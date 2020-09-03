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Ведомости
Ведомости

Минздрав назвал приоритетные группы для вакцинации от коронавируса

Приоритетной вакцинации против коронавируса подлежат работники медицинских и образовательных организаций, полиции, общественного транспорта, торговли, органов социальной защиты населения, предприятий общественного питания, следует из восьмой версии временных методических рекомендаций по профилактике, диагностике и лечению COVID-19, разработанных Минздравом .В источнике
С чего всё началось
Первыми вакцину от коронавирусной инфекции должны получить медицинские работники, а также сотрудники образовательных организаций, следует из обновленных рекомендаций
 по лечению COVID-19 Минздрава.
Известиявчера в 16:36
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Царьград

Врачи в недоумении из-за желания чиновников «приоритетно» вакцинировать учащихся

Царьград17:31
ТАСС

В Минздраве рассказали, кто вошел в приоритетную группу вакцинации от коронавируса

ТАССвчера в 11:24
Комсомольская правда

Кого привьют от коронавируса в первую очередь, сообщил Минздрав

Комсомольская правдавчера в 10:41
Ведомости

Минздрав назвал приоритетные группы для вакцинации от коронавируса

Ведомостивчера в 11:10
Интерфакс

Полицейские и студенты пополнили список приоритетных групп по вакцинации

Интерфаксвчера в 11:07
Газета.Ru

В Минздраве рассказали, кого будут прививать от коронавируса в первую очередь

Газета.Ruвчера в 11:15
РИА Новости

Минздрав рассказал, кого в первую очередь планируют прививать от COVID-19

РИА Новостивчера в 11:22

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РБКвчера в 15:38
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РЕН ТВвчера в 14:20
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