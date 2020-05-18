Коронавирус
RT на русскомМинздрав назвал число медиков, получивших дополнительные выплаты
Почти 123 тыс. медиков, которые работают с пациентами с коронавирусной инфекцией COVID-19, получили дополнительные выплаты. Об этом в эфире телеканала «Россия 1» рассказала заместитель главы Минздрава России Татьяна Семёнова.
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Шоу-бизнес
Друг Аллегровой опубликовал ее фото без парика и макияжа
RuNews24.ru вчера в 01:42
Политика
Трамп поставил ВОЗ условие для продолжения финансирования
«Если ВОЗ в течение 30 дней не гарантирует осуществления основных значительных улучшений, я сделаю временную заморозку финансирования ВОЗ Соединенными Штатами постоянной и пересмотрю наше членство в организации», — говорится в письме, опубликованном в Twitter Трампа в понедельник, 18 мая.
Известия вчера в 23:56
Наука
Слепых людей научили видеть буквы
Группа экспертов из Медицинского университета Бейлор в Хьюстоне смогли создать специальный мозговой имплантат, который позволяет слепым людям «видеть» форму букв.
Evo-rus.com вчера в 13:47
Общество
Жители Красноярского края заметили яркую вспышку в небе
Newslab.ru вчера в 22:17
Религия
Патриарх Кирилл отстранил от управления епархиями двух епископов
«Епископ Армавирский и Лабинский Игнатий и епископ Костомукшский и Кемский Игнатий до решения Общецерковного суда отстранены от управления вверенными их архипастырскому попечению епархиями», — говорится в сообщении.
RT на русском вчера в 10:27
Фигурное катание
Загитова показала подарки на 18-летие
Российская фигуристка Алина Загитова показала подарки от поклонников на день рождения. 18 мая спортсменке исполнилось 18 лет.
Матч ТВ вчера в 01:15
Общество
Правительство России продлило больничные для граждан старше 65 лет
Москва, 19 мая 2020, 06:20 — REGNUM Электронные больничные для граждан 65 лет и старше будут продлены с 12 по 29 мая при условии, что они не переходили на удалённую работу и не находились в отпуске во время объявленного периода самоизоляции, сообщили 18 мая в пресс-службе правительства РФ.
REGNUM вчера в 23:20
Политика
СБУ проверит интервью Гордона со Стрелковым и Поклонской
Служба безопасности Украины проведет проверку интервью украинского журналиста Дмитрия Гордона с экс-лидером ополчения ДНР Игорем Стрелковым и депутатом Госдумы Натальей Поклонской на предмет "разжигания вражды, поддержки терроризма и подрыва суверенитета страны", сообщает "Интерфакс".
Газета.Ru вчера в 17:27
Экономика
Nasdaq хочет ввести минимальный размер для IPO
Американская биржа Nasdaq, специализирующаяся на акциях высокотехнологичных компаний, вводит минимальный размер для первичных размещений.
Вести.Ru вчера в 23:41
Авто
Почта России закупила более тысячи автомобилей LADA Largus
Липецкое время вчера в 07:05
Общество
522 жителя Алтайского края вылечились от коронавируса
На сегодняшний день общее количество людей, которые выздоровели и выписались из ковидных госпиталей, составляет 522 человека.
Толк вчера в 23:03
Здоровье
В Уфе уволилась главврач больницы, которую проверяют на халатность
Эльза Сыртланова, главный врач Республиканской клинической больницы имени Куватова в Уфе, где из-за вспышки коронавируса следственные органы проверяют руководство на халатность, уволилась по собственному желанию и перешла руководить городской поликлиникой, сообщили РИА Новости в минздраве Башкирии.
РИА Новости 00:58
Общество
Более 240 россиян прибыли во Владивосток вывозным рейсом из Таиланда
Во Владивостоке с промежуточной посадкой приземлился самолёт, выполнявший рейс по маршруту Пхукет - Бангкок - Владивосток - Новосибирск - Москва, сообщает РИА VladNews со ссылкой на ТАСС.Вывозной рейс выполняет авиакомпания «Россия».
Владивосток-Новости вчера в 19:28
Происшествия
В Ярославле на мужчину напал медведь
Газета.Ru вчера в 07:09
Игры
В австралийском PlayStation Store появилась стоимость Mafia: Trilogy
В австралийском сегменте сервиса PlayStation Store открылся доступ к покупке PS4-версии сборника Mafia: Trilogy, в состав которого входят переиздания Mafia 2 и 3 и ремейк первой части серии.
