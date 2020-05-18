Общество

Взгляд.руВзгляд.руДополнительные выплаты получили почти 123 тыс. медиков

Почти 123 тыс. медработников получили на сегодняшний день стимулирующие выплаты, заявила замминистра здравоохранения Татьяна Семенова.
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Минздрав назвал число получивших выплаты медиков за лечение коронавируса

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