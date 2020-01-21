Здоровье

RT на русскомRT на русскомВ Минздраве России назвали коронавирус из Китая биологической угрозой

Распространяющийся в Китае коронавирус является одной из биологических угроз населению, заявил заместитель министра здравоохранения России Сергей Краевой. В ходе рассмотрения законопроекта о биологической безопасности у него спросили о конкретных угрозах.
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Минздрав назвал коронавирус из Китая биологической угрозой для россиян

Вспышка нового коронавируса, который впервые был зафиксирован в Китае, несет биологическую угрозу населению России, заявил замглавы Министерства здравоохранения Сергей Краевой. Сегодня Госдума приняла в первом чтении законопроект, посвященный биологической безопасности страны.
РИА Новости07:51

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Минздрав назвал азиатский коронавирус биологической угрозой для россиян

Коммерсантъ09:11

Новый вирус из Китая признали угрозой населению России

Lenta.ru07:57

В Минздраве назвали распространяющийся в Китае вирус угрозой для России

РБК08:37

Минздрав назвал коронавирус в Китае угрозой населению России

ТАСС08:21

В Минздраве России назвали коронавирус из Китая биологической угрозой

RT на русском08:09

В Минздраве РФ признали новый коронавирус биологической угрозой

Российская газета08:53

Минздрав назвал коронавирус из Китая биологической угрозой для россиян

РИА Новости07:51
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Общество

Новым министром культуры РФ назначена Ольга Любимова

Интерфакс 13:20
Финансы

Внешний долг России достиг почти полтриллиона долларов

Сумма внешнего долга России в 2019 году составила $481,5 млрд. Об этом сообщает РИА "Новости", ссылаясь на Центробанк России (ЦБ).
Газета.Ru 09:13
Политика

Медведев отписался от правительства в инстаграме

Бывший премьер-министр, ныне зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев отменил подписку на официальный аккаунт правительства РФ в Instagram.
Московский Комсомолец 07:01
Происшествия

Андрей Кончаловский заявил в полицию о пропаже сына

Режиссер Андрей Кончаловский заявил в полицию о пропаже 16-летнего сына Петра. Позже ребенок нашелся, сообщает издание Baza.
Lenta.ru вчера в 05:44
Футбол

Семак прокомментировал ситуацию с арендой Кокорина в «Сочи»

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак заявил, что форвард Александр Кокорин был расстроен, узнав новости о собственном переходе в "Сочи" на правах аренды до конца нынешнего сезона.
Российская газета 13:59
Политика

Новым министром здравоохранения стал Михаил Мурашко

Михаил Мурашко назначен министром здравоохранения РФ. Он сменит на этом посту теперь уже экс-главу ведомства Веронику Скворцову.
ПолитРоссия 13:44
Происшествия

Домашняя кошка в Архангельске два дня продержала хозяйку на кухне

Известия 09:44
Политика

Путин подписал Доктрину продовольственной безопасности РФ

Президент РФ Владимир Путин утвердил Доктрину продовольственной безопасности России.
REGNUM 14:00
Хоккей

Московское «Динамо» уступило «Ак Барсу» в матче КХЛ

Газета.Ru 14:47
Экономика

Эксперт прокомментировал заявление главы МВФ о новой Великой депрессии

Экономический аналитик Антон Шабанов прокомментировал заявление директора-распорядителя Международного валютного фонда (МВФ) Кристалины Георгиевой о том, что мир может столкнуться с новой Великой депрессией — наподобие той, с которой столкнулись США в 1930-х годах.
RT на русском 18 января в 14:54
Здоровье

В США зафиксирован первый случай заболевания новым типом коронавируса

По данным газета, положительные результаты анализов на наличие нового коронавируса были получены в минувшие выходные.
Интерфакс 14:39
Политика

Захарова назвала статью польского премьера об Освенциме самоубийством

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала статью премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого, посвященную 75-летию освобождения Освенцима.
Известия 11:17
Политика

Трамп призвал европейские страны добиваться энергобезопасности

Вашингтон уже неоднократно заявлял, что европейским странам следует отказаться от российского газа, в том числе от планов получения энергоносителей по трубопроводам "Северный поток - 2" и "Турецкий поток".
ТАСС 07:52
Шоу-бизнес

Плюс-сайз модель Эшли Грэм впервые стала мамой

Малыш появился на свет 18 января. 31-летняя плюс-сайз модель Эшли Грэм и ее супруг Джастин Эрвин стали родителями.
Passion.ru вчера в 13:57
Происшествия

Замглавы Генштаба ВС РФ обвинили в хищении почти 6,7 млрд рублей

«18 октября 2019 года Арсланову предъявлено обвинение в совершении двух преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ, по факту хищения в рамках исполнения госконтракта денежных средств на сумму в 191 млн 437 тыс. 536 рублей и не менее 6,5 млрд рублей соответственно», — огласил материалы уголовного дела судья Второго окружного военного суда.
Известия 04:33
Политика

Мишустин назвал основные направления работы нового кабмина

Премьер-министр России Михаил Мишустин в ходе первого заседания кабмина в новом составе назвал основные направления работы правительства.
РБК 14:09
Политика

В Сенате США начался процесс по импичменту Трампа

Судебный процесс в рамках процедуры импичмента президента США Дональда Трампа начался во вторник в Сенате (верхней палате Конгресса) США.
Интерфакс 13:16
Происшествия

В Ростове-на-Дону аварийно сел SSJ100, летевший в Нижний Новгород

Самолет Sukhoi Superjet 100, на борту которого находились более 90 человек, совершил аварийную посадку в аэропорту Ростова-на-Дону из-за срабатывания датчика топлива, люди не пострадали, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
РИА Новости 09:48
Экономика

Visa расширила в России сервис быстрых переводов по номеру телефона

Денежные переводы по номеру телефона в России осуществляют Сбербанк и Система быстрых платежей, Visa и MasterCard развивают сервис, комментирует директор Банковского института НИУ ВШЭ Василий Солодков.
BFM.ru 05:58
Происшествия

В Перми пять человек погибли из-за прорыва трубы в отеле

Сегодня утром, 20 января, из-за прорыва трубы отопления погибли люди в мини-отеле «Карамель» в Перми, сообщила пресс-служба Министерства территориальной безопасности Пермского края.
Коммерсантъ 19 января в 22:48
Здоровье

Лечивший Джобса врач рассказал в Москве о правилах долгой жизни

Москва 24 18 января в 22:17
Общество

Глава ПФР сообщил о сокращении числа пенсионеров после реформы

Глава ПФР добавил, что у людей, достигших 80-летнего возраста, пенсия будет автоматически увеличиваться на размер фиксированной выплаты, которая в 2020 году составляет 5,6 тыс. руб. Дроздов также напомнил об индексации пенсий с 1 января 2020 года на 6,6%.
РБК 00:23
Происшествия

Психолого-психиатрическая экспертиза историка Соколова завершена

Как сообщил ТАСС во вторник его адвокат Александр Почуев, защита в ближайшее время ознакомится с ее результатами, но уже сейчас уверена, что специалисты признали Соколова вменяемым.
ТАСС 06:42
Происшествия

Александр Емельяненко арестован на семь суток

Известный боец смешанного стиля Александр Емельяненко был арестован судом Анапы на семь суток.
Вести.Ru 12:31
Политика

Дмитрий Козак покинет правительство

В новый состав кабинета министров РФ под руководством Михаила Мишустина не войдет нынешний и. о. вице-премьера Дмитрий Козак.
Pravda.Ru 08:36
Общество

Дерипаска похвалил реформы Трампа и раскритиковал российский ЦБ

Бизнесмен Олег Дерипаска, послушав выступление президента США Дональда Трампа на Всемирном экономическом форуме в Давосе, который стартовал во вторник, 21 января, заявил о превосходстве его экономической и социальной политики над действиями российского Центробанка.
РБК 10:31
Политика

Путин предложил назначить Краснова генпрокурором вместо Чайки

Газета.Ru вчера в 05:34
Армия и оружие

В Донецке застрелили офицера спецназа ДНР

REGNUM 03:01
Шоу-бизнес

Бузова поставила российский рекорд в Instagram

Ближайшие «преследователь» Бузовой - российский спортсмен смешанных боевых искусств Хабиб Нурмагомедов - имеет в Instagram 18,4 миллиона подписчиков.
Московский Комсомолец 04:48
Политика

Володин: новое правительство соответствует ожиданиям Госдумы

Новый состав правительства соответствует ожиданиям депутатов, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.
Коммерсантъ 14:48
Как работают Яндекс.Новости?
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