Коронавирус
Газета.RuМинздрав назвал атипичные симптомы коронавируса у пожилых
У пожилых людей коронавирус может сопровождаться некоторыми атипичными симптомами, среди которых падения, бред, конъюнктивит, тахикардия, указано в седьмой версии временных методических рекомендаций Минздрава России, опубликованных на сайте ведомства.
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с чего всё началось
Коронавирус у пожилых людей может протекать атипично, возможны снижение давления и даже бред, следует из опубликованных на сайте Минздрава рекомендаций по лечению COVID-19.Российская газета09:11
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Общество
Владелец русского ресторана в США заявил о защите от протестующих
Владелец русского ресторана Pushkin в Сан-Диего Айк Газарян, с оружием охранявший свой ресторан во время беспорядков в связи с гибелью афроамериканца Джорджа Флойда, ответил на обвинения в том, что он "русская мафия": по его словам, он имеет право защищаться от мародеров.
РИА Новости вчера в 16:30
Политика
Почти 200 региональных депутатов подписали открытое письмо против поправок в Конституцию
Открытое письмо против внесения изменений в Конституцию РФ подписали 192 депутата региональных и муниципальных собраний из 26 регионов России.
Znak.com 06:20
Общество
Воробьёв назвал стабилизацию ситуации с COVID-19 в Подмосковье зыбкой
Стабилизация ситуации с распространением коронавирусной инфекции в Московской области остаётся «очень зыбкой».
RT на русском 10:39
Экономика
Каникулы провалились: в Совфеде предложили кредитную амнистию
Москва, 2 июня 2020, 11:49 — REGNUM Член Совфеда Владимир Кравченко констатировал провал объявленных на фоне спада экономики из-за коронавируса кредитных каникул и предложил провести в России кредитную амнистию, передает корреспондент ИА REGNUM 2 июня.
REGNUM вчера в 04:49
Общество
Овечкин обратился к американцам в связи с массовыми беспорядками в США
Российский форвард клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин отреагировал на проходящие в США массовые акции протеста, начавшиеся после того, как в Миннеаполисе, штат Миннесота, погиб афроамериканец Джордж Флойд, задержанный полицией.
РБК вчера в 01:40
Происшествия
Известная телеведущая покончила с собой в Индии
Индийская телеведущая из Бангалора - 29-летняя Чандана – решила свести счеты с жизнью после того, как ее молодой человек отказался жениться на ней.
Live24 09:53
Политика
Пушков заявил о внутреннем расколе США
Пушков заявил в СМИ о внутреннем расколе США. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com вчера в 08:04
Экономика
Сбербанк отменил «банковский роуминг» по всей стране
Закон об отмене "банковского роуминга", который предусматривает отмену комиссии за межрегиональные переводы между счетами граждан в одном банке, вступает в силу только в июне.
ТАСС 01 июня в 17:00
Происшествия
Двух фигурантов секс-скандала в уфимском МВД полностью оправдали
ГТРК "Башкортостан" уточняет, решением суда экс-начальник ОМВД по Кармаскалинскому Салават Галиев, а также бывший руководитель ОМВД по Уфимскому району Эдуард Матвеев полностью оправданы.
Вести.Ru 02:32
Политика
Песков прокомментировал слова Трампа о «ядерном пакте» с Россией
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя заявление президента США Дональда Трампа, заявил, что министрам иностранных дел необходимо интенсифицировать работу над Договором о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ), так как его время уходит.
Известия 11:08
Политика
Антонов назвал отношения России и США «несколько подмороженными»
Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что отношения России и США "несколько подморожены", похоже, что позитивные сигналы из Москвы до американской стороны не доходят.
РИА Новости 11:25
Шоу-бизнес
Больная дочь Успенской назвала мать «соучастницей преступления»
Дочь певицы Любови Успенской в Instagram отчитала критиков, ругающих ее картины, а также высказалась по поводу своей матери.
