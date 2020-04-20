Коронавирус

62инфо62инфоМинздрав назвал число тяжёлых больных коронавирусом в России

По данным на понедельник, 20 апреля, в России зарегистрирован 47 121 случай заражения коронавирусом.
Читать в источнике
Комментировать9

Подробнее о событии

Глава Минздрава озвучил число тяжелых пациентов с коронавирусом в России

Московский Комсомолец10:17

Названо число находящихся в тяжелом состоянии пациентов с коронавирусом

Известия09:54

В России более 700 пациентов с коронавирусом в тяжёлом состоянии

RT на русском09:59

Глава Минздрава назвал число тяжелых пациентов с коронавирусом в России

РИА Новости09:56

Минздрав насчитал более 700 тяжелых больных с COVID-19 в России

Интерфакс10:12

Более 700 пациентов с COVID-19 в России находятся в тяжелом состоянии

РЕН ТВ09:52

В России более 700 пациентов с коронавирусом находятся в тяжелом состоянии

ТАСС09:51
Показать все источники
Автоматически обработаны 7153 источника, обновлено в 13:47, Ашберн
Общество

В центре Владикавказа собрались выступающие против режима самоизоляции

RT на русском 08:07
6,5K
Энергетика

Цена нефти WTI впервые в истории опустилась ниже доллара за баррель

Обновлено в 20:37 Цена нефти марки WTI с поставкой в мае упала ниже одного доллара — впервые в истории.
BFM.ru 13:35
992
Общество

Пушков раскритиковал краснодарскую чиновницу за нападки на врачей

Член Совета Федераций Алексей Пушков в своем Twitter подверг критике поведение краснодарской чиновницы, которая отчитала медицинских работников за невозможность самостоятельно сшить бахилы.
Газета.Ru 12:03
3,2K
Общество

В Петербурге могут ввести пропускной режим

В комитет по информатизации и связи Петербурга заявили, что готовы к введению пропускного режима в период самоизоляции.
Gazeta.SPb 13:37
5
Общество

В России могут разрешить снос зданий, мешающих соседям по даче

В Госдуме подготовили проект поправок в Гражданский кодекс, который предусматривает возможность сносить здания, мешающие соседнему дачному участку.
Коммерсантъ вчера в 19:22
2,2K
Экономика

Эксперты предсказали падение российского авторынка на 50%

В России ожидается сокращение продаж новых автомобилей от 20 до 50% (в зависимости от экономического сценария), говорится в исследовании Boston Consulting Group (BCG), поступившем в РБК.
РБК 13:00
7
Общество

Ростовчане устроили онлайн-митинг против режима самоизоляции

В ходе виртуального митинга, который ростовчане устроили у здания регионального правительства на площади Советов, участники пожаловались властям на нехватку средств на оплату кредитов, в том числе ипотечных, коммунальных услуг, отсутствие гуманитарной помощи.
REGNUM 09:35
1,7K
Общество

У курсантов Военно-медицинской академии в Петербурге выявили коронавирус

Заражение коронавирусной инфекцией зафиксировано у курсантов иностранного факультета и ряда других факультетов Военно-медицинской академии в Санкт-Петербурге.
ТАСС 13:02
24
Общество

Скворцова рассказала о числе заболевших CoViD-19 в лёгкой форме

Москва, 20 апреля 2020, 20:36 — REGNUM На сегодняшний день около 30% заболевших CoViD-19 в России имеют симптомы лёгкой формы — как у обычной ОРВИ.
REGNUM 13:36
Политика

Мурашко назвал вирус поводом модернизировать систему здравоохранения

«Ситуация с пандемией позволяет нам сегодня подумать в том числе о модернизации системы здравоохранения по противодействию подобным вызовам», — сказал глава Минздрава.
РБК вчера в 12:25
1,1K
Общество

Гидрометцентр предсказал погодные аномалии в России на грядущей неделе

Аномально холодная погода установится в европейской части России на грядущей неделе, тогда как в Сибири будет аномально жарко, заявил в интервью РИА "Новости" научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.
Газета.Ru 02:31
51
Здоровье

Стала известна лучшая диета для людей с коронавирусом

Здоровых людей для укрепления иммунитета в период пандемии диетологи призывают включать в рацион овощи, богатые фитонцидами и известные как антиоксиданты: лук, чеснок, редьку, капусту, помидоры, паприку, томаты, а также грибы.
Росбалт 10:13
Здоровье

Мурашко выразил надежду на спад пандемии коронавируса к лету

Глава Минздрава России Михаил Мурашко выразил надежду, что темпы распространения коронавируса в стране снизятся к лету.
Газета.Ru 12:24
579
Общество

