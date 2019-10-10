Здоровье
REGNUMМинздрав нашел в работе онкоцентра им. Блохина серьезные нарушения
Внеплановая проверка работы Научно-исследовательского института (НИИ) детской онкологии и гематологии имени Николая Блохина показала, что лечение детей проводилось с нарушениями.
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У девочек достаточно популярным именем стала Есения — так назвали 315 новорожденных.
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Сборная России объявила стартовый состав на матч с Шотландией
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Полицейские потребовали от ЗАГСа объясниться за бездетность россиянина
Сотрудники полиции в городе Дзержинск Нижегородской области потребовали от местного ЗАГСа информацию о наличии или отсутствии детей у гражданина, проходящего по уголовному делу.
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Экономика
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Программы по предоставлению льготной ипотеки могут быть введены в десяти регионах.
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Медведев потребовал отменить «банковский роуминг»
Премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что комиссии при переводе средств между регионами России в рамках одного банка должны быть отменены.