Газета.Ru 10:52
Здоровье
Мишустин распорядился возобновить плановую работу больниц
Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о восстановлении оказания плановой медицинской помощи в больницах и поликлиниках.
Lenta.ru 06:20
Политика
Саакашвили послал к черту украинских бизнесменов
Глава Исполнительного комитета реформ Украины Михаил Саакашвили послал к черту бизнесменов во время онлайн-общения с предпринимателями.
Lenta.ru 10:14
Игры
Состоялся анонс Game Gear Micro — новой портативной консоли от Sega
Токио, 3 июня 2020, 15:49 — REGNUM Sega анонсировала Game Gear Micro — переиздание одноимённой ретро-консоли в уменьшенном масштабе.
REGNUM 08:49
Общество
Мишустин поручил проанализировать применение указов Собянина
Премьер-министр Михаил Мишустин дал поручения по итогам заседания координационного совета при правительстве по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции.
РБК вчера в 16:25
Экономика
Минюст рассказал о перспективах судебной тяжбы с экс-акционерами ЮКОСа
Апелляционный суд Гааги в феврале обязал Россию выплатить 50 миллиардов долларов бывшим акционерам ЮКОСа.
РИА Новости вчера в 20:04
Экономика
Польша начала расследование против «Газпрома»
«Глава Управления по охране конкуренции и потребителей возбудил дело против «Газпрома» за отказ от сотрудничества в ходе антимонопольного расследования», — говорится в сообщении.
BFM.ru 03:11
Армия и оружие
Россия расширила список угроз для применения ядерного оружия
Пока весь мир наблюдал за беспорядками в США, Россия внесла корректировки в свою военную доктрину в части случаев применения ядерного оружия.
Pravda.Ru 08:04
Футбол
Сёмин прокомментировал слухи о переговорах с тульским «Арсеналом»
Евро-футбол.ру 10:54
Путешествия
Туристы стали отказываться от отдыха в Сочи из-за новых правил
Вчера в Москве пресс-секретарь РСТ Ирина Тюрина рассказала, что многие туристы уже отказались от посещения сочинских отелей и санаториев.
Cod23.ru 01:12
Общество
Стало известно, как пройдет голосование по поправкам к Конституции РФ
Общероссийское голосование по поправкам к Конституции пройдет 1 июля.
Пестрецы 04:28
Общество
Швеция пожалела об отсутствии карантина из-за рекордной смертности
Швеция признала свою ошибку, из-за которой в стране не вводили строгие карантинные меры.
Lenta.ru 07:28
Политика
Путин одобрил выдвижение губернатора ХМАО Комаровой на новый срок
Президент России Владимир Путин одобрил планы губернатора Ханты-Мансийского автономного округа—Югры Натальи Комаровой участвовать в выборах главы региона.
Коммерсантъ 10:03
Политика
На Украине оценили угрозу широкомасштабной войны с Россией
Вице-премьер-министр Украины по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников оценил угрозу широкомасштабной войны с Россией.
Lenta.ru вчера в 02:27
Авто
В России введут штраф за брошенные автомобили
За мойку автомобиля в неположенном месте предполагается штраф на сумму 1-2 тысячи рублей.
RuNews24.ru 01 июня в 16:08
Общество
Мосгорсуд отклонил иски оспаривающих штрафы за самоизоляцию
Истцы требовали отменить новые статьи московского КоАП о штрафах за нарушение самоизоляции.
Коммерсантъ 09:13
Общество
В России открылся первый магазин датского конкурента IKEA
В России открылся первый магазин датской мебельной компании и товаров для дома JYSK.
Интерфакс 06:11
Экономика
В РФ IT-отрасль призвали включить в число пострадавших от пандемии
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по мнению Касперской и Макарова, в 2020 — 2021 годах Россию может покинуть около 10 − 15 тыс. IT-специалистов.
REGNUM 03:45