Общество

РБКРБКМинздрав назвал регионы с самой высокой заболеваемостью туберкулезом

В 2019 году список российских регионов с самой высокой заболеваемостью туберкулезом возглавил Чукотский автономный округ, сообщает RT со ссылкой на данные Минздрава. По оценке ведомства, там в среднем фиксировали 136,9 впервые выявленного случая заболевания на 100 тыс. населения.
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с чего всё началось

Названы регионы России с самой высокой заболеваемостью туберкулёзом

Всего в прошлом году в России было впервые выявлено 60,5 тыс. пациентов с туберкулёзом, 7,5 тыс. скончались. Уровень заболеваемости в целом по стране составил 41,2 случая на 100 тыс. населения. Ранее были названы регионы с самым высоким показателем заболеваемости злокачественными новообразованиями.
RT на русском00:00

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Минздрав назвал регионы с самой высокой заболеваемостью туберкулезом

РБК03:24

Названы регионы России с самой высокой заболеваемостью туберкулёзом

RT на русском00:00

Названы регионы России с самой высокой заболеваемостью туберкулезом

Телеканал 360°02:16

Названы регионы с самой высокой заболеваемостью туберкулезом

РИА Новости02:05

Названы российские регионы с высокой заболеваемостью туберкулезом

Газета.Ru01:40

Названы российские регионы с самой высокой заболеваемостью туберкулезом

Lenta.ru00:44

Минздрав РФ назвал регионы с высокой заболеваемостью туберкулезом

URA.Ru02:48
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