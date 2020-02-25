Общество

Kazanfirst.ruKazanfirst.ruМинздрав назвал профессии, представители которых болеют чаще всего

Согласно результатам исследования, которое портал HH.ru провел по заказу Минздрава, сотрудники IT-компаний болеют чаще представителей других профессий. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на исследование. У каждого третьего работающего россиянина есть проблемы с сердцем и сосудами.
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с чего всё началось

Компьютерная инфекция: сотрудники сферы IT болеют чаще других

Сотрудники IT-сферы болеют чаще представителей других профессий, на втором месте — учителя. Об этом говорят результаты исследования hh.ru, сделанного по заказу Минздрава.
Известиявчера в 16:01

Подробнее о событии

В Минздраве выяснили, люди каких профессий болеют чаще других

РИА Новостивчера в 22:38

Названы самые часто болеющие специалисты в России

Lenta.ruвчера в 21:10

Компьютерная инфекция: сотрудники сферы IT болеют чаще других

Известиявчера в 16:01

В Минздраве рассказали об опасных для здоровья профессиях

URA.Ruвчера в 18:35

Стали известны профессии, представители которых чаще всего болеют

Общественное телевидение Россиивчера в 18:27

Названы профессии, представители которых болеют чаще всего

РЕН ТВвчера в 18:02

Названы профессии, представители которых болеют чаще всего

Газета.Ruвчера в 18:50
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Общество

В России умер последний советский маршал

Lenta.ru 01:34
Общество

Украинцы с лайнера Diamond Princess отказались эвакуироваться

Большинство украинцев, которые находятся на круизном лайнере Diamond Princess в японском порту, отказались эвакуироваться на Украину.
Известия вчера в 20:57
Политика

В сенате просят Помпео ввести новые санкции против России

Американские сенаторы призвали главу Госдепа Майка Помпео и министра финансов Стивена Мнучина ввести санкции против России - и, возможно, самого президента РФ - за якобы попытку повлиять на президентские выборы 2020 года.
Газета.Ru 01:26
Происшествия

Семь россиян с Diamond Princess поместили на карантин во Владивостоке

RT на русском 00:05
Общество

Суд освободил по УДО экс-главу ФСИН Реймера

Центральный районный суд Калининграда освободил по УДО бывшего главу ФСИН России Александра Реймера, который отбывал наказание за мошенничество.
REGNUM 01:56
Политика

Захарова прокомментировала заявление о свидетеле запуска «Бука»

РИА Новости вчера в 11:16
Единоборства

Уайлдер назвал возможную причину поражения Фьюри в бое за пояс WBC

Американский боксер Деонтей Уайлдер заявил, что потерпел поражение от британца Тайсона Фьюри из-за тяжелого костюма, в котором он вышел перед боем за чемпионский пояс в тяжелом весе по версии Всемирного боксерского совета (WBC).
РИА Новости 00:22
Общество

«Сын Порошенко» посетил концерт российского рэпера, заявили в Раде

РИА Новости вчера в 17:35
Шоу-бизнес

Похудевшая после развода Елена Степаненко поразила молодым лицом

Елена Степаненко сильно изменилась после развода с Евгением Петросяном.
Комсомольская правда вчера в 15:55
Экономика

Богатейшие люди потеряли за день $139 млрд из-за коронавируса

Бернар Арно, глава компании LVMH по производству предметов роскоши, и основатель Amazon.com Inc. Джефф Безос возглавили рейтинг "неудачников", каждый из них потерял более $4,8 млрд. 500 самых богатых людей мира потеряли в совокупности $139 млрд в понедельник, 24 февраля, из-за падения рынков на фоне опасений, что китайский коронавирус Covid-2019 ударит по мировой экономике, передает Bloomberg.
Газета.Ru 02:24
Энергетика

На Украине снизили цену на газ для населения

В январе украинские власти обязали «Нафтогаз» продавать газ населению и теплогенерирующим предприятиям по цене, формула расчета которой будет привязана к стоимости газа на нидерландском хабе TTF.
Известия вчера в 16:30
Общество

ВОЗ призвала мир готовиться к «потенциальной пандемии» коронавируса

Вспышка нового коронавиурса пока не является пандемией, но «имеет потенциал» ей стать, заявил на брифинге в Женеве гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус.
Коммерсантъ вчера в 11:53
Общество

Власти Китая рассказали о вакцине против коронавируса

Комментируя создание вакцины, в госкомитете по здравоохранению сообщили, что некоторые виды разрабатываемых в Китае видов вакцин уже тестируют на животных.
РИА Новости вчера в 12:30
Политика

