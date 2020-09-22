Артериальная гипертензия, сахарный диабет и ожирение ухудшают прогнозы пациента с коронавирусом, рассказала главный внештатный специалист Минздрава России по терапии и общей практике Оксана Драпкина. Надо понимать, что если мы говорим о коронавирусе, то здесь есть три составляющих.

РИА Новости вчера в 13:34