто Появились изображения Mitsubishi Outlander нового поколения Дизайнеры представили изображения серийного Mitsubishi Outlander нового поколения на основе шпионских снимков автомобиля.

Политика Поездки в США депутатов Госдумы будут приостановлены Советом Думы принято решение рекомендовать депутатам провести отмену запланированных в ближайшее время поездок в Соединенные Штаты Америки.

Политика В Минюсте рассказали о финансировании ФБК из Испании и США В Минюсте прокомментировали включение Фонда борьбы с коррупцией в список иностранных агентов и сообщили, что организация получала финансирование из Испании и США.

ЖКХ МОЭК может отключить горячую воду в 340 домах на востоке Москвы ПАО "МОЭК" направило крупнейшему должнику за тепловую энергию – управляющей компании "Юни-дом" - уведомление о предполагаемом введении ограничения горячего водоснабжения в управляемых ей многоквартирных домах, говорится в пресс-релизе МОЭК.