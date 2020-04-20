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Общество Пушков раскритиковал краснодарскую чиновницу за нападки на врачей Член Совета Федераций Алексей Пушков в своем Twitter подверг критике поведение краснодарской чиновницы, которая отчитала медицинских работников за невозможность самостоятельно сшить бахилы. 3,2K

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Экономика Эксперты предсказали падение российского авторынка на 50% В России ожидается сокращение продаж новых автомобилей от 20 до 50% (в зависимости от экономического сценария), говорится в исследовании Boston Consulting Group (BCG), поступившем в РБК. 7

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Общество Скворцова рассказала о числе заболевших CoViD-19 в лёгкой форме Москва, 20 апреля 2020, 20:36 — REGNUM На сегодняшний день около 30% заболевших CoViD-19 в России имеют симптомы лёгкой формы — как у обычной ОРВИ.

Политика Мурашко назвал вирус поводом модернизировать систему здравоохранения «Ситуация с пандемией позволяет нам сегодня подумать в том числе о модернизации системы здравоохранения по противодействию подобным вызовам», — сказал глава Минздрава. 1,1K

Общество Гидрометцентр предсказал погодные аномалии в России на грядущей неделе Аномально холодная погода установится в европейской части России на грядущей неделе, тогда как в Сибири будет аномально жарко, заявил в интервью РИА "Новости" научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд. 51

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