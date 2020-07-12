Общество

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В 2019 году список российских регионов с самой высокой заболеваемостью туберкулезом возглавил Чукотский автономный округ, сообщает RT со ссылкой на данные Минздрава. По оценке ведомства, там в среднем фиксировали 136,9 впервые выявленного случая заболевания на 100 тыс. населения.
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Названы регионы России с самой высокой заболеваемостью туберкулёзом

В России в 2019 году самый высокий показатель заболеваемости туберкулёзом зафиксирован на Чукотке (136,9 впервые выявленных случая на 100 тыс. населения). Об этом свидетельствуют данные Минздрава России, которые есть в распоряжении RT. На втором месте располагается Республика Тыва (119,3 случая).
RT на русском00:00

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Названы регионы с высокой заболеваемостью туберкулезом

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Минздрав назвал регионы с самой высокой заболеваемостью туберкулезом

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Минздрав назвал регионы с самой высокой заболеваемостью туберкулезом

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Названы регионы России с самой высокой заболеваемостью туберкулезом

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Названы регионы России с самой высокой заболеваемостью туберкулёзом

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