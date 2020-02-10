Здоровье

Газета.RuГазета.RuМинздрав назвал каждого третьего россиянина «тихим алкоголиком»

Главный нарколог Минздрава РФ Евгений Брюн заявил, что 30% населения России злоупотребляет алкоголем, передает "Интерфакс".
Читать в источнике
Комментировать198
с чего всё началось
Около 30% россиян злоупотребляют алкоголем, но не обращаются к наркологам, терапевтам или другим врачам, заявил
 главный нарколог Минздрава России Евгений Брюн в эфире программы «Поздняков».
РБК07:16

Подробнее о событии

В Минздраве назвали процент «тихих алкоголиков» в России

РИА Новости05:52

Минздрав назвал каждого третьего россиянина «тихим алкоголиком»

Газета.Ru06:49

Почти треть россиян является скрытыми алкоголиками

URA.Ru06:23

В Минздраве назвали долю «тихих» алкоголиков

РБК07:16

Брюн: около трети населения России являются «тихими алкоголиками»

Интерфакс - Россия04:19

Подсчитано соотношение злоупотребляющих алкоголем россиян и россиянок

Lenta.ru04:59

Главный внештатный нарколог Минздрава назвал процент скрытых алкоголиков. Эксклюзив НТВ

НТВ02:00
Показать все источники
Автоматически обработано 7059 источников, обновлено в 09:02, Ашберн
Политика

В Казахстане уволили главу региона после беспорядков с 10 погибшими

Lenta.ru 08:45
Общество

Среди заразившихся коронавирусом на Diamond Princess оказался украинец

Среди заболевших новым коронавирусом на круизном лайнере Diamond Princess есть украинец.
Суть событий вчера в 11:26
Общество

Магазины «датской IKEA» Jysk появятся в России весной

Первые магазины датского мебельного ритейлера Jysk откроются в апреле 2020 г. в Москве в ТЦ «Тройка» и в одном из зданий торгово-промышленной зоны (ТПЗ) «Алтуфьево», сообщил «Ведомостям» представитель компании в России.
Ведомости вчера в 16:20
Происшествия

Прокурор попросил 16 лет колонии для генерала СКР Дрыманова

Интерфакс 07:48
Экономика

«Нафтогаз» допустил подачу новых исков против «Газпрома»

«Нафтогаз» рассматривает возможность подачи новых исков против «Газпрома», написал в своем Facebook исполнительный директор украинской компании Юрий Витренко.
РБК 05:46
Общество

Мошенники придумали новый способ кражи денег со счетов россиян

Мошенники придумали новую уловку хищения средств со счетов россиян.
Известия вчера в 17:58
Происшествия

Суд оправдал экс-владельца фабрики «Меньшевик» по делу об убийстве

Мосгорсуд вынес оправдательный приговор бывшему владельцу фабрики «Меньшевик» Илье Аверьянову по делу об убийстве охранника, передаёт РИА Новости.
RT на русском 02:56
Происшествия

Названа причина жесткой посадки самолета в Усинске

У самолета авиакомпании "ЮТэйр", совершившего жесткую посадку в аэропорту Усинска, произошел подлом стоек шасси на взлетно-посадочной полосе, сообщили в пресс-службе перевозчика.
РИА Новости вчера в 15:29
Технологии

В работе приложения и онлайн-банка ВТБ произошли сбои

В понедельник, 10 февраля, клиенты ВТБ начали жаловаться на сбои в работе мобильного приложения банка и проблемы с доступом к онлайн-банку «ВТБ-Онлайн».
Московская перспектива 08:41
Общество

В России разрешили выращивать коноплю и снотворный мак для медицины

Правительство определило виды наркосодержащих растений для культивирования в медицинских и промышленных целях, для этого будет разрешено использовать коноплю и снотворный мак.
Rambler News Service 04:49
Общество

Госпитализированных в РФ китайцев с коронавирусом готовят к выписке

Двое граждан Китая, госпитализированные в России с коронавирусом, готовятся к выписке, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Интерфакс 08:51
Происшествия

Два ребенка из России погибли при столкновении двух катеров в Таиланде

Погибло два ребенка из России — 12-летний мальчик и шестилетняя девочка. 22 человека получили ранения, сообщает The Phuket News.
Коммерсантъ 00:06
Армия и оружие

В Сирии снова погибли турецкие военные

Как передает телеканал NTV со ссылкой на заявление турецких властей, обстрел наблюдательного поста на севере Идлиба, где находились военные, снова устроила сирийская армия.
Lenta.ru 07:34
Биатлон

