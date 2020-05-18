Коронавирус
RT на русскомМинздрав назвал число медиков, получивших дополнительные выплаты
Почти 123 тыс. медиков, которые работают с пациентами с коронавирусной инфекцией COVID-19, получили дополнительные выплаты. Об этом в эфире телеканала «Россия 1» рассказала заместитель главы Минздрава России Татьяна Семёнова.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7189 источников, обновлено в 02:14, Ашберн
Происшествия
Сотрудники Росгвардии устроили гонки за беглецом в обсерваторе в Сочи
Телеканал РЕН ТВ поделился видео погони сотрудников Росгвардии за мужчиной в обсерваторе для помещенных на карантин в Сочи.
7 новостей 00:56
Шоу-бизнес
Иван Жидков отказался платить жене алименты и потребовал увидеть сына
Жидков подчеркивает, что ему непонятно, по какой причине экс-возлюбленная препятствует его общению с сыном, а потому он и решил добиться ясности через прекращение выплаты алиментов.
Актуальные Новости вчера в 22:00
Футбол
Уткин назвал Нижний Новгород «городом дураков»
Спортивный журналист Василий Уткин раскритиковал губернатора Нижегородской области Глеба Никитина и назвал его "дураком".
Pravda.Ru вчера в 04:51
Здоровье
В Саратовской области от пневмонии умер младенец
В Саратовской области от пневмонии умер шестимесячный младенец.
Saratovnews вчера в 14:10
Происшествия
В Туапсе проверяют видеоролик, в котором полицейский душит мужчину
В Туапсе проверяют видеоролик, в котором полицейский душит мужчину, сообщает пресс-служба Следственного комитета России по Краснодарскому краю.
АиФ Краснодар вчера в 11:43
Общество
Хабиб Нурмагомедов рассказал о состоянии госпитализированного отца
Rambler News Service вчера в 15:41
Шоу-бизнес
Друг Аллегровой опубликовал ее фото без парика и макияжа
Богданович сказал, что это фото было сделано в Майами, где у певицы ранее была дорогая недвижимость.
RuNews24.ru вчера в 01:42
Шоу-бизнес
Алена Шишкова показала своего бойфренда
Алена Шишкова впервые решилась показать поклонникам своего возлюбленного. Правда, лицо мужчины модель закрыла улыбающимся смайликом.
7Дней.ру вчера в 16:00
Здоровье
В Москве после коронавируса выписали двух пациенток старше 100 лет
RT на русском 01:41
Футбол
Тарасов возобновил тренировки с «Рубином»
Тарасов присоединился к «Рубину» в зимнее трансферное окно на правах свободного агента, подписав контракт на полгода, но практически сразу выбыл из строя, получив перелом ноги на тренировке.
Metaratings вчера в 04:47
Здоровье
В Уфе главный врач РКБ Эльза Сыртланова покидает свой пост
Уфа, 19 мая 2020, 08:32 — REGNUM Главный врач Республиканской клинической больницы имени Куватова Эльза Сыртланова написала заявление об увольнении по собственному желанию.
REGNUM 01:32
Шоу-бизнес
Пользователи обсуждают совместные фотографии Егора Крида и певицы Нюши
Пользователи обсуждают совместные фотографии Егора Крида и Нюши, которые певица разместила в инстаграме после онлайн-концерта музыканта.
РИА Новости вчера в 18:18
Общество
В Сочи с 1 июня будут открыты некоторые пляжи и санатории
Директор департамента курортов и туризма администрации города Светлана Батяйкина сообщила, что более 60 пляжей сочинских санаториев откроются для гостей, начиная с 1 июня.
Аргументы недели вчера в 08:01
Шоу-бизнес
Представитель Гагариной прокомментировал новости о ее разводе с мужем
Представитель певицы Полины Гагариной прокомментировал появившиеся в СМИ сообщения о ее расставании с мужем Дмитрием Исхаковым, передает "360".
Газета.Ru вчера в 17:01
Происшествия
Ростовские силовики задержали прокурора Пролетарского района
REGNUM вчера в 11:14
Шоу-бизнес
Максим Галкин показал поклонникам домашнюю теплицу
Артист рассказал, что идея завести собственную теплицу принадлежит именно Алле Борисовне.
RuNews24.ru вчера в 21:37
Здоровье
Курский врач рассказал, как считают жертв коронавируса
Врач-инфекционист областной инфекционной больницы имени Семашко Алексей Гапонов опубликовал в социальной сети большой пост о том, как в отечественной медицине ведется подсчет жертв коронавирусной инфекции и почему некоторым эти цифры кажутся недостоверными.
Курск сегодня вчера в 11:34
Шоу-бизнес
Эмин Агаларов высказался о разводе с Аленой Гавриловой
Новый пост появился на личной странице певца. Новость о разводе музыканта Эмина Агаларова с Аленой Гавриловой шокировала поклонников.
Городовой вчера в 06:47
Общество
Прикованная к постели москвичка снова получила штраф за нарушение самоизоляции
Lenta.ru 01:18
Экономика
Глава Пермского края озвучил меры поддержки промышленных предприятий
Сегодня глава Пермского края Дмитрий Махонин в рамках совещания встретился с руководителями системообразующих предприятий региона.
Business Class (Пермь) вчера в 13:36
Общество
Правительство России продлило больничные для граждан старше 65 лет
Москва, 19 мая 2020, 06:20 — REGNUM Электронные больничные для граждан 65 лет и старше будут продлены с 12 по 29 мая при условии, что они не переходили на удалённую работу и не находились в отпуске во время объявленного периода самоизоляции, сообщили 18 мая в пресс-службе правительства РФ.
REGNUM вчера в 23:20
Шоу-бизнес
Самбурская подала в суд на Виктора Дробыша
Актриса и певица Настасья Самбурская подала в суд на продюсерский центр Виктора Дробыша, сообщает Пятый канал.
РИА Новости вчера в 07:50
Общество
В России коммунальщиков перестанут штрафовать за некачественные услуги
Правовое управление Госдумы положительно оценило законопроект правительства «О внесении изменений в ст. 157 и 157.2 Жилищного кодекса РФ в части регулирования порядка изменения размера платы за коммунальные услуги, предоставленные с нарушением установленных требований», отменяющий санкции для коммунальщиков за нарушение качества услуг.
Известия вчера в 17:01
Шоу-бизнес
Меган Фокс и Брайан Остин Грин расстались после 16 лет отношений
Брайан Остин Грин подтвердил в своем шоу, что расстался с женой — звездой фильма «Тело Дженнифер», актрисой Меган Фокс.
Passion.ru 01:53
Происшествия
На Сахалине мэр Гусев попался на браконьерстве уток
Как сообщало ИА REGNUM, в мае 2017 года мэра Охи Сергея Гусева задержали с незаконно добытым гусём, охота на которого в тот период также была запрещена.
REGNUM 00:57
Религия
Патриарх Кирилл отстранил от управления епархиями двух епископов
«Епископ Армавирский и Лабинский Игнатий и епископ Костомукшский и Кемский Игнатий до решения Общецерковного суда отстранены от управления вверенными их архипастырскому попечению епархиями», — говорится в сообщении.
RT на русском вчера в 10:27
Политика
Путин проведет совещание по выплатам медикам
Президент России Владимир Путин проведет совещание по доплатам медикам 19 мая.
МР7.ру вчера в 09:20
Путешествия
Названа дата открытия для российских туристов Турции
ToDay News Ufa вчера в 04:17
Единоборства
Майк Тайсон рассказал, как подрался в тюрьме
Чемпионат вчера в 07:20