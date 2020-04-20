с чего всё началось

Более 700 человек, инфицированных коронавирусом, находятся в тяжёлом состоянии в России. Об этом заявил министр здравоохранения страны Михаил Мурашко. Глава ведомства уточнил, что речь идёт о пациентах, находящихся в реанимации и требующих повышенного внимания со стороны врачей.

Минздрав назвал число тяжёлых больных с коронавирусом в России

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