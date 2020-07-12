Всего в прошлом году в России было впервые выявлено 60,5 тыс. пациентов с туберкулёзом, 7,5 тыс. скончались. Уровень заболеваемости в целом по стране составил 41,2 случая на 100 тыс. населения. Ранее были названы регионы с самым высоким показателем заболеваемости злокачественными новообразованиями.

с чего всё началось

В 2019 году список российских регионов с самой высокой заболеваемостью туберкулезом возглавил Чукотский автономный округ, сообщает RT со ссылкой на данные Минздрава. По оценке ведомства, там в среднем фиксировали 136,9 впервые выявленного случая заболевания на 100 тыс. населения.

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