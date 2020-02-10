Здоровье
Газета.RuМинздрав назвал каждого третьего россиянина «тихим алкоголиком»
Главный нарколог Минздрава РФ Евгений Брюн заявил, что 30% населения России злоупотребляет алкоголем, передает "Интерфакс".
Читать в источнике
Оценить327
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7059 источников, обновлено в 12:02, Ашберн
Политика
Способное достроить «Северный поток — 2» судно вышло из Находки
Из порта Находки вышло российское судно-трубоукладчик «Академик Черский», способное, по словам главы Минэнерго Александра Новака, достроить газопровод «Северный поток -- 2». Об этом свидетельствуют данные мониторинга Vesselfinder.
Кино
Томская школьница получила права на экранизацию рассказа Стивена Кинга
Томская школьница Диана Костырина займется экранизацией рассказа Стивена Кинга «Женщина в комнате».
Общество
Мосгорсуд отменил арест акций «Восточного» на 2,5 млрд рублей
Следствие считает конечным собственником Evison holdings Майкла Калви, который сейчас обвиняется в хищении 2,5 млрд руб. у «Восточного».
Политика
Преемница Меркель отказалась идти в канцлеры
Культура
Ирина Пегова опубликовала видео зажигательного танца
Актриса из Нижегородской области Ирина Пегова поделилась с подписчиками зажигательным танцем, видео опубликовано в Instagram.
Общество
Суд вынес приговор семерым фигурантам дела «Сети»
Энергетика
Белоруссия подтвердила планы о закупке российской нефти
По словам первого вице-премьера Белоруссии Дмитрия Крутого лидеры договорились о поставках нефти белорусской стороне.
Авто
Hyundai показала обновленный Hyundai Solaris для России
Компания Hyundai опубликовала первые официальные фотографии обновленного седана Hyundai Solaris для России.
Экономика
«Нафтогаз» изучает возможность новых исков против «Газпрома»
Компания "Нафтогаз Украины" изучает возможность новых исков против "Газпрома".
Финансы
Банк России снизил ключевую ставку до нижней границы нейтральности
Банк России снизил ключевую ставку до нижней границы нейтральности Ключевая ставка снижена до 6% годовых, уже в марте Банк России, что подтверждено председателем ЦБ Эльвирой Набиуллиной, может перейти к мягкой денежно-кредитной политике.
Спорт
Лыжник Большунов выиграл масс-старт на этапе КМ в Швеции
Кино
«Оскар 2020» как лучший международный фильм получили «Паразиты»
В Лос-Анджелесе в театре "Долби" огласили победителя в номинации лучший иностранный фильм.
Общество
«Рособоронэкспорт» оценил влияние коронавируса на поставку Китаю С-400
Эпидемия коронавируса 2019-nCoV может негативно сказаться на реализации контракта на поставку Китаю российских систем противовоздушной обороны (ПВО) С-400 «Триумф».
Политика
В Чувашии уволили еще двух министров
В Чувашии своих должностей лишились еще два министра. Врио главы республики подписал соответствующие указы.
Авто
Эксперты рассказали, почему водители Audi, BMW и Mercedes чаще хамят
Как отмечает профессор, в большинстве своем владельцы автомобилей Audi, BMW и Mercedes-Benz это эгоцентричные мужчины, которые по своей натуре являются склочными, упрямыми, нередко даже невыносимыми.
Общество
В Петербурге уволился чиновник, в квартире которого нашли казино
В Петербурге казино в квартире на Кронверкском проспекте стоил главе муниципального образования Введенский должности.
Армия и оружие
США и Украина начинают наблюдательный полет над Россией
Общество
Галь Гадот появилась а красной дорожке «Оскара» в оригинальном наряде
Для выхода в свет актриса выбрала весьма оригинальный наряд, пишет storinka.com.ua.
Общество
В МЧС опровергли информацию о резком скачке радиации в Москве
Кино
Названы претенденты на антипремию «Золотая малина»
Космос
NASA выявило проблемы в ПО Starliner от Boeing
Специалисты NASA, расследующие причины неудачного запуска космического корабля Starliner компании Boeing в декабря, обнаружили «фундаментальные» проблемы с программным обеспечением компании, сообщает The Washington Post.
Общество
Депутат Ленобласти предложил переименовать Санкт-Петербург
Депутат Законодательного собрания Ленинградской области Владимир Петров («Единая Россия») предлагает внести в Конституцию РФ поправку, меняющую официальное название субъекта РФ, города федерального подчинения Санкт-Петербург.
Кино
В Беларуси сняли фанатский ролик о детстве Джона Уика
Организаторы девятого международного фестиваля мобильного кино VOKA Smartfilm создали небольшой короткометражный фильм о детстве профессионального киллера Джона Уика.
Происшествия
Врачи в Петербурге напугали вернувшегося из КНР ребёнка
Как рассказала Агапитовой мама 10-летней девочки, неделю назад они вернулись из Китая.
Технологии
Операторы отчитались о результатах тестирования «суверенного Рунета»
Кто успешно прошел тестирование Три оператора — "МегаФон", "Т2 РТК Холдинг" и "Екатеринбург-2000" — отчитались Иванову, что во время тестирования оборудования не зафиксировали проблем с качеством и доступностью связи для абонентов.
Общество
В водохранилища Симферополя поступило более трех млн кубометров воды
Свыше трех миллионов кубометров воды поступило в водохранилища, которые снабжают Симферополь, за минувшие дни.