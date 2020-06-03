Коронавирус

Газета.RuГазета.RuМинздрав назвал атипичные симптомы коронавируса у пожилых

У пожилых людей коронавирус может сопровождаться некоторыми атипичными симптомами, среди которых падения, бред, конъюнктивит, тахикардия, указано в седьмой версии временных методических рекомендаций Минздрава России, опубликованных на сайте ведомства.
Читать в источнике
Комментировать609

Подробнее о событии

В Минздраве назвали атипичные симптомы COVID-19 у пожилых людей

РБК12:01

Минздрав рассказал об атипичных симптомах COVID-19 у пожилых

Газета.Ru13:37

Минздрав рассказал о клинических проявлениях коронавируса у пожилых

RT на русском08:22

Минздрав рассказал о нетипичных симптомах коронавируса у пожилых

РИА Новости11:06

Минздрав перечислил симптомы коронавируса у пожилых пациентов

Телеканал 360°08:37

Особые симптомы у пожилых, признание ошибки в Швеции. Главное о коронавирусе за 3 июня

ТАСС12:04

Минздрав обновил рекомендации по диагностике и лечению коронавируса

Lenta.ru08:02
Показать все источники
Автоматически обработано 7216 источников, обновлено в 15:12, Ашберн
Хоккей

«Ак Барс» занял третье место в рейтинге лучших хоккейных клубов Европы

Казанский хоккейный клуб «Ак Барс» занял третье место в рейтинге лучших клубов Европы. Об этом сообщает хоккейный портал HockeyArchives.
Татар-информ 08:50
1
Шоу-бизнес

Михаил Боярский объяснил свой изможденный вид

Актуальные Новости 11:08
78
Космос

Командир МКС рассказал о планах на экипаж Crew Dragon

Командир 63-го экипажа Международной космической станции астронавт НАСА Крис Кэссиди рассказал, чем займутся на орбите его соотечественники, прибывшие на корабле Crew Dragon.
Аргументы и Факты 31 мая в 16:15
2,1K
Общество

Швеция пожалела об отсутствии карантина из-за рекордной смертности

Введение карантина в Швеции могло бы не допустить такого высокого уровня смертности в стране, заявил в среду, 3 июня, главный эпидемиолог страны Андерс Тегнелл.
Известия 12:20
1,2K
Общество

В США нашли доказательства руки России в массовых беспорядках

"Кремлевский" паблик пошутил над "виновниками" протестов в Америке В Соединенных Штатах нашли так называемую "руку России" в беспорядках, окутавших страну.
SM News 08:40
2
Общество

Мосгорсуд отклонил иски оспаривающих штрафы за самоизоляцию

Истцы требовали отменить новые статьи московского КоАП о штрафах за нарушение самоизоляции.
Коммерсантъ 09:13
26
Политика

ЦИК заявил о невозможности агитации за и против поправок в Конституцию

Закон о проведении общероссийского голосования по поправкам в Конституцию не предусматривает агитацию за или против, заявила РБК член Центризбиркома Майя Гришина.
Ведомости вчера в 13:44
168
Общество

Путин объявил ЧС федерального уровня после разлива топлива в Норильске

Президент Владимир Путин объявил режим чрезвычайной ситуации в Норильске после разлива дизельного топлива в реку Амбарная.
РИА Новости 10:50
1,7K
Шоу-бизнес

Иосиф Пригожин призвал скинуться на лечение Анастасии Заворотнюк

Иосиф Пригожин выступал с идеей о создании движения помощи артистам на государственном уровне еще при жизни Иосифа Кобзона, который был известен своим неравнодушием к чужим бедам.
Комсомольская правда вчера в 18:15
154
Политика

Лукашенко отправил в отставку правительство Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко отправил в отставку правительство страны.
Ведомости 12:12
847
Общество

Анна Шафран отказалась называть свое увольнение повышением

Ранее Владимир Соловьев заявил, что увольнение Шафран из ток-шоу "Полный контакт" на радио "Вести FM" следует рассматривать в качестве "повышения".
Газета.Ru 11:38
255
Шоу-бизнес

Юлия Барановская переехала с детьми в новый дом

Кстати, новый дом звезды уже не раз попадал в ролики, которые публикует в соцсетях Барановская.
StarHit.ru вчера в 07:00
61
Общество