РБК узнал о планах продлить режим самоизоляции на майские праздники

Власти могут продлить режим самоизоляции на майские праздники, рабочие дни между праздниками объявят нерабочими, пишет РБК со ссылкой на источники, знакомые с ходом обсуждения вопроса.
Ведомости 12:43
1,1K
Общество

Реаниматолог назвал симптомы, при которых необходимо вызывать скорую

По последним данным, в России коронавирусом заразились 42 тысячи 853 человека, из них 24 тысячи 324 — в Москве.
Говорит Москва 06:43
8
Общество

В Кремле рассказали, когда примут решение о дальнейшем режиме в России

Соответственно, на следующей неделе тоже есть надежда, что какие-то первые признаки выхода на плато увидим.
ProKazan.ru вчера в 07:31
3,9K
Шоу-бизнес

Регина Тодоренко расплакалась из-за Топалова на шоу «Маска»

Известная российская телеведущая Регина Тодоренко не смогла сдержать слез на шоу «Маска», в котором приняла участие вместе со своим супругом Владом Топаловым.
iReactor 02:54
51
Общество

Доктор Мясников рассказал, как заразился коронавирусом

Врач Александр Мясников рассказал в эфире телеканала "Россия 1", что уже переболел COVID-19.
РИА Новости 12:24
127
Экономика

С 27 апреля – новый порядок наличных расчетов

Банк России установил новые правила наличных расчетов в РФ в валюте Российской Федерации (указание Банка России от 9 декабря 2019 г. № 5348-У "О правилах наличных расчетов"), а также в иностранной валюте (с соблюдением требований валютного законодательства РФ).
Гарант 07:19
4
Кино

Режиссер «Войны бесконечности» пророчит Тому Холланду «Оскар»

Роль Уокера в фильме исполнил Том Холланд. Я думаю, что Холланд заслужил за эту роль «Оскар».
Popcornnews.ru 08:20
Общество

В Москве составили более 17 тысяч протоколов о нарушении самоизоляции

С начала действия режима повышенной готовности в Москве составлено более 17 тыс. протоколов на 70 млн рублей за нарушение принятых мер.
RT на русском 12:06
5
Происшествия

В затопленной квартире в Новороссийске нашли избитого ребенка

В Новороссийске в затопленной квартире на улице Видова был обнаружен избитый шестилетний мальчик.
Известия 07:18
68
Общество

С 22 апреля в Тульской области могут ввести электронные пропуска

С 22 апреля в Тульской области могут ввести электронные пропуска Фото из архива Myslo. С этого дня платформа будет в рабочем состоянии.
MySLO.ru 09:22
142
Общество

В Роспотребнадзоре спрогнозировали пик распространения коронавируса

При благополучном исходе пик заболеваемости коронавирусной инфекцией в России наступит в начале мая или раньше, заявил советник директора по научной работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Виктор Малеев.
Известия 12:45
32
Общество

Работающим гражданам старше 65 лет оформят еще один больничный

Работающим гражданам, чей возраст 65 лет и выше, будет оформлен еще один больничный лист с 20 апреля до конца месяца.
Вести Агула 06:45
1
Происшествия

Глава отдела УВД по ЗАО Москвы скончался от коронавируса

От осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, скончался начальник патрульно-постовой службы УВД по Западному административному округу Москвы полковник полиции Игорь Хвенько, сообщил источник ТАСС.
Вести.Ru 06:47
200
Футбол

Кокорин объяснил, почему удалил фото Путина из Instagram

МК-Спорт вчера в 11:13
8
Армия и оружие

США заявили об опасном сближении своего самолета с российским Су-35

Второй раз за четыре дня российский самолет Су-35 пролетел в 25 футах (7,62 метра) перед американским патрульным противолодочным самолетом P-8A Poseidon, говорится в пресс-релизе Шестого флота ВМС США.
РИА Новости вчера в 20:15
570
Гаджеты

Apple выпустит новые недорогие AirPods в мае

Авторитетный инсайдер Apple Джон Проссер написал в своем Твиттере о том, что скоро выйдет новая бюджетная модель наушников AirPods.
ToDay News Ufa 07:44
13
Футбол

Во время тренировки умер 22-летний воспитанник «Локомотива»

Как сообщает сайт московского "Локомотива", воспитанником которого является Самохвалов, игроку стало плохо во время утренней индивидуальной тренировки.
Российская газета 10:49
Как работают Яндекс.Новости?
Главное