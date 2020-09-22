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Газета.Ru
Газета.Ru

Минздрав назвал болезни, ухудшающие прогноз пациентов с COVID-19

Главный внештатный специалист Минздрава России по терапии и общей практике Оксана Драпкина рассказала о диагнозах, которые отрицательно влияют на прогноз пациентов с коронавирусом, передает РИА "Новости".В источнике
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РИА Новости

Врач назвала ухудшающие прогноз пациентов с коронавирусом болезни

Артериальная гипертензия, сахарный диабет и ожирение ухудшают прогнозы пациента с коронавирусом, рассказала главный внештатный специалист Минздрава России по терапии и общей практике Оксана Драпкина. Надо понимать, что если мы говорим о коронавирусе, то здесь есть три составляющих.
РИА Новостивчера в 13:34
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Татар-информ

Минздрав назвал болезни, которые ухудшают состояние больных с Covid-19

Татар-информвчера в 14:44
Российская газета

В Минздраве назвали ухудшающие прогноз пациентов с COVID-19 заболевания

Российская газета17:24
Газета.Ru

Минздрав назвал болезни, ухудшающие прогноз пациентов с COVID-19

Газета.Ruвчера в 16:55
Lenta.ru

Названы ухудшающие прогноз пациентов с коронавирусом заболевания

Lenta.ruвчера в 15:52
Известия

Врач перечислила ухудшающие прогноз пациентов с коронавирусом болезни

Известия17:54
Московский Комсомолец

В Минздраве назвали заболевания, ухудшающие прогнозы пациента с COVID

Московский Комсомолецвчера в 13:45
РИА Новости

Врач назвала ухудшающие прогноз пациентов с коронавирусом болезни

РИА Новостивчера в 13:34

Раскрыто содержание разговора Путина и Макрона о ситуации с Навальным

Президент России Владимир Путин в разговоре с французским коллегой Эммануэлем Макроном предположил, что Алексей Навальный мог сам случайно выпить яд «по неустановленным причинам» и отравиться.
Раскрыто содержание разговора Путина и Макрона о ситуации с Навальным
Lenta.ruвчера в 12:57
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Политолог: Путин выступит в ООН в качестве миротворца и гаранта безопасности

Российский лидер Владимир Путин в своей речи на Генассамблее ООН затронет смену идеологической повестки, массовые протесты и усугубляющийся экономический кризис, поскольку привык выступать в роли миротворца и гаранта безопасности.
ФАНвчера в 09:18

В РФС признали ошибочным решение засчитать гол Дзюбы

В Российском футбольном союзе (РФС) признали ошибочным решение видеоассистента арбитра Алексея Матюнина засчитать гол нападающего петербургского «Зенита» Артема Дзюбы в ворота «Урала» в матче восьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Lenta.ruвчера в 12:06
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Рудковская предлагала Загитовой перейти в группу Плющенко

Тренер Евгений Плющенко хотел пригласить в свою группу олимпийскую чемпионку фигуристку Алину Загитову, однако она ответила отказом, об этом сообщает в своем аккаунте в Instagram группа Этери Тутберидзе, в которой тренируется Загитова.
РИА Новостивчера в 16:08

Сноуден опроверг сообщения о готовности выплатить властям США $5 млн

Бывший сотрудник Агентства национальной безопасности (АНБ) США Эдвард Сноуден опроверг информацию о том, что он якобы согласился выплатить $5 млн от продаж его книги и публичных выступлений правительству Соединенных Штатов.
Интерфаксвчера в 15:34
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В Красноярском крае задержаны лидеры религиозной общины

В Красноярском крае задержаны лидеры религиозной общины В Красноярском крае задержан основатель "Церкви последнего завета" Сергей Тороп, известный как Виссарион, а также его ближайшие сподвижники Вадим Редькин и Владимир Ведерников.
Коммерсантъвчера в 10:22
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Акции «Яндекса» подорожали на фоне возможной покупки «Тинькофф банка»

Акции «Яндекса» и «Тинькофф банка», которые торгуются на зарубежных площадках, а также глобальные депозитарные расписки (ГДР) на них, обращающиеся на Московской бирже, поднялись в цене на фоне объявления о предварительной договоренности по поводу сделки о покупки «Яндексом» мажоритарной доли в «Тинькофф банке».
Известиявчера в 16:09
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