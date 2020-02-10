Здоровье

Газета.RuГазета.RuМинздрав назвал каждого третьего россиянина «тихим алкоголиком»

Главный нарколог Минздрава РФ Евгений Брюн заявил, что 30% населения России злоупотребляет алкоголем, передает "Интерфакс".
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с чего всё началось
Около 30% россиян злоупотребляют алкоголем, но не обращаются к наркологам, терапевтам или другим врачам, заявил
 главный нарколог Минздрава России Евгений Брюн в эфире программы «Поздняков».
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Главный внештатный психиатр-нарколог Минздрава России, президент Московского научно-практического центра наркологии. Доктор медицинских наук, профессор. Заведует кафедрой наркологии РМАПО Минздравсоцразвития России, член Общественной Палаты Российской Федерации с 2011 года.
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