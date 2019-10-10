Три очередных заявления об уходе врачей из Национального медицинского исследовательского центра онкологии им. Н.Н. Блохина будут подписаны в ближайшее время.

с чего всё началось

Внеплановая проверка работы Научно-исследовательского института (НИИ) детской онкологии и гематологии имени Николая Блохина показала, что лечение детей проводилось с нарушениями.

Минздрав нашел в работе онкоцентра им. Блохина серьезные нарушения

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