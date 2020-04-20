Коронавирус
Газета.RuМинздрав назвал число тяжелых пациентов с коронавирусом в России
В России более 700 пациентов с коронавирусом находятся в тяжелом состоянии, сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко в эфире телеканала "Россия 24". Мурашко добавил, что всех тяжелых пациентов консультируют специалисты из федерального консультативного центра.
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"У нас создан специальный консультативный центр федеральный, и все тяжелые пациенты, они ставятся на учет в этот федеральный центр и консультируются специалистами самого высокого уровня, и таких пациентов более 700 на сегодняшний день уже", - сказал Мурашко в эфире телеканала "Россия 24".РИА Новости09:56
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