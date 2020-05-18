Почти 123 тыс. медиков, которые работают с пациентами с коронавирусной инфекцией COVID-19, получили дополнительные выплаты. Об этом в эфире телеканала «Россия 1» рассказала заместитель главы Минздрава России Татьяна Семёнова.

Политика Трамп поставил ВОЗ условие для продолжения финансирования «Если ВОЗ в течение 30 дней не гарантирует осуществления основных значительных улучшений, я сделаю временную заморозку финансирования ВОЗ Соединенными Штатами постоянной и пересмотрю наше членство в организации», — говорится в письме, опубликованном в Twitter Трампа в понедельник, 18 мая. 136

Наука Слепых людей научили видеть буквы Группа экспертов из Медицинского университета Бейлор в Хьюстоне смогли создать специальный мозговой имплантат, который позволяет слепым людям «видеть» форму букв. 57

Религия Патриарх Кирилл отстранил от управления епархиями двух епископов «Епископ Армавирский и Лабинский Игнатий и епископ Костомукшский и Кемский Игнатий до решения Общецерковного суда отстранены от управления вверенными их архипастырскому попечению епархиями», — говорится в сообщении. 452

Фигурное катание Загитова показала подарки на 18-летие Российская фигуристка Алина Загитова показала подарки от поклонников на день рождения. 18 мая спортсменке исполнилось 18 лет. 4

Общество Правительство России продлило больничные для граждан старше 65 лет Москва, 19 мая 2020, 06:20 — REGNUM Электронные больничные для граждан 65 лет и старше будут продлены с 12 по 29 мая при условии, что они не переходили на удалённую работу и не находились в отпуске во время объявленного периода самоизоляции, сообщили 18 мая в пресс-службе правительства РФ. 293

Политика СБУ проверит интервью Гордона со Стрелковым и Поклонской Служба безопасности Украины проведет проверку интервью украинского журналиста Дмитрия Гордона с экс-лидером ополчения ДНР Игорем Стрелковым и депутатом Госдумы Натальей Поклонской на предмет "разжигания вражды, поддержки терроризма и подрыва суверенитета страны", сообщает "Интерфакс". 4

Экономика Nasdaq хочет ввести минимальный размер для IPO Американская биржа Nasdaq, специализирующаяся на акциях высокотехнологичных компаний, вводит минимальный размер для первичных размещений.

Общество 522 жителя Алтайского края вылечились от коронавируса На сегодняшний день общее количество людей, которые выздоровели и выписались из ковидных госпиталей, составляет 522 человека. 1

Здоровье В Уфе уволилась главврач больницы, которую проверяют на халатность Эльза Сыртланова, главный врач Республиканской клинической больницы имени Куватова в Уфе, где из-за вспышки коронавируса следственные органы проверяют руководство на халатность, уволилась по собственному желанию и перешла руководить городской поликлиникой, сообщили РИА Новости в минздраве Башкирии. 107

Общество Более 240 россиян прибыли во Владивосток вывозным рейсом из Таиланда Во Владивостоке с промежуточной посадкой приземлился самолёт, выполнявший рейс по маршруту Пхукет - Бангкок - Владивосток - Новосибирск - Москва, сообщает РИА VladNews со ссылкой на ТАСС.Вывозной рейс выполняет авиакомпания «Россия». 10

Игры В австралийском PlayStation Store появилась стоимость Mafia: Trilogy В австралийском сегменте сервиса PlayStation Store открылся доступ к покупке PS4-версии сборника Mafia: Trilogy, в состав которого входят переиздания Mafia 2 и 3 и ремейк первой части серии. 1

Авто Какие автомобили россияне покупают во время кризиса Как ранее отмечали аналитики авторынка, в сравнении с аналогичным периодом прошлого года продажи новых моделей сократились на 72,5%. Однако россияне по-прежнему продолжали приобретать машины. 21

Происшествия На Алтае двое детей погибли при столкновении автомобиля с мотоциклом Два ребенка 10 и 11 лет погибли в Алтайском крае в результате встречного столкновения мотоцикла, в котором они ехали в коляске, с автомобилем ВАЗ-2107 под управлением нетрезвой женщины, сообщает во вторник ГУ МВД по региону.

Здоровье Первым и последним симптомом коронавируса может стать инсульт Инсульт может стать для молодых людей с опасной инфекцией COVID-19 «первым и последним» симптомом данного заболевания, так как при заражении человека происходит гиперкоагуляция — повышается свертываемость крови. 183

Общество В России может сократиться размер ежемесячной накопительной пенсии Размер ежемесячной накопительной пенсии в России в 2021 году может сократиться из-за увеличения срока выплаты накоплений на шесть месяцев — до 22 лет. 3,7K

Общество Власти Москвы разъяснили NYT статистику по смертности от коронавируса The New York Times на своем сайте опубликовала письмо главы Департамента здравоохранения Москвы Алексея Хрипуна в адрес редакции, в котором он прокомментировал материал газеты о занижении властями статистики по смертности от коронавирусной инфекции.

Общество Объяснена низкая смертность от коронавируса в России Смертность от коронавируса в России в три-четыре раза ниже, чем в других странах, потому что популяционный иммунитет у граждан страны выше, чем у жителей Европы и США, заявил директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург в интервью каналу "Россия 24". 276

Шоу-бизнес Эмин Агаларов высказался о разводе с Аленой Гавриловой Новый пост появился на личной странице певца. Новость о разводе музыканта Эмина Агаларова с Аленой Гавриловой шокировала поклонников. 9

Происшествия СКР намерен возбудить дела в отношении семерых российских судей Председатель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин просит Высшую квалификационную коллегию судей (ВККС) разрешить возбуждение уголовных дел на шесть судей в отставке и одного действующего судью. 1K

Экономика Российские аэропорты могут потерять до конца года почти 60 млрд рублей По оценке НРА, в апреле потери российских аэропортов могут составить 20 млрд рублей, половина которых придется на Московский узел.

Экономика Снижение ВВП России в нерабочем апреле достигло 28% Номинальный ВВП России (рассчитывается в текущих ценах) в апреле 2020 года составил 6,3 трлн руб. — на 28% (или на 2,4 трлн руб.) меньше, чем в апреле предыдущего года, следует из ежемесячного отчета Минфина об исполнении федерального бюджета. 1