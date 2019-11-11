Общество
Радио МаякВ Минздраве назвали самый пьющий и не пьющий федеральные округа
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Политика
Один из основателей «Белых касок» найден мертвым в Стамбуле
Один из создателей сирийской неправительственной организации "Белые каски" Джеймс Ле Мезюрье найден мертвым в Стамбуле, тело бывшего офицера британской разведки Ми-6 было найдено в саду его дома.
Газета.Ru 09:30
Общество
Шейнин ответил Галкину на слова о цензуре на российском телевидении
РИА Новости вчера в 07:43
Космос
Женщины впервые посетили открытый космос без мужчин
UfacityNews.ru 08 ноября в 07:03
Общество
Instagram запретил своим платным видеоблогерам говорить о выборах
Договоры с платными видеоблогерами могут достигать сумм в десятки тысяч долларов.
Газета.Ru 08:44
Происшествия
Все материалы по делу Голунова оказались засекречены
По уголовному делу журналиста Ивана Голунова засекречены все документы.
REGNUM 06:45
Общество
Глушаков подал против бывшей жены иск на 203 млн
Полузащитник "Ахмата" Денис Глушаков подал иск против бывшей супруги Дарьи.
Газета.Ru 08:28
Происшествия
Следствие обнародовало видео из квартиры «Наполеона»-расчленителя
Следственный комитет РФ распространил в соцсетях видео о деле доцента СПбГУ Олега Соколова, подозреваемого в убийстве аспирантки.
Росбалт 09:44
Кино
Супергерои в сборе: вышел первый тизер кроссовера «Кризис на Бесконечных Землях»
Popcornnews.ru 07:59
Общество
Навальный нашел у родственников прокурора Москвы гостиницу в Черногории и дачу на Рублевке
Коммерсантъ 07:13
Политика
Президент Боливии Эво Моралес подал в отставку
Президент Боливии Эво Моралес заявил о своей отставке.
ТК Звезда вчера в 16:37
Недвижимость
В Москве наметился дефицит жилья бизнес-класса
"По итогам третьего квартала 2019 года на первичном рынке жилья бизнес-класса Москвы на продажу было выставлено 12,8 тыс. лотов общей площадью более 1,02 млн кв.м. За последний квартал объем предложения сократился на 8%, в годовой динамике - на 15%, а с начала 2018 года количество квартир и апартаментов в продаже уменьшилось почти на треть", - говорится в сообщении.
Интерфакс 01:12
Политика
На Украине назвали первый шаг для реинтеграции Донбасса
Упрощение пересечения линии разграничения должно стать первым шагом Киева для реинтеграции Донбасса, заявил советник секретаря СНБО Украины Сергей Сивохо.
РИА Новости 09:53
Шоу-бизнес
Уральская экс-любовница Гуфа вышла замуж
19-летняя жительница Екатеринбурга Яна Шевцова, известная своими отношениями с рэпером Гуфом, вышла замуж.
URA.Ru вчера в 05:22
Экономика
Saudi Aramco представила проспект эмиссии к IPO
Крупнейшая нефтяная компания Saudi Aramco опубликовала проспект эмиссии.
Ведомости вчера в 05:01
Происшествия
В воинской части в Бурятии найден мертвым контрактник
В одной из воинских частей Восточного военного округа (ВВО), дислоцирующихся на территории Бурятии, сегодня утром был найден мертвым военнослужащий-контрактник, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу воинского подразделения.
Российская газета 08:01
Общество
Худшие наряды звезд на премии People’s Choice Awards 2019
Мероприятие прошло 10 ноября в Лос-Анджелесе.
Lisa.ru 06:10
Происшествия
На Кубани отравились более 50 школьников
В городе Кропоткине в Краснодарском крае отравились более 50 детей.
РБК вчера в 07:51
Политика
Путин призвал не повторять ошибок СССР при закупках оборудования
Президент России Владимир Путин призвал не повторять ошибок СССР при закупках российского оборудования при выполнении национальных проектов.
RT на русском 07:28
Космос
Live: запуск ракеты Falcon 9 со спутниками Starlink
Старт выполнят с площадки SLC-40 мыса Канаверал. Это будет запуск первой партии из шестидесяти спутников связи Starlink версии 1.0.
Naked Science 09 ноября в 09:17
Общество
Суд разрешил продолжить ликвидацию «Киевского патриархата»
Шестой апелляционный суд на заседании в понедельник, 11 ноября, отменил постановление Окружного админсуда Киева о приостановлении ликвидации раскольнической "УПЦ КП".
ИА Новороссия 07:27
Происшествия
Пропавших охотников нашли мертвыми в Новосибирской области
НДН.инфо вчера в 10:21
Культура
В Ледовом дворце начался «Золотой граммофон»
Невские Новости вчера в 11:00
Шоу-бизнес
Рудковская заявила о расставании с Плющенко
Недавно Плющенко променял отпуск с женой на отдых с приятелями, а Рудковская в одиночестве поехала на фестиваль "Новая Волна" в Сочи, где тесно общалась с Димой Биланом.
ТВ Центр вчера в 11:11