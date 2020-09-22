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Газета.Ru
Газета.Ru

Минздрав назвал болезни, ухудшающие прогноз пациентов с COVID-19

Главный внештатный специалист Минздрава России по терапии и общей практике Оксана Драпкина рассказала о диагнозах, которые отрицательно влияют на прогноз пациентов с коронавирусом, передает РИА "Новости".В источнике
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РИА Новости

В Минздрав назвали болезни, ухудшающие прогноз пациентов с COVID-19

Артериальная гипертензия, сахарный диабет и ожирение ухудшают прогнозы пациента с коронавирусом, рассказала главный внештатный специалист Минздрава России по терапии и общей практике Оксана Драпкина. Надо понимать, что если мы говорим о коронавирусе, то здесь есть три составляющих.
РИА Новостивчера в 13:34
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RT на русском

В Минздраве назвали три ухудшающих течение коронавируса заболевания

RT на русском20:24
Lenta.ru

Названы ухудшающие прогноз пациентов с коронавирусом заболевания

Lenta.ruвчера в 15:52
Российская газета

В Минздраве назвали ухудшающие прогноз пациентов с COVID-19 заболевания

Российская газета17:24
Газета.Ru

Минздрав назвал болезни, ухудшающие прогноз пациентов с COVID-19

Газета.Ruвчера в 16:55
РБК

Названы ухудшающие прогноз пациентов с COVID-19 болезни

РБК19:25
Московский Комсомолец

В Минздраве назвали заболевания, ухудшающие прогнозы пациента с COVID

Московский Комсомолецвчера в 13:45
РИА Новости

В Минздрав назвали болезни, ухудшающие прогноз пациентов с COVID-19

РИА Новостивчера в 13:34

Навальный ответил на публикации о «версии Путина» об отравлении

Оппозиционер Алексей Навальный отреагировал в Instagram на публикацию французской газеты Le Monde о телефонном разговоре президента Владимира Путина со своим французским коллегой Эмманюэлем Макроном, в котором он предположил, что Навальный мог сам по неизвестной причине принять яд из группы «Новичок».
Навальный ответил на публикации о «версии Путина» об отравлении
РБКвчера в 15:39

Новый владелец квартиры Федосеевой-Шукшиной просит ее вывезти оттуда свои вещи

Uznayvse.ru напоминает, что адвокат Лидии Николаевны пытается убедить суд в том, что актриса не могла сконцентрироваться на подписании бумаг, так как вопрос с Бари Алибасовым по поводу квартиры решался после того, как она вернулась из больницы, где лежала с сердечным приступом.
Uznayvse.ruвчера в 15:18
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Акции Tesla упали на 6% накануне ежегодного Battery Day

Сегодня поздно вечером в Калифорнии состоится ежегодное мероприятие Battery Day, в ходе которого компания Tesla расскажет акционерам и представителям СМИ о своих планах, а также о видении ситуации на мировом рынке электромобилей.
Коммерсантъвчера в 12:27

AMD представила процессоры Athlon 3000C и Ryzen 3000C для хромбуков

Новые процессоры Athlon и Ryzen C-Series для набирающего обороты сегмента хромбуков представила компания AMD, сообщает 22 сентября IXBT.com Новые процессоры Athlon 3000C и Ryzen 3000C с суффиксом «C», означающем, что данные модели процессоров являются модификацией процессоров серии U для Chrome OS, представила компания AMD.
ИА Красная Веснавчера в 16:10

Международные страховщики отказались работать с судами для Nord Stream 2

В июне 2020 года сенаторы США внесли в конгресс новый законопроект, который предлагает ввести санкции против компаний, предоставляющих услуги страхования или перестрахования судам, работающим на «Северном потоке-2».
РБК17:00
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Путин внес в Госдуму законопроекты о правительстве, судах и силовиках

Президент России Владимир Путин внес в Государственную думу пакет законопроектов, цель которых - привести правовые нормы в соответствие с поправками к Конституции, принятыми на всероссийском голосовании 1 июля.
Газета.Ruвчера в 16:45
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Задержан 121 человек. В США прошла операция против торговцев опиоидами

Вашингтон, 22 сентября 2020, 21:48 — REGNUM В США завершилась крупная операция против теневых интернет-торговцев опиоидами в даркнете, сообщается в заявлении, опубликованном 22 сентября на сайте министерства юстиции США.
REGNUMвчера в 14:48