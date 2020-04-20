Коронавирус

62инфо62инфоМинздрав назвал число тяжёлых больных коронавирусом в России

По данным на понедельник, 20 апреля, в России зарегистрирован 47 121 случай заражения коронавирусом.
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с чего всё началось
"У нас создан специальный консультативный центр федеральный, и все тяжелые пациенты, они ставятся на учет в этот федеральный центр и консультируются специалистами самого высокого уровня, и таких пациентов более 700 на сегодняшний день уже", - сказал Мурашко в эфире телеканала "Россия 24
".
РИА Новости09:56

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Глава Минздрава назвал число тяжелых пациентов с коронавирусом в России

РИА Новости09:56

Минздрав насчитал более 700 тяжелых больных с COVID-19 в России

Интерфакс10:12

В России более 700 пациентов с коронавирусом в тяжёлом состоянии

RT на русском09:59

Глава Минздрава озвучил число тяжелых пациентов с коронавирусом в России

Московский Комсомолец10:17

Названо число находящихся в тяжелом состоянии пациентов с коронавирусом

Известия09:54

Более 700 пациентов с COVID-19 в России находятся в тяжелом состоянии

РЕН ТВ09:52

В России более 700 пациентов с коронавирусом находятся в тяжелом состоянии

ТАСС09:51
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Политика

Путин предупредил россиян о пике распространения коронавируса

По данным на 20 апреля, в РФ зафиксировано свыше 47 тысяч случаев заражения коронавирусом в 85 регионах.
Lenta.ru 07:25
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Энергетика

Стоимость нефти WTI приблизилась к отрицательной

Цена североамериканской нефти WTI с поставкой в мае упала до рекордных за всю историю 5 центов за баррель, свидетельствуют данные торгов.
Российская газета 14:19
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Общество

Силовики разгоняют протестующих во Владикавказе

Кавказский узел 11:01
Здоровье

Стала известна лучшая диета для людей с коронавирусом

Здоровых людей для укрепления иммунитета в период пандемии диетологи призывают включать в рацион овощи, богатые фитонцидами и известные как антиоксиданты: лук, чеснок, редьку, капусту, помидоры, паприку, томаты, а также грибы.
Росбалт 10:13
Общество

Во Владикавказе проходит митинг против самоизоляции

Во Владикавказе местные жители вышли на митинг на площади в центре города, сообщает корреспондент "Ъ".
Коммерсантъ 07:13
7,4K
Общество

В Петербурге у курсантов академии выявили заражение коронавирусом

В Минобороны сообщили о заражении курсантов Военно-медицинской академии в Санкт-Петербурге коронавирусной инфекцией COVID-19.
RT на русском 14:23
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Здоровье

В ВОЗ оценили уровень смертности от коронавируса в РФ

Уровень смертности от коронавируса в РФ пока очень низкий, но количество случаев заражения за последнюю неделю в стране увеличилось.
Вечерний курьер 08:07
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Здоровье

Бессимптомных носителей назвали «вакциной» от коронавируса

Вирусолог, академик РАН Феликс Ершов рассказал в эфире НСН о пользе зараженных коронавирусом людей, чья болезнь протекает бессимптомно.
Lenta.ru вчера в 23:13
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Общество

Режим самоизоляции в России решили продлить

Власти планируют продлить режим самоизоляции в России, распространив его на майские праздники, а также на дни между ними.
Lenta.ru 13:00
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Футбол

«Арсенал» сократил зарплаты футболистам и тренерам на 12,5%

Зарплата футболистов и тренеров "Арсенала" снизится на 12,5%.
Soccer.ru 14:28
Общество

Ростовчане устроили онлайн-митинг против режима самоизоляции

В ходе виртуального митинга, который ростовчане устроили у здания регионального правительства на площади Советов, участники пожаловались властям на нехватку средств на оплату кредитов, в том числе ипотечных, коммунальных услуг, отсутствие гуманитарной помощи.
REGNUM 09:35
2,1K
Общество

Роспотребнадзор обозначил пик заболеваемости коронавирусом

Пик заболеваемости коронавирусной инфекцией в России может наступить в начале мая или раньше.
Тульская пресса 15:03
42
Общество

Путину доложили об «очень хитром» свойстве коронавируса

Во время совещания с президентом России директор исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии Александр Гинцбург назвал коронавирус «очень хитрым» из-за некоторых его свойств.
РБК 11:10
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Общество

