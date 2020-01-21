Здоровье

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Сегодня Госдума приняла в первом чтении законопроект, посвященный биологической безопасности страны. На рассмотрении документа депутаты спросили у представителя Минздрава, какие именно биоугрозы стоят перед Россией.
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Минздрав назвал коронавирус из Китая биологической угрозой для россиян

Вспышка нового коронавируса, который впервые был зафиксирован в Китае, несет биологическую угрозу населению России, заявил замглавы Министерства здравоохранения Сергей Краевой. Сегодня Госдума приняла в первом чтении законопроект, посвященный биологической безопасности страны.
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