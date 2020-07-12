Общество
РБКМинздрав назвал регионы с самой высокой заболеваемостью туберкулезом
В 2019 году список российских регионов с самой высокой заболеваемостью туберкулезом возглавил Чукотский автономный округ, сообщает RT со ссылкой на данные Минздрава. По оценке ведомства, там в среднем фиксировали 136,9 впервые выявленного случая заболевания на 100 тыс. населения.
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с чего всё началось
Всего в прошлом году в России было впервые выявлено 60,5 тыс. пациентов с туберкулёзом, 7,5 тыс. скончались. Уровень заболеваемости в целом по стране составил 41,2 случая на 100 тыс. населения. Ранее были названы регионы с самым высоким показателем заболеваемости злокачественными новообразованиями.RT на русском00:00
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Число умерших пациентов от коронавируса в Кузбассе выросло до 14
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Обвиняемые в убийстве восьмилетней девочки в Сахалинской области арестованы.
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Песков считает бездоказательными слова Жириновского по поводу Фургала
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отреагировал на слова лидера фракции ЛДПР в Госдуме Владимира Жириновского о том, что московские чиновники требовали от губернатора Хабаровского края Сергея Фургала возить в столицу коробки с деньгами, передает корреспондент "Газеты.Ru".
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