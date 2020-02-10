с чего всё началось

Культура Ирина Пегова опубликовала видео зажигательного танца Актриса из Нижегородской области Ирина Пегова поделилась с подписчиками зажигательным танцем, видео опубликовано в Instagram.

Финансы Банк России снизил ключевую ставку до нижней границы нейтральности Банк России снизил ключевую ставку до нижней границы нейтральности Ключевая ставка снижена до 6% годовых, уже в марте Банк России, что подтверждено председателем ЦБ Эльвирой Набиуллиной, может перейти к мягкой денежно-кредитной политике.

Политика В Чувашии уволили еще двух министров В Чувашии своих должностей лишились еще два министра. Врио главы республики подписал соответствующие указы.

Космос NASA выявило проблемы в ПО Starliner от Boeing Специалисты NASA, расследующие причины неудачного запуска космического корабля Starliner компании Boeing в декабря, обнаружили «фундаментальные» проблемы с программным обеспечением компании, сообщает The Washington Post.

Общество Депутат Ленобласти предложил переименовать Санкт-Петербург Депутат Законодательного собрания Ленинградской области Владимир Петров («Единая Россия») предлагает внести в Конституцию РФ поправку, меняющую официальное название субъекта РФ, города федерального подчинения Санкт-Петербург.