Драчев назвал состав сборной России на чемпионат мира по биатлону

Президент Союза биатлонистов России Владимир Драчев назвал состав национальной сборной на чемпионат мира по биатлону в итальянском Антхольце.
РБК 05:56
Общество

Депутат Ленобласти предложил переименовать Санкт-Петербург

Депутат Законодательного собрания Ленинградской области Владимир Петров («Единая Россия») предлагает внести в Конституцию РФ поправку, меняющую официальное название субъекта РФ, города федерального подчинения Санкт-Петербург.
REGNUM вчера в 18:38
Политика

Киев готовит санкции против РФ за арест моряков в Чёрном море

Санкции грозят также правоохранителям, которые в ноябре 2018 года задержали в Чёрном море украинских моряков, нарушивших границу РФ.
REGNUM 07:28
Общество

Телеведущая расхохоталась после слов о льготах в России

Телеведущая ГТРК «Камчатка» расхохоталась, рассказывая о повышении социальных выплат в России на 3 процента.
Lenta.ru 02:53
Музыка

Скандалистка Ницой назвала козлами членов жюри национального отбора на «Евровидение»

Писательница и борец за украинский язык Лариса Ницой раскритиковала исполнителей, участвовавших в первом полуфинале национального отбора на музыкальный конкурс «Евровидение 2020», за «перескакивание на русский язык», а также обозвала членов жюри козлами.
Украина.ру 07:24
Экономика

В Минпросвещения рассказали о выплатах за классное руководство

Более 170 миллиардов рублей предполагается потратить за три года на выплаты за классное руководство, сообщили в пресс-службе Минпросвещения.
РИА Новости 08:14
Хоккей

Шестёркин стал второй звездой игрового дня в НХЛ

RT на русском 01:12
Футбол

«Уфа» как «Фиорентина». Клуб меняет эмблему и клубные цвета

Клуб премьер-лиги "Уфа" из одноименного города в следующем сезоне сменит эмблему и клубные цвета.
Вести.Ru 08:29
Спорт

Усманов передал рукопись олимпийского манифеста Кубертена в МОК

Российский бизнесмен и глава Международной федерации фехтования Алишер Усманов передал рукопись олимпийского манифеста, написанную Пьером де Кубертеном, в собственность Международного олимпийского комитета (МОК), сообщается на официальном сайте МОК.
РИА Новости 08:26
Политика

Минобрнауки отменило ограничения на контакты ученых с иностранцами

Приказ 2019 года, которым вводились ограничения на контакты российских ученых с иностранными, больше не действует.
Коммерсантъ 03:33
Общество

Основатель «Комуса» Бобриков попал в список богатейших россиян Forbes

Создатель группы «Комус», специализирующейся на поставке канцтоваров, Сергей Бобриков впервые попал в рейтинг 200 богатейших российских бизнесменов по версии Forbes.
Коммерсантъ 07:45
Наука

Выявлен новый путь передачи китайского коронавируса

Специалисты выявили новый путь передачи китайского коронавируса 2019-nCov — им может стать диарея. Об этом сообщает издание Science Alert.
Lenta.ru 03:58
Происшествия

В Омске мать и сын скончались в один день

В Омске 8 февраля в один день умерли мать и взрослый сын, проживающие вместе, передает Om1.ru.
Газета.Ru 08:51
Шоу-бизнес

Кристина Асмус показала фото в купальнике во время отдыха на Мальдивах

Популярная актриса Кристина Асмус в настоящее время наслаждается отдыхом на Мальдивах.
Kleo.ru 05:59
Финансы

Укрепление доллара США несет риски для ралли фондового рынка

Вялый рост мировой экономики и укрепление доллара увеличивают вероятность того, что прибыль компаний в текущем году вновь может разочаровать инвесторов.
Финмаркет 07:31
Происшествия

В Москве задержали нарушившего ПДД более двух тысяч раз мужчину

Сотрудники столичного ДПС задержали мужчину, который 2126 нарушил правила дорожного движения.
Известия 08:56
Общество

ВОЗ о коронавирусе: «Мы можем видеть лишь верхушку айсберга»

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 10 февраля число жертв нового коронавируса в Китае составило 908 человек, заражены — 40,1 тыс. человек.
REGNUM 06:21
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Брюн Евгений Алексеевич
Психиатр
Главный внештатный психиатр-нарколог Минздрава России, президент Московского научно-практического центра наркологии. Доктор медицинских наук, профессор. Заведует кафедрой наркологии РМАПО Минздравсоцразвития России, член Общественной Палаты Российской Федерации с 2011 года.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное