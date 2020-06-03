Коронавирус

Газета.RuГазета.RuМинздрав назвал атипичные симптомы коронавируса у пожилых

У пожилых людей коронавирус может сопровождаться некоторыми атипичными симптомами, среди которых падения, бред, конъюнктивит, тахикардия, указано в седьмой версии временных методических рекомендаций Минздрава России, опубликованных на сайте ведомства.
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с чего всё началось
Коронавирус у пожилых людей может протекать атипично, возможны снижение давления и даже бред, следует из опубликованных
 на сайте Минздрава рекомендаций по лечению COVID-19.
Российская газета09:11

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Минздрав назвал атипичные симптомы коронавируса у пожилых

Газета.Ru10:59

Минздрав рассказал о нетипичных симптомах коронавируса у пожилых

РИА Новости11:06

Минздрав перечислил симптомы коронавируса у пожилых пациентов

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Коронавирус может вызывать бред у пожилых

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В Минздраве назвали ещё одно проявление коронавируса. И это бред

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Общество

Путин возмутился докладом губернатора о разливе топлива в Норильске

Известия 09:16
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Общество

Владелец русского ресторана в США заявил о защите от протестующих

Владелец русского ресторана Pushkin в Сан-Диего Айк Газарян, с оружием охранявший свой ресторан во время беспорядков в связи с гибелью афроамериканца Джорджа Флойда, ответил на обвинения в том, что он "русская мафия": по его словам, он имеет право защищаться от мародеров.
РИА Новости вчера в 16:30
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Политика

Почти 200 региональных депутатов подписали открытое письмо против поправок в Конституцию

Открытое письмо против внесения изменений в Конституцию РФ подписали 192 депутата региональных и муниципальных собраний из 26 регионов России.
Znak.com 06:20
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Общество

Воробьёв назвал стабилизацию ситуации с COVID-19 в Подмосковье зыбкой

Стабилизация ситуации с распространением коронавирусной инфекции в Московской области остаётся «очень зыбкой».
RT на русском 10:39
Экономика

Каникулы провалились: в Совфеде предложили кредитную амнистию

Москва, 2 июня 2020, 11:49 — REGNUM Член Совфеда Владимир Кравченко констатировал провал объявленных на фоне спада экономики из-за коронавируса кредитных каникул и предложил провести в России кредитную амнистию, передает корреспондент ИА REGNUM 2 июня.
REGNUM вчера в 04:49
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Общество

Овечкин обратился к американцам в связи с массовыми беспорядками в США

Российский форвард клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин отреагировал на проходящие в США массовые акции протеста, начавшиеся после того, как в Миннеаполисе, штат Миннесота, погиб афроамериканец Джордж Флойд, задержанный полицией.
РБК вчера в 01:40
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Происшествия

Известная телеведущая покончила с собой в Индии

Индийская телеведущая из Бангалора - 29-летняя Чандана – решила свести счеты с жизнью после того, как ее молодой человек отказался жениться на ней.
Live24 09:53
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Политика

Пушков заявил о внутреннем расколе США

Пушков заявил в СМИ о внутреннем расколе США. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com вчера в 08:04
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Экономика

Сбербанк отменил «банковский роуминг» по всей стране

Закон об отмене "банковского роуминга", который предусматривает отмену комиссии за межрегиональные переводы между счетами граждан в одном банке, вступает в силу только в июне.
ТАСС 01 июня в 17:00
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Происшествия

Двух фигурантов секс-скандала в уфимском МВД полностью оправдали

ГТРК "Башкортостан" уточняет, решением суда экс-начальник ОМВД по Кармаскалинскому Салават Галиев, а также бывший руководитель ОМВД по Уфимскому району Эдуард Матвеев полностью оправданы.
Вести.Ru 02:32
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Политика

Песков прокомментировал слова Трампа о «ядерном пакте» с Россией

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя заявление президента США Дональда Трампа, заявил, что министрам иностранных дел необходимо интенсифицировать работу над Договором о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ), так как его время уходит.
Известия 11:08
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Политика

Антонов назвал отношения России и США «несколько подмороженными»

Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что отношения России и США "несколько подморожены", похоже, что позитивные сигналы из Москвы до американской стороны не доходят.
РИА Новости 11:25
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Шоу-бизнес

Больная дочь Успенской назвала мать «соучастницей преступления»

Дочь певицы Любови Успенской в Instagram отчитала критиков, ругающих ее картины, а также высказалась по поводу своей матери.
Газета.Ru 10:52
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Здоровье

Мишустин распорядился возобновить плановую работу больниц

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о восстановлении оказания плановой медицинской помощи в больницах и поликлиниках.
Lenta.ru 06:20
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Политика

Саакашвили послал к черту украинских бизнесменов

Глава Исполнительного комитета реформ Украины Михаил Саакашвили послал к черту бизнесменов во время онлайн-общения с предпринимателями.
Lenta.ru 10:14
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Игры

Состоялся анонс Game Gear Micro — новой портативной консоли от Sega

Токио, 3 июня 2020, 15:49 — REGNUM Sega анонсировала Game Gear Micro — переиздание одноимённой ретро-консоли в уменьшенном масштабе.
REGNUM 08:49
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Общество

Мишустин поручил проанализировать применение указов Собянина

Премьер-министр Михаил Мишустин дал поручения по итогам заседания координационного совета при правительстве по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции.
РБК вчера в 16:25
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Экономика

Минюст рассказал о перспективах судебной тяжбы с экс-акционерами ЮКОСа

Апелляционный суд Гааги в феврале обязал Россию выплатить 50 миллиардов долларов бывшим акционерам ЮКОСа.
РИА Новости вчера в 20:04
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Экономика

Польша начала расследование против «Газпрома»

«Глава Управления по охране конкуренции и потребителей возбудил дело против «Газпрома» за отказ от сотрудничества в ходе антимонопольного расследования», — говорится в сообщении.
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Армия и оружие

Россия расширила список угроз для применения ядерного оружия

Пока весь мир наблюдал за беспорядками в США, Россия внесла корректировки в свою военную доктрину в части случаев применения ядерного оружия.
Pravda.Ru 08:04
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Футбол

Сёмин прокомментировал слухи о переговорах с тульским «Арсеналом»

Евро-футбол.ру 10:54
Путешествия

Туристы стали отказываться от отдыха в Сочи из-за новых правил

Вчера в Москве пресс-секретарь РСТ Ирина Тюрина рассказала, что многие туристы уже отказались от посещения сочинских отелей и санаториев.
Cod23.ru 01:12
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Общество

Стало известно, как пройдет голосование по поправкам к Конституции РФ

Общероссийское голосование по поправкам к Конституции пройдет 1 июля.
Пестрецы 04:28
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Общество

Швеция пожалела об отсутствии карантина из-за рекордной смертности

Швеция признала свою ошибку, из-за которой в стране не вводили строгие карантинные меры.
Lenta.ru 07:28
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Политика

Путин одобрил выдвижение губернатора ХМАО Комаровой на новый срок

Президент России Владимир Путин одобрил планы губернатора Ханты-Мансийского автономного округа—Югры Натальи Комаровой участвовать в выборах главы региона.
Коммерсантъ 10:03
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Политика

На Украине оценили угрозу широкомасштабной войны с Россией

Вице-премьер-министр Украины по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников оценил угрозу широкомасштабной войны с Россией.
Lenta.ru вчера в 02:27
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Авто

В России введут штраф за брошенные автомобили

За мойку автомобиля в неположенном месте предполагается штраф на сумму 1-2 тысячи рублей.
RuNews24.ru 01 июня в 16:08
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Общество

Мосгорсуд отклонил иски оспаривающих штрафы за самоизоляцию

Истцы требовали отменить новые статьи московского КоАП о штрафах за нарушение самоизоляции.
Коммерсантъ 09:13
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Общество

В России открылся первый магазин датского конкурента IKEA

В России открылся первый магазин датской мебельной компании и товаров для дома JYSK.
Интерфакс 06:11
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Экономика

В РФ IT-отрасль призвали включить в число пострадавших от пандемии

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по мнению Касперской и Макарова, в 2020 — 2021 годах Россию может покинуть около 10 − 15 тыс. IT-специалистов.
REGNUM 03:45
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