Общество
РИА НовостиМинздрав назвал регионы с самой высокой заболеваемостью туберкулезом
Чукотка возглавила список регионов с самой высокой заболеваемостью туберкулезом, сообщает RT со ссылкой на данные Минздрава. В 2019 году в Чукотском автономном округе зафиксировали 136,9 впервые выявленных случая заболевания на 100 тысяч населения.
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с чего всё началось
Всего в прошлом году в России было впервые выявлено 60,5 тыс. пациентов с туберкулёзом, 7,5 тыс. скончались. Уровень заболеваемости в целом по стране составил 41,2 случая на 100 тыс. населения. Ранее были названы регионы с самым высоким показателем заболеваемости злокачественными новообразованиями.RT на русском00:00
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Российская газета вчера в 22:42
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Бежавшая из Гонконга в США вирусолог рассказала «правду» о COVID-19
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РИА Новости вчера в 22:30
Происшествия
Полицейские разыскивают пассажира машины, устроившего стрельбу на МКАД
Столичные полицейские ведут розыск пассажира машины, который, по предварительным данным, устроил стрельбу на МКАД.
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Звезда Болливуда Амитабх Баччан госпитализирован с коронавирусом
Индийский актер Амитабх Баччан заразился коронавирусом, его госпитализировали.
Коммерсантъ вчера в 16:57
Наука
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Учеными Стэнфордского университета в США провели исследование, которое выявило увеличение численности фитопланктона в Северном Ледовитом океане на 57 процентов за последние два десятка лет.
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В Польше начался второй тур выборов президента
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Политика
Трамп впервые с начала пандемии появился на публике в маске
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RT на русском вчера в 19:19
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Власти Нидерландов подадут в ЕСПЧ иск к России из-за крушения MH17
Правительство Нидерландов намерено подать иск к России в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) из-за крушения в 2014 году самолёта, следовавшего рейсом MH17.
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ПФР рассказал о надбавках к пенсиям за «советский» стаж работы
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Gazeta.SPb вчера в 23:03
Происшествия
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Происшествия
В Москве во время свадебного банкета скончалась невеста
В ресторане на юге Москвы во время свадебного застолья погибла невеста, сообщает РЕН ТВ.
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Футбол
«Спартак» проиграл «Сочи» в 28-м туре первенства России
В результате "Сочи" одержал важнейшую для себя викторию: набрав 33 очка, " барсы" догнали "Спартак" и ушли из зоны вылета.
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Уже несколько лет Аршавин пытается выселить Казьмину с детьми из загородного дома.
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Футбол
Финал Лиги Европы доиграют в Германии
В штаб-квартире УЕФА в Ньоне (Швейцария) определились пары 1/4 и 1/2 финала, матчи которых пройдут в августе (с 5 по 21) в Германии в формате финального турнира по принципу плей-офф.
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Авто
Kia Rio вновь возглавила рейтинг самых популярных иномарок в России
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Экономика
Кудрин сообщил о застое в экономике
Экономика России оказалась в состоянии застоя, который нельзя преодолеть без структурных реформ, заявил глава Счетной палаты Алексей Кудрин на лекции перед выпускниками Российской экономической школы.
РИА Новости вчера в 18:40
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