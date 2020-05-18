Коронавирус

RT на русскомRT на русскомМинздрав назвал число медиков, получивших дополнительные выплаты

Почти 123 тыс. медиков, которые работают с пациентами с коронавирусной инфекцией COVID-19, получили дополнительные выплаты. Об этом в эфире телеканала «Россия 1» рассказала заместитель главы Минздрава России Татьяна Семёнова.
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