Здоровье
RT на русскомВ Минздраве России назвали коронавирус из Китая биологической угрозой
Распространяющийся в Китае коронавирус является одной из биологических угроз населению, заявил заместитель министра здравоохранения России Сергей Краевой. В ходе рассмотрения законопроекта о биологической безопасности у него спросили о конкретных угрозах.
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Вспышка нового коронавируса, который впервые был зафиксирован в Китае, несет биологическую угрозу населению России, заявил замглавы Министерства здравоохранения Сергей Краевой. Сегодня Госдума приняла в первом чтении законопроект, посвященный биологической безопасности страны.РИА Новости07:51
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Общество
Новым министром культуры РФ назначена Ольга Любимова
Финансы
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Сумма внешнего долга России в 2019 году составила $481,5 млрд. Об этом сообщает РИА "Новости", ссылаясь на Центробанк России (ЦБ).
Политика
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Происшествия
Андрей Кончаловский заявил в полицию о пропаже сына
Режиссер Андрей Кончаловский заявил в полицию о пропаже 16-летнего сына Петра. Позже ребенок нашелся, сообщает издание Baza.
Футбол
Семак прокомментировал ситуацию с арендой Кокорина в «Сочи»
Главный тренер "Зенита" Сергей Семак заявил, что форвард Александр Кокорин был расстроен, узнав новости о собственном переходе в "Сочи" на правах аренды до конца нынешнего сезона.
Политика
Новым министром здравоохранения стал Михаил Мурашко
Михаил Мурашко назначен министром здравоохранения РФ. Он сменит на этом посту теперь уже экс-главу ведомства Веронику Скворцову.
Политика
Путин подписал Доктрину продовольственной безопасности РФ
Президент РФ Владимир Путин утвердил Доктрину продовольственной безопасности России.
Хоккей
Московское «Динамо» уступило «Ак Барсу» в матче КХЛ
Экономика
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Здоровье
В США зафиксирован первый случай заболевания новым типом коронавируса
По данным газета, положительные результаты анализов на наличие нового коронавируса были получены в минувшие выходные.
Политика
Захарова назвала статью польского премьера об Освенциме самоубийством
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала статью премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого, посвященную 75-летию освобождения Освенцима.
Политика
Трамп призвал европейские страны добиваться энергобезопасности
Вашингтон уже неоднократно заявлял, что европейским странам следует отказаться от российского газа, в том числе от планов получения энергоносителей по трубопроводам "Северный поток - 2" и "Турецкий поток".
Шоу-бизнес
Плюс-сайз модель Эшли Грэм впервые стала мамой
Малыш появился на свет 18 января. 31-летняя плюс-сайз модель Эшли Грэм и ее супруг Джастин Эрвин стали родителями.
Происшествия
Замглавы Генштаба ВС РФ обвинили в хищении почти 6,7 млрд рублей
«18 октября 2019 года Арсланову предъявлено обвинение в совершении двух преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ, по факту хищения в рамках исполнения госконтракта денежных средств на сумму в 191 млн 437 тыс. 536 рублей и не менее 6,5 млрд рублей соответственно», — огласил материалы уголовного дела судья Второго окружного военного суда.
Политика
Мишустин назвал основные направления работы нового кабмина
Премьер-министр России Михаил Мишустин в ходе первого заседания кабмина в новом составе назвал основные направления работы правительства.
Политика
В Сенате США начался процесс по импичменту Трампа
Судебный процесс в рамках процедуры импичмента президента США Дональда Трампа начался во вторник в Сенате (верхней палате Конгресса) США.
Происшествия
В Ростове-на-Дону аварийно сел SSJ100, летевший в Нижний Новгород
Самолет Sukhoi Superjet 100, на борту которого находились более 90 человек, совершил аварийную посадку в аэропорту Ростова-на-Дону из-за срабатывания датчика топлива, люди не пострадали, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
Экономика
Visa расширила в России сервис быстрых переводов по номеру телефона
Денежные переводы по номеру телефона в России осуществляют Сбербанк и Система быстрых платежей, Visa и MasterCard развивают сервис, комментирует директор Банковского института НИУ ВШЭ Василий Солодков.
Происшествия
В Перми пять человек погибли из-за прорыва трубы в отеле
Сегодня утром, 20 января, из-за прорыва трубы отопления погибли люди в мини-отеле «Карамель» в Перми, сообщила пресс-служба Министерства территориальной безопасности Пермского края.
Здоровье
Лечивший Джобса врач рассказал в Москве о правилах долгой жизни
Общество
Глава ПФР сообщил о сокращении числа пенсионеров после реформы
Глава ПФР добавил, что у людей, достигших 80-летнего возраста, пенсия будет автоматически увеличиваться на размер фиксированной выплаты, которая в 2020 году составляет 5,6 тыс. руб. Дроздов также напомнил об индексации пенсий с 1 января 2020 года на 6,6%.
Происшествия
Психолого-психиатрическая экспертиза историка Соколова завершена
Как сообщил ТАСС во вторник его адвокат Александр Почуев, защита в ближайшее время ознакомится с ее результатами, но уже сейчас уверена, что специалисты признали Соколова вменяемым.
Происшествия
Александр Емельяненко арестован на семь суток
Известный боец смешанного стиля Александр Емельяненко был арестован судом Анапы на семь суток.
Политика
Дмитрий Козак покинет правительство
В новый состав кабинета министров РФ под руководством Михаила Мишустина не войдет нынешний и. о. вице-премьера Дмитрий Козак.
Общество
Дерипаска похвалил реформы Трампа и раскритиковал российский ЦБ
Бизнесмен Олег Дерипаска, послушав выступление президента США Дональда Трампа на Всемирном экономическом форуме в Давосе, который стартовал во вторник, 21 января, заявил о превосходстве его экономической и социальной политики над действиями российского Центробанка.
Политика
Путин предложил назначить Краснова генпрокурором вместо Чайки
Шоу-бизнес
Бузова поставила российский рекорд в Instagram
Ближайшие «преследователь» Бузовой - российский спортсмен смешанных боевых искусств Хабиб Нурмагомедов - имеет в Instagram 18,4 миллиона подписчиков.
Политика
Володин: новое правительство соответствует ожиданиям Госдумы
Новый состав правительства соответствует ожиданиям депутатов, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.