Смертность в Петербурге в мае выросла на 32% по отношению к 2019 году

Санкт-Петербург, 3 июня 2020, 22:07 — REGNUM Смертность в Петербурге от всех возможных причин по итогам мая 2020 года выросла на 32% по отношению к тому же периоду 2019 года.
REGNUM 15:07
2
Происшествия

МВД попросило установить надзор за Варварой Карауловой

Полиция просит установить административный надзор за бывшей студенткой МГУ Варварой Карауловой, осужденной за попытку вступить в террористическую группировку "Исламское государство"*, сообщил РИА Новости ее адвокат Сергей Бадамшин.
РИА Новости вчера в 11:20
237
Футбол

Малафеев объяснил тюремные сроки Мамаева и Кокорина

Экс-заместитель спортивного директора «Зенита» Вячеслав Малафеев полагает, что футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев были осуждены за участие в драках в центре Москвы в качестве профилактической меры.
ProstoProSport 13:17
Происшествия

В Российской венчурной компании прошли обыски

Следователи провели обыск и изучили документы в офисе Российской венчурной компании (РВК), сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.
РИА Новости 06:55
309
Политика

Автор санкций против «Северного потока-2» нашел новую цель

Американский сенатор Тед Круз, разработавший санкции против газопровода «Северный поток-2», намерен расширить список ограничений.
Lenta.ru 14:34
36
Общество

В США полицейские встали на колени перед протестующими

В США полицейские в нескольких городах встали на одно колено перед участниками акций протеста, извинившись за своего коллегу, убившего чернокожего Джорджа Флойда.
МонаВиста 12:15
110
Общество

Владелец русского ресторана в США заявил о защите от протестующих

РИА Новости вчера в 16:30
2K
Интернет

С Google требуют взыскать $5 млрд за сбор данных пользователей

Истец требует взыскать с Google не менее 5 млрд долларов. Реакция Google не заставила долго ждать.
The GEEK 14:28
12
Здоровье

Мурашко заявил, что эпидемический процесс в некоторых регионах остается тяжелым

Эпидемиологический процесс в ряде регионов России остается напряженным, заявил в эфире телепередачи "Время" на Первом канале в среду министр здравоохранения Михаил Мурашко.
ТАСС 14:38
Экономика

Прожиточный минимум в России вырос на 2,2%

Прожиточный минимум в России вырос на 2,2 % по сравнению с 2019 годом.
Газета.Ru 11:09
61
Экономика

Цены на фрукты и ягоды на Украине побили исторический рекорд

Цены на фрукты и ягоды на рынке Украины достигли исторически высокого уровня, сообщили в среду в плодовоовощной ассоциации страны.
Взгляд.ру 10:51
Общество

Мишустин поручил проанализировать применение указов Собянина

Премьер-министр Михаил Мишустин дал поручения по итогам заседания координационного совета при правительстве по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции.
РБК вчера в 16:25
2,9K
Происшествия

Двух фигурантов секс-скандала в уфимском МВД полностью оправдали

ГТРК "Башкортостан" уточняет, решением суда экс-начальник ОМВД по Кармаскалинскому Салават Галиев, а также бывший руководитель ОМВД по Уфимскому району Эдуард Матвеев полностью оправданы.
Вести.Ru 02:32
2,1K
Кино

«Дэдпул 3» может лишиться R-рейтинга и стать семейным фильмом

Студии Marvel и Disney могут изменить рейтинг третьей части фильма о Дэдпуле, опустив его с 17+ до 13+.
Культуромания 12:31
Экономика

В России пенсионерам дадут отсрочку по взысканию долгов

Москва, 3 июня 2020, 10:17 — REGNUM Законопроект об отсрочке по взысканию долгов пенсионеров внесли в Госдуму парламентарии фракции «Единая Россия» во главе с Андреем Турчаком и Сергеем Неверовым, сообщили в партии.
REGNUM 03:17
8
Общество

В Калининградской области появятся «продуктовые карты» для безработных

В Калининградской области для граждан, потерявших работу из-за коронавируса, ввели продуктовые карточки.
Невские Новости 10:27
7
Происшествия

Протестующие в Лондоне устроили потасовку с полицией

Акция протеста в Лондоне против расизма переросла в потасовку перед резиденцией премьер-министра на Даунинг-стрит, сообщает телеканал Sky News.
Коммерсантъ 14:32
65
Политика

Токаев заявил, что строительство базы США в Казахстане не обсуждается

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что строительство американской военной базы на территории республики не стоит в повестке дня и не обсуждается.
RT на русском вчера в 18:49
4
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное