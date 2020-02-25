Общество
Kazanfirst.ruМинздрав назвал профессии, представители которых болеют чаще всего
Согласно результатам исследования, которое портал HH.ru провел по заказу Минздрава, сотрудники IT-компаний болеют чаще представителей других профессий. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на исследование. У каждого третьего работающего россиянина есть проблемы с сердцем и сосудами.
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с чего всё началось
Сотрудники IT-сферы болеют чаще представителей других профессий, на втором месте — учителя. Об этом говорят результаты исследования hh.ru, сделанного по заказу Минздрава.Известиявчера в 16:01
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Стали известны профессии, представители которых чаще всего болеют
Общественное телевидение Россиивчера в 18:27
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