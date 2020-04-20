Коронавирус
News.ruМинздрав назвал число тяжёлых больных с коронавирусом в России
Более 700 человек, инфицированных коронавирусом, находятся в тяжёлом состоянии в России. Об этом заявил министр здравоохранения страны Михаил Мурашко. Глава ведомства уточнил, что речь идёт о пациентах, находящихся в реанимации и требующих повышенного внимания со стороны врачей.
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"У нас создан специальный консультативный центр федеральный, и все тяжелые пациенты, они ставятся на учет в этот федеральный центр и консультируются специалистами самого высокого уровня, и таких пациентов более 700 на сегодняшний день уже", - сказал Мурашко в эфире телеканала "Россия 24".РИА Новости09:56
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Общество
В российских городах прошли виртуальные митинги
В российских городах прошли виртуальные митинги В понедельник, 20 апреля, в России впервые с начала эпидемии прошли массовые протестные акции — правда, большинство из них оказались виртуальными.
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Политика
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Более 70 испытаний разных способов лечения от коронавируса идут одновременно в США.
Российская газета 19:31
Энергетика
Трамп заявил о намерении полностью заполнить резервы нефти США
Американский президент Дональд Трамп в ходе брифинга в Белом доме заявил, что текущие низкие цены на нефть позволяют США полностью заполнить свои стратегические нефтехранилища.
RT на русском 18:14
Общество
Власти Петербурга назвали условие ввода режима пропусков
Ввод режима пропусков зависит от того, как жители Петербурга будут соблюдать самоизоляцию.
ФАН 14:16
Музыка
Валерия и Максим Фадеев выпустили клип на песню «До предела»
Валерия решила попробовать себя в новом дуэте. Около месяца назад певица встретилась с Максимом Фадеевым.
StarHit.ru 17:40
Общество
Общественники потребовали дать Милашиной госзащиту после слов Кадырова
Группа активистов, деятелей культуры, правозащитников и политиков подписала письмо в Следственный комитет, в котором потребовала обеспечить госзащиту специальному корреспонденту «Новой газеты» Елене Милашиной, пишет издание.
РБК 17:19
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РБК вчера в 12:13
Шоу-бизнес
Наталья Ветлицкая вылечилась от предполагаемого коронавируса
Следует отметить, что далеко не все подписчики певицы верят, что у Ветлицкой действительно был коронавирус, считая, что она решила просто повысить свою популярность.
Discover24 07:14
Политика
Россия исключила двух украинских бизнесменов из списка санкционных лиц
Россия исключила двух украинских бизнесменов из перечня физиц, в отношении которых были введены специальные экономические меры, следует из постановления, опубликованного на официальном портале правовой информации.
РИА Новости 18:41
Общество
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Согласно постановлению правительства, уволенным с 1 марта предоставляется пособие в размере 12 130 рублей и выплаты на каждого несовершеннолетнего ребёнка — 3000 рублей в месяц.
RT на русском 09:10
Энергетика
Стоимость барреля нефти ушла в минус
Стоимость фьючерса барреля нефти на бирже Нью-Йорка с поставкой в мае ушла в минус, сообщает AFP.
BFM.ru 15:30
Общество
Скворцова объяснила рост заражений корнавирусом
Шесть тысяч новых заражений коронавирусом 19 апреля объясняется увеличением проводимых тестов, пишет ТАСС со ссылкой на руководителя Федерального медико-биологического агентства Веронику Скворцову.
Газета.Ru 14:41
Шоу-бизнес
Вера Брежнева опубликовала редкое фото сына Александра Цекало
Знаменитая певица Вера Брежнева в сети Instagram опубликовала фотографию своего 7-летнего племянника Михаила.
Территория новостей 08:53
Общество
Жители Владикавказа вышли на стихийный митинг против самоизоляции
У Дома правительства во Владикавказе проходит народный сход против режима самоизоляции.
BFM.ru 08:25
Общество
В Ростовскую область придёт аномальное похолодание
Необычно холодная для конца апреля погода установилась в Ростовской области. При этом потепление откладывается на неопределённый срок.
Rostov.ru 09:30
Экономика
С 27 апреля – новый порядок наличных расчетов
Банк России установил новые правила наличных расчетов в РФ в валюте Российской Федерации (указание Банка России от 9 декабря 2019 г. № 5348-У "О правилах наличных расчетов"), а также в иностранной валюте (с соблюдением требований валютного законодательства РФ).
Гарант 07:19
Шоу-бизнес
Дарья Пынзарь шокировала подписчиков, сняв наращенные волосы
Экс-участница скандального проекта «Дом-2» Дарья Пынзарь удивила поклонников, показав фото без наращенных волос.
iReactor 06:41
Экономика
В список системообразующих предприятий России вошли 246 компаний
По итогам заседания правительственной комиссии утверждён список системообразующих предприятий России, в который, предварительно, вошли 246 компаний из 15 отраслей.
RT на русском 19:34
Энергетика
Рублю предрекли ослабление из-за падения цен на нефть
Рублю предрекли ослабление из-за падения цен на нефть. Такое мнение высказал РИА Новости главный аналитик «БКС Премьер» Антон Покатович.
Lenta.ru 17:51
Происшествия
В Таиланде обнаружили российских туристов, живущих в пещере
В Таиланде полиция обнаружила российских туристов, живущих в пещере, сообщает Chiang Rai Times.
РИА Новости 09:14
Общество
В Свердловской области ограничили продажу алкоголя
Уральский меридиан 08:19
Технологии
Свежее обновление Windows 10 обернулось «синим экраном смерти»
Плановое обновление Windows 10, которое выпустили неделей ранее разработчики операционной системы, неожиданно привело к серьезным проблемам у установивших его пользователей.
OAnews 01:43
Энергетика
Медведев назвал падение цен на нефть «картельным сговором»
Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев сравнил ситуация с падением цент на нефть с "картельным сговором".
Комсомольская правда 17:11
Энергетика
Двойной удар по экономике Сахалина: обвал цен на нефть и новый коронавирус. Перенос крупных проектов и влияние на развитие Южных Курил (Hokkaido Shimbun, Япония) (Hokkaido Shimbun)
Экономический кризис, вызванный обвалом цен на нефть и распространением нового коронавируса, резко затормозил развитие Сахалинской области.
ИноСМИ 05:30
Общество
Голикова назвала средний возраст заразившихся коронавирусом в России
Вице-премьер России Татьяна Голикова назвала средний возраст заразившихся коронавирусом в России.
Piter.tv 08:29
Здоровье
Мурашко выразил надежду на спад пандемии коронавируса к лету
Глава Минздрава России Михаил Мурашко выразил надежду, что темпы распространения коронавируса в стране снизятся к лету.
Газета.Ru 12:24
Шоу-бизнес
Российские пользователи атаковали инстаграм Джонни Деппа
РИА Новости 11:05
Происшествия
На Урале больной коронавирусом мужчина порезал полицейского ножом
Полицейский в Екатеринбурге получил ножевое ранение во время госпитализации больного COVID-19, сообщил журналистам в понедельник глава пресс-службы ГУМВД по Свердловской области Валерий Горелых.
РИА Новости 05:24
Общество
COVID отложенной Победы
В России перенесены парад Победы и декларационная кампания госслужащих, одобрен очередной пакет льгот для бизнеса и учреждена ипотека по сниженной ставке, не осталось ни одного региона без новой коронавирусной инфекции, в Москве введена жесткая пропускная система.
Сахалин.Инфо 18:51