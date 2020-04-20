Коронавирус
62инфоМинздрав назвал число тяжёлых больных коронавирусом в России
По данным на понедельник, 20 апреля, в России зарегистрирован 47 121 случай заражения коронавирусом.
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с чего всё началось
"У нас создан специальный консультативный центр федеральный, и все тяжелые пациенты, они ставятся на учет в этот федеральный центр и консультируются специалистами самого высокого уровня, и таких пациентов более 700 на сегодняшний день уже", - сказал Мурашко в эфире телеканала "Россия 24".РИА Новости09:56
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Политика
Путин предупредил россиян о пике распространения коронавируса
По данным на 20 апреля, в РФ зафиксировано свыше 47 тысяч случаев заражения коронавирусом в 85 регионах.
Lenta.ru 07:25
Энергетика
Стоимость нефти WTI приблизилась к отрицательной
Цена североамериканской нефти WTI с поставкой в мае упала до рекордных за всю историю 5 центов за баррель, свидетельствуют данные торгов.
Российская газета 14:19
Общество
Силовики разгоняют протестующих во Владикавказе
Кавказский узел 11:01
Здоровье
Стала известна лучшая диета для людей с коронавирусом
Здоровых людей для укрепления иммунитета в период пандемии диетологи призывают включать в рацион овощи, богатые фитонцидами и известные как антиоксиданты: лук, чеснок, редьку, капусту, помидоры, паприку, томаты, а также грибы.
Росбалт 10:13
Общество
Во Владикавказе проходит митинг против самоизоляции
Во Владикавказе местные жители вышли на митинг на площади в центре города, сообщает корреспондент "Ъ".
Коммерсантъ 07:13
Общество
В Петербурге у курсантов академии выявили заражение коронавирусом
В Минобороны сообщили о заражении курсантов Военно-медицинской академии в Санкт-Петербурге коронавирусной инфекцией COVID-19.
RT на русском 14:23
Здоровье
В ВОЗ оценили уровень смертности от коронавируса в РФ
Уровень смертности от коронавируса в РФ пока очень низкий, но количество случаев заражения за последнюю неделю в стране увеличилось.
Вечерний курьер 08:07
Здоровье
Бессимптомных носителей назвали «вакциной» от коронавируса
Вирусолог, академик РАН Феликс Ершов рассказал в эфире НСН о пользе зараженных коронавирусом людей, чья болезнь протекает бессимптомно.
Lenta.ru вчера в 23:13
Общество
Режим самоизоляции в России решили продлить
Власти планируют продлить режим самоизоляции в России, распространив его на майские праздники, а также на дни между ними.
Lenta.ru 13:00
Футбол
«Арсенал» сократил зарплаты футболистам и тренерам на 12,5%
Зарплата футболистов и тренеров "Арсенала" снизится на 12,5%.
Soccer.ru 14:28
Общество
Ростовчане устроили онлайн-митинг против режима самоизоляции
В ходе виртуального митинга, который ростовчане устроили у здания регионального правительства на площади Советов, участники пожаловались властям на нехватку средств на оплату кредитов, в том числе ипотечных, коммунальных услуг, отсутствие гуманитарной помощи.
REGNUM 09:35
Общество
Роспотребнадзор обозначил пик заболеваемости коронавирусом
Пик заболеваемости коронавирусной инфекцией в России может наступить в начале мая или раньше.
Тульская пресса 15:03
Общество
Путину доложили об «очень хитром» свойстве коронавируса
Во время совещания с президентом России директор исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии Александр Гинцбург назвал коронавирус «очень хитрым» из-за некоторых его свойств.
РБК 11:10
Общество
В Госдуме предложили прописать права соседей по дачным участкам
"Под соседскими правами понимаются разумные ограничения, которые должен претерпевать собственник земельного участка в интересах соседей", - подчеркнул Крашенников.
Интерфакс 03:11
Биатлон
СБР утвердил тренерский штаб сборной РФ на следующий сезон
СБР на своем сегодняшнем заседании утвердил тренерский штаб сборной РФ по биатлону на следующий сезон, говорится в сообщении союза.