Назван президентский рейтинг Зеленского

Рейтинг украинской пропрезидентской партии "Слуга народа" снизился за месяц на 9% и составляет 36%.
Газета.Ru вчера в 09:25
Футбол

«Ливерпуль» одержал 18-ю победу подряд в АПЛ

REGNUM 01:31
Политика

Депутаты гордумы Астрахани приняли отставку главы администрации города

Депутаты городской думы Астрахани сегодня на заседании приняли отставку главы администрации города (сити-менеджера) Радика Харисова, который занимал этот пост с ноября 2018 года.
Волга 01:48
Гаджеты

Huawei представила новый складной смартфон Huawei Mate Xs

Для покупки Huawei Mate Xs будет доступен с 8 ГБ ОЗУ и 512 ГБ ПЗУ по цене 2 500 евро.
Astera вчера в 12:09
Экономика

Несколько сахарных заводов закрываются в России

Глава Союза сахаропроизводителей Андрей Бодин заявил, что в сель сельскохозяйственном сезоне 2020-2021 годов не смогут работать ряд заводов, суммарные мощности которых превышают 150 000 тонн.
Газета.Ru вчера в 23:06
Шоу-бизнес

Лолита Милявская показала фигуру в купальнике

Лолита Милявская, известная певица России, показала себя в купальнике на видеоролике и опубликовала его в Instagram.
ToDay News Ufa 23 февраля в 04:16
Общество

Брянские добровольцы будут сотрудничать с «Волонтерами Победы»

Соглашение о сотрудничестве между центром по развитию добровольческого движения и общественных инициатив Брянской области и Центральным штабом ВОД «Волонтеры Победы» подписали лидеры организаций.
РИА Стрела 00:39
Общество

Нацбанк Украины вводит в обращение новую купюру

С 25 февраля Национальный банк Украины вводит в оборот новую купюру, номиналом 200 гривен.
Украина.ру вчера в 23:00
Шоу-бизнес

Собчак ответила на обвинения Успенской после шоу «Док-Ток»

Телеведущая Ксения Собчак ответила на обвинения певицы Любови Успенской, которая назвала ее «холодной, циничной и пустой ведущей шоу» после съемок программы «Док-Ток».
Экономика сегодня вчера в 03:39
Общество

Способное достроить «Северный поток-2» судно изменило маршрут

Принадлежащее «Газпрому» судно «Академик Черский», которое, по словам министра энергетики Александра Новака, может быть использовано для прокладки труб «Северного потока-2», сменило пункт назначения.
Коммерсантъ вчера в 09:49
Политика

Путин подвел промежуточные итоги исполнения нацпроектов

Президент России Владимир Путин в интервью ТАСС подвел промежуточные итоги исполнения нацпроектов, а также прокомментировал свое более раннее заявление о том, что «люди не ощутили их результатов».
Известия 01:52
Политика

Эрдоган анонсировал встречу с Путиным 5 марта

Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что 5 марта планирует обсудить ситуацию в сирийском Идлибе с главой России Владимиром Путиным, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 02:33
Здоровье

Москвичи пройдут бесплатную диагностику шести видов рака

В Москве подходит к концу акция по бесплатному обследованию на наличие первичных признаков шести наиболее распространенных видов онкологических заболеваний.
Вечерняя Москва 00:17
Баскетбол

В Лос-Анджелесе началась церемония прощания с Коби Брайантом

Тысячи фанатов собрались у домашней арены баскетбольного клуба "Лос-Анджелес Лейкерс", чтобы почтить память пятикратного чемпиона НБА Коби Брайанта и его дочери Джанны.
Москва 24 вчера в 13:40
Общество

Телеведущая Малышева отреагировала на критику цен в своём медцентре

Малышева ответила, что в частной клинике пациенты вынуждены платить врачам, однако у них есть альтернатива — бесплатная больница.
REGNUM 01:09
Политика

Солист «Океана Эльзы» уходит из Рады, «сжав зубы»

Украинский музыкант Святослав Вакарчук заявил о сложении своих депутатских полномочий, передает «Интерфакс-Украина».
Свободная Пресса 02:01
Происшествия

Названы мотивы убивавших бизнесменов ветеранов ФСБ

Следователи предполагают, что Чукаев, Чуканов и Воскресенский, зная о планах Васильева, усадили его в машину, убили и забрали деньги.
Lenta.ru вчера в 19:50
Как работают Яндекс.Новости?
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