Минздрав назвал болезни, ухудшающие прогноз пациентов с COVID-19
Главный внештатный специалист Минздрава России по терапии и общей практике Оксана Драпкина рассказала о диагнозах, которые отрицательно влияют на прогноз пациентов с коронавирусом, передает РИА "Новости".В источнике
С чего всё началось
В Минздрав назвали болезни, ухудшающие прогноз пациентов с COVID-19
Артериальная гипертензия, сахарный диабет и ожирение ухудшают прогнозы пациента с коронавирусом, рассказала главный внештатный специалист Минздрава России по терапии и общей практике Оксана Драпкина. Надо понимать, что если мы говорим о коронавирусе, то здесь есть три составляющих.
РИА Новостивчера в 13:34
Подробнее о событии
В Минздраве назвали заболевания, ухудшающие прогнозы пациента с COVID
Московский Комсомолецвчера в 13:45