Минздрав назвал приоритетные группы для вакцинации от коронавируса
Приоритетной вакцинации против коронавируса подлежат работники медицинских и образовательных организаций, полиции, общественного транспорта, торговли, органов социальной защиты населения, предприятий общественного питания, следует из восьмой версии временных методических рекомендаций по профилактике, диагностике и лечению COVID-19, разработанных Минздравом .В источнике
С чего всё началось
Первыми вакцину от коронавирусной инфекции должны получить медицинские работники, а также сотрудники образовательных организаций, следует из обновленных рекомендаций
по лечению COVID-19 Минздрава.
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