В Госдуме предложили прописать права соседей по дачным участкам

"Под соседскими правами понимаются разумные ограничения, которые должен претерпевать собственник земельного участка в интересах соседей", - подчеркнул Крашенников.
Интерфакс 03:11
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Биатлон

СБР утвердил тренерский штаб сборной РФ на следующий сезон

СБР на своем сегодняшнем заседании утвердил тренерский штаб сборной РФ по биатлону на следующий сезон, говорится в сообщении союза.
ProstoProSport 08:09
Политика

Путин предупредил россиян о росте распространения коронавируса

Президент России Владимир Путин на совещании по санитарно-эпидемиологической обстановке в стране заявил, что распространение коронавируса продолжается, хотя его и удалось сдержать.
Metaratings 11:25
Общество

Скворцова объяснила рост заражений корнавирусом

Шесть тысяч новых заражений коронавирусом 19 апреля объясняется увеличением проводимых тестов, пишет ТАСС со ссылкой на руководителя Федерального медико-биологического агентства Веронику Скворцову.
Газета.Ru 14:41
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Происшествия

В Москве проводят проверку после смерти женщины у подъезда её дома

В столичном Департаменте здравоохранения прокомментировали сообщения о том, что женщина умерла на лавочке у своего дома.
RT на русском 03:06
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Общество

Курянам могут разрешить выезды на дачу

Напомним, в социальных сетях в последние дни участились вопросы: как будет организован выезд на дачные участки.
KurskTV.ru 11:00
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Армия и оружие

Мантуров: танк «Армата» испытывался в Сирии в боевых условиях

Мантуров уточнил, что танки «Армата» были направлены в Сирию для того, чтобы учесть все нюансы в боевых условиях.
REGNUM вчера в 10:13
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Политика

На Кадырова хотят заявить в СК из-за угроз «Новой газете»

Председатель Комитета против пыток Игорь Каляпин планирует заявить в СК и Генпрокуратуру на главу Чечни Рамзана Кадырова из-за угроз в адрес Новой газеты и ее обозревателя Елены Милашиной.
Znak.com вчера в 10:55
4
Общество

Мишустин отменил пошлины на товары для борьбы с коронавирусом

Премьер-министр Михаил Мишустин упростил процедуру ввоза в страну медицинских товаров, предназначенных для борьбы с эпидемией коронавирусной инфекции.
РБК 14:45
Музыка

Максим Фадеев и Валерия сняли клип на трек «До предела»

Продюсер Максим Фадеев и певица Валерия опубликовали в Сети клип на песню "До предела". Видео сняли, не нарушив режим самоизоляции.
РИА Новости 05:28
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Общество

Миллиардер Ричард Брэнсон попросил господдержки для спасения своих авиакомпаний

Миллиардер Ричард Брэнсон (состояние, по данным Forbes Real-Time, $4,4 млрд) заявил, что его личных средств и средств Virgin Group не хватит, чтобы спасти авиакомпании Virgin в Великобритании и Австралии в кризис, вызванный пандемией коронавируса.
Forbes 10:27
Общество

Доктор Мясников заявил, что переболел коронавирусом

Врач и официальный представитель информационного центра по мониторингу ситуации с COVID-19 Александр Мясников рассказал, что переболел коронавирусной инфекцией.
Российская газета 14:16
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Транспорт

Пропускной режим в Москве ужесточат со следующей недели

Эхо Москвы 18 апреля в 06:06
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Космос

Первая межзвездная комета оказалась необычным объектом

Ин-спейс.ру 11:00
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Армия и оружие

США заявили об опасном сближении своего самолета с российским Су-35

Второй раз за четыре дня российский самолет Су-35 пролетел в 25 футах (7,62 метра) перед американским патрульным противолодочным самолетом P-8A Poseidon, говорится в пресс-релизе Шестого флота ВМС США.
РИА Новости вчера в 20:15
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Общество

Роспотребнадзор установил допустимое число работников в помещении

Роспотребнадзор установил рекомендуемое число работников в помещении в зависимости от площади.
Известия 14:57
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Общество

В Минздраве Кубани назвали пошив бахил санитарами обычной практикой

Пошив одноразовых бахил младшим медперсоналом, о котором на видеоселекторе с руководством больниц говорила замминистра здравоохранения Кубани, является обычной практикой, прокомментировали в министерстве.
РИА Новости 08:21
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