ProstoProSport 08:09
Политика
Путин предупредил россиян о росте распространения коронавируса
Президент России Владимир Путин на совещании по санитарно-эпидемиологической обстановке в стране заявил, что распространение коронавируса продолжается, хотя его и удалось сдержать.
Metaratings 11:25
Общество
Скворцова объяснила рост заражений корнавирусом
Шесть тысяч новых заражений коронавирусом 19 апреля объясняется увеличением проводимых тестов, пишет ТАСС со ссылкой на руководителя Федерального медико-биологического агентства Веронику Скворцову.
Газета.Ru 14:41
Происшествия
В Москве проводят проверку после смерти женщины у подъезда её дома
В столичном Департаменте здравоохранения прокомментировали сообщения о том, что женщина умерла на лавочке у своего дома.
RT на русском 03:06
Общество
Курянам могут разрешить выезды на дачу
Напомним, в социальных сетях в последние дни участились вопросы: как будет организован выезд на дачные участки.
KurskTV.ru 11:00
Армия и оружие
Мантуров: танк «Армата» испытывался в Сирии в боевых условиях
Мантуров уточнил, что танки «Армата» были направлены в Сирию для того, чтобы учесть все нюансы в боевых условиях.
REGNUM вчера в 10:13
Политика
На Кадырова хотят заявить в СК из-за угроз «Новой газете»
Председатель Комитета против пыток Игорь Каляпин планирует заявить в СК и Генпрокуратуру на главу Чечни Рамзана Кадырова из-за угроз в адрес Новой газеты и ее обозревателя Елены Милашиной.
Znak.com вчера в 10:55
Общество
Мишустин отменил пошлины на товары для борьбы с коронавирусом
Премьер-министр Михаил Мишустин упростил процедуру ввоза в страну медицинских товаров, предназначенных для борьбы с эпидемией коронавирусной инфекции.
РБК 14:45
Музыка
Максим Фадеев и Валерия сняли клип на трек «До предела»
Продюсер Максим Фадеев и певица Валерия опубликовали в Сети клип на песню "До предела". Видео сняли, не нарушив режим самоизоляции.
РИА Новости 05:28
Общество
Миллиардер Ричард Брэнсон попросил господдержки для спасения своих авиакомпаний
Миллиардер Ричард Брэнсон (состояние, по данным Forbes Real-Time, $4,4 млрд) заявил, что его личных средств и средств Virgin Group не хватит, чтобы спасти авиакомпании Virgin в Великобритании и Австралии в кризис, вызванный пандемией коронавируса.
Forbes 10:27
Общество
Доктор Мясников заявил, что переболел коронавирусом
Врач и официальный представитель информационного центра по мониторингу ситуации с COVID-19 Александр Мясников рассказал, что переболел коронавирусной инфекцией.
Российская газета 14:16
Транспорт
Пропускной режим в Москве ужесточат со следующей недели
Эхо Москвы 18 апреля в 06:06
Космос
Первая межзвездная комета оказалась необычным объектом
Ин-спейс.ру 11:00
Армия и оружие
США заявили об опасном сближении своего самолета с российским Су-35
Второй раз за четыре дня российский самолет Су-35 пролетел в 25 футах (7,62 метра) перед американским патрульным противолодочным самолетом P-8A Poseidon, говорится в пресс-релизе Шестого флота ВМС США.
РИА Новости вчера в 20:15
Общество
Роспотребнадзор установил допустимое число работников в помещении
Роспотребнадзор установил рекомендуемое число работников в помещении в зависимости от площади.
Известия 14:57
Общество
В Минздраве Кубани назвали пошив бахил санитарами обычной практикой
Пошив одноразовых бахил младшим медперсоналом, о котором на видеоселекторе с руководством больниц говорила замминистра здравоохранения Кубани, является обычной практикой, прокомментировали в министерстве.
РИА Новости 08:21