Почти 123 тыс. медиков, которые работают с пациентами с коронавирусной инфекцией COVID-19, получили дополнительные выплаты. Об этом в эфире телеканала «Россия 1» рассказала заместитель главы Минздрава России Татьяна Семёнова.

Шоу-бизнес Иван Жидков отказался платить жене алименты и потребовал увидеть сына Жидков подчеркивает, что ему непонятно, по какой причине экс-возлюбленная препятствует его общению с сыном, а потому он и решил добиться ясности через прекращение выплаты алиментов. 5

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Общество Правительство России продлило больничные для граждан старше 65 лет Москва, 19 мая 2020, 06:20 — REGNUM Электронные больничные для граждан 65 лет и старше будут продлены с 12 по 29 мая при условии, что они не переходили на удалённую работу и не находились в отпуске во время объявленного периода самоизоляции, сообщили 18 мая в пресс-службе правительства РФ. 425

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