Городской портал Новый Нижний вчера в 15:00
Общество
Прикованную к кровати москвичку оштрафовали за нарушение самоизоляции
РИАМО вчера в 13:34
Общество
Свыше 108 млн китайцев попали под новый карантин из-за коронавируса
Больше 108 млн жителей китайской провинции Цзилинь отправили на карантин из-за новой вспышки коронавируса.
Известия вчера в 19:22
Авто
Какие автомобили россияне покупают во время кризиса
Как ранее отмечали аналитики авторынка, в сравнении с аналогичным периодом прошлого года продажи новых моделей сократились на 72,5%. Однако россияне по-прежнему продолжали приобретать машины.
Smolnarod.ru 00:58
Происшествия
На Алтае двое детей погибли при столкновении автомобиля с мотоциклом
Два ребенка 10 и 11 лет погибли в Алтайском крае в результате встречного столкновения мотоцикла, в котором они ехали в коляске, с автомобилем ВАЗ-2107 под управлением нетрезвой женщины, сообщает во вторник ГУ МВД по региону.
РИА Новости 00:04
Здоровье
Первым и последним симптомом коронавируса может стать инсульт
Инсульт может стать для молодых людей с опасной инфекцией COVID-19 «первым и последним» симптомом данного заболевания, так как при заражении человека происходит гиперкоагуляция — повышается свертываемость крови.
Evo-rus.com вчера в 07:01
Здоровье
Еще два человека скончались от коронавируса в Забайкалье
Общее число зараженных коронавирусом в Забайкальском крае составило 595.
Байкал24 17 мая в 22:21
Общество
В России может сократиться размер ежемесячной накопительной пенсии
Размер ежемесячной накопительной пенсии в России в 2021 году может сократиться из-за увеличения срока выплаты накоплений на шесть месяцев — до 22 лет.
RT на русском 17 мая в 23:21
Общество
Власти Москвы разъяснили NYT статистику по смертности от коронавируса
The New York Times на своем сайте опубликовала письмо главы Департамента здравоохранения Москвы Алексея Хрипуна в адрес редакции, в котором он прокомментировал материал газеты о занижении властями статистики по смертности от коронавирусной инфекции.
РБК 01:08
Общество
Объяснена низкая смертность от коронавируса в России
Смертность от коронавируса в России в три-четыре раза ниже, чем в других странах, потому что популяционный иммунитет у граждан страны выше, чем у жителей Европы и США, заявил директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург в интервью каналу "Россия 24".
РИА Новости вчера в 07:33
Шоу-бизнес
Эмин Агаларов высказался о разводе с Аленой Гавриловой
Новый пост появился на личной странице певца. Новость о разводе музыканта Эмина Агаларова с Аленой Гавриловой шокировала поклонников.
Городовой вчера в 06:47
Происшествия
СКР намерен возбудить дела в отношении семерых российских судей
Председатель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин просит Высшую квалификационную коллегию судей (ВККС) разрешить возбуждение уголовных дел на шесть судей в отставке и одного действующего судью.
Коммерсантъ вчера в 07:13
Происшествия
В Иркутске в ДТП пострадали четыре человека
Байкал-Daily 00:45
Экономика
Российские аэропорты могут потерять до конца года почти 60 млрд рублей
По оценке НРА, в апреле потери российских аэропортов могут составить 20 млрд рублей, половина которых придется на Московский узел.
Известия вчера в 18:19
Экономика
Снижение ВВП России в нерабочем апреле достигло 28%
Номинальный ВВП России (рассчитывается в текущих ценах) в апреле 2020 года составил 6,3 трлн руб. — на 28% (или на 2,4 трлн руб.) меньше, чем в апреле предыдущего года, следует из ежемесячного отчета Минфина об исполнении федерального бюджета.
РБК вчера в 17:00
Энергетика
Польша отказалась продлевать соглашение на транзит российского газа
Варшава, 16 мая 2020, 08:18 — REGNUM Власти Польши отказались продлить соглашение с Россией о транзите газа по газопроводу Ямал — Европа.
REGNUM 16 мая в 01:18