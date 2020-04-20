с чего всё началось

По данным на понедельник, 20 апреля, в России зарегистрирован 47 121 случай заражения коронавирусом.

Политика Путин предупредил россиян о пике распространения коронавируса По данным на 20 апреля, в РФ зафиксировано свыше 47 тысяч случаев заражения коронавирусом в 85 регионах. 2,3K

Энергетика Стоимость нефти WTI приблизилась к отрицательной Цена североамериканской нефти WTI с поставкой в мае упала до рекордных за всю историю 5 центов за баррель, свидетельствуют данные торгов. 1,7K

Здоровье Стала известна лучшая диета для людей с коронавирусом Здоровых людей для укрепления иммунитета в период пандемии диетологи призывают включать в рацион овощи, богатые фитонцидами и известные как антиоксиданты: лук, чеснок, редьку, капусту, помидоры, паприку, томаты, а также грибы.

Общество Во Владикавказе проходит митинг против самоизоляции Во Владикавказе местные жители вышли на митинг на площади в центре города, сообщает корреспондент "Ъ". 7,4K

Здоровье В ВОЗ оценили уровень смертности от коронавируса в РФ Уровень смертности от коронавируса в РФ пока очень низкий, но количество случаев заражения за последнюю неделю в стране увеличилось. 23

Здоровье Бессимптомных носителей назвали «вакциной» от коронавируса Вирусолог, академик РАН Феликс Ершов рассказал в эфире НСН о пользе зараженных коронавирусом людей, чья болезнь протекает бессимптомно. 91

Общество Режим самоизоляции в России решили продлить Власти планируют продлить режим самоизоляции в России, распространив его на майские праздники, а также на дни между ними. 2,2K

Общество Ростовчане устроили онлайн-митинг против режима самоизоляции В ходе виртуального митинга, который ростовчане устроили у здания регионального правительства на площади Советов, участники пожаловались властям на нехватку средств на оплату кредитов, в том числе ипотечных, коммунальных услуг, отсутствие гуманитарной помощи. 2,1K

Общество Роспотребнадзор обозначил пик заболеваемости коронавирусом Пик заболеваемости коронавирусной инфекцией в России может наступить в начале мая или раньше. 42

Общество Путину доложили об «очень хитром» свойстве коронавируса Во время совещания с президентом России директор исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии Александр Гинцбург назвал коронавирус «очень хитрым» из-за некоторых его свойств. 253

Биатлон СБР утвердил тренерский штаб сборной РФ на следующий сезон СБР на своем сегодняшнем заседании утвердил тренерский штаб сборной РФ по биатлону на следующий сезон, говорится в сообщении союза.

Политика Путин предупредил россиян о росте распространения коронавируса Президент России Владимир Путин на совещании по санитарно-эпидемиологической обстановке в стране заявил, что распространение коронавируса продолжается, хотя его и удалось сдержать.

Общество Скворцова объяснила рост заражений корнавирусом Шесть тысяч новых заражений коронавирусом 19 апреля объясняется увеличением проводимых тестов, пишет ТАСС со ссылкой на руководителя Федерального медико-биологического агентства Веронику Скворцову. 14

Общество Курянам могут разрешить выезды на дачу Напомним, в социальных сетях в последние дни участились вопросы: как будет организован выезд на дачные участки. 27

Политика На Кадырова хотят заявить в СК из-за угроз «Новой газете» Председатель Комитета против пыток Игорь Каляпин планирует заявить в СК и Генпрокуратуру на главу Чечни Рамзана Кадырова из-за угроз в адрес Новой газеты и ее обозревателя Елены Милашиной. 4

Общество Мишустин отменил пошлины на товары для борьбы с коронавирусом Премьер-министр Михаил Мишустин упростил процедуру ввоза в страну медицинских товаров, предназначенных для борьбы с эпидемией коронавирусной инфекции.

Общество Миллиардер Ричард Брэнсон попросил господдержки для спасения своих авиакомпаний Миллиардер Ричард Брэнсон (состояние, по данным Forbes Real-Time, $4,4 млрд) заявил, что его личных средств и средств Virgin Group не хватит, чтобы спасти авиакомпании Virgin в Великобритании и Австралии в кризис, вызванный пандемией коронавируса.

Общество Доктор Мясников заявил, что переболел коронавирусом Врач и официальный представитель информационного центра по мониторингу ситуации с COVID-19 Александр Мясников рассказал, что переболел коронавирусной инфекцией. 363