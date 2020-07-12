Общество

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Чукотка возглавила список регионов с самой высокой заболеваемостью туберкулезом, сообщает RT со ссылкой на данные Минздрава. В 2019 году в Чукотском автономном округе зафиксировали 136,9 впервые выявленных случая заболевания на 100 тысяч населения.
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с чего всё началось

Названы регионы России с самой высокой заболеваемостью туберкулёзом

Всего в прошлом году в России было впервые выявлено 60,5 тыс. пациентов с туберкулёзом, 7,5 тыс. скончались. Уровень заболеваемости в целом по стране составил 41,2 случая на 100 тыс. населения. Ранее были названы регионы с самым высоким показателем заболеваемости злокачественными новообразованиями.
RT на русском00:00

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Минздрав назвал регионы с самой высокой заболеваемостью туберкулезом

РИА Новости02:05

Минздрав назвал регионы с самой высокой заболеваемостью туберкулезом

РБК03:24

Минздрав РФ назвал регионы с высокой заболеваемостью туберкулезом

URA.Ru02:48

Названы регионы с высокой заболеваемостью туберкулезом

Коммерсантъ04:36

Названы российские регионы с высокой заболеваемостью туберкулезом

Газета.Ru01:40

Названы российские регионы с самой высокой заболеваемостью туберкулезом

Lenta.ru00:44

Названы регионы России с самой высокой заболеваемостью туберкулёзом

RT на русском00:00
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Здоровье

232 человека заболели коронавирусом в Алтайском крае за сутки

За сутки еще у 232 человек в Алтайском крае подтверждено заражение новой коронавирусной инфекцией COVID-19.
Kursk.com 02:43
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Армия и оружие

Системы ПВО уничтожили два беспилотника в небе над авиабазой Хмеймим

Два беспилотных летательных аппарата были уничтожены системами ПВО над авиабазой Хмеймим.
Политическая Экспертиза вчера в 17:42
Политика

Песков считает бездоказательными слова Жириновского по поводу Фургала

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отреагировал на слова лидера фракции ЛДПР в Госдуме Владимира Жириновского о том, что московские чиновники требовали от губернатора Хабаровского края Сергея Фургала возить в столицу коробки с деньгами, передает корреспондент "Газеты.Ru".
Газета.Ru 10 июля в 07:23
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Здоровье

286 случаев коронавируса в Свердловской области выявили за сутки

На 12 июля в Свердловской области у 15 909 человек подтверждено заражение коронавирусом COVID-19.
Kursk.com 04:11
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Единоборства

Россиянин Ян завоевал титул чемпиона UFC в легчайшем весе

Российский боец смешанного стиля Петр Ян завоевал титул чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легчайшей весовой категории (до 61,2 кг).
Коммерсантъ 00:17
Происшествия

Генпрокуратура объяснила характер травм погибших на перевале Дятлова

В Генпрокуратуре России сообщили, что проанализировали характеристики каждой травмы туристов, погибших на перевале Дятлова на Северном Урале в 1959 году.
Lenta.ru вчера в 08:47
3,3K
Здоровье

В России успешно завершены испытания вакцины от коронавируса

Исследование первой в мире вакцины от COVID-19 на добровольцах в Сеченовском университете успешно завершилось.
Коммерсантъ 01:08
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Общество

Новые акции в поддержку Фургала в Хабаровске прошли без задержаний

Несанкционированные акции в Хабаровске в поддержку губернатора Сергея Фургала, арестованного по обвинению в организации убийств, прошли без задержаний.
РБК 04:10
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Общество

Столичный регион ждет новое арктическое вторжение

Как рассказала "Российской газете" заведующая лабораторией Гидрометцентра РФ Людмила Паршина, в этот день через столичный регион будет проходить очередной холодный фронт, начнет поступать воздух из Арктики.
Российская газета вчера в 22:42
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Шоу-бизнес

Адвокат Ефремова обратился к его дочери

Lenta.ru вчера в 10:23
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Общество

Бежавшая из Гонконга в США вирусолог рассказала «правду» о COVID-19

Бежавшая в США вирусолог из Гонконга Ли-Мэн Янь заявила в интервью американскому телеканалу Fox News, что власти Китая якобы узнали о коронавирусе задолго до того, как сообщили об этом.
РИА Новости вчера в 22:30
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Происшествия

Полицейские разыскивают пассажира машины, устроившего стрельбу на МКАД

Столичные полицейские ведут розыск пассажира машины, который, по предварительным данным, устроил стрельбу на МКАД.
ТАСС 04:48
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Шоу-бизнес

Звезда Болливуда Амитабх Баччан госпитализирован с коронавирусом

Индийский актер Амитабх Баччан заразился коронавирусом, его госпитализировали.
Коммерсантъ вчера в 16:57
Наука

Фитопланктон в Северном Ледовитом океане увеличился на 57 процентов

Учеными Стэнфордского университета в США провели исследование, которое выявило увеличение численности фитопланктона в Северном Ледовитом океане на 57 процентов за последние два десятка лет.
МедиаПоток вчера в 08:57
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Происшествия

На Таймыре разлилось до 20 тонн топлива из-за разгерметизации трубы

РИА Новости 05:26
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Политика

Первый эшелон для строительства водопровода прибыл в Крым

Газета.Ru вчера в 06:40
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Политика

В Польше начался второй тур выборов президента

За пост президента борются действующий глава государства Анджей Дуда («Право и справедливость») и мэр Варшавы Рафал Тшасковский («Гражданская коалиция»).
Коммерсантъ 01:13
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Экономика

В России предложили провести деноминацию рубля

Василий Карпунин из "БКС Брокер" разъяснил, что деноминацию обычно используют в странах с гиперинфляцией, а сейчас России не нужно этого делать, так как достигнуты определенные успехи в стабилизации курса рубля и удержании инфляции.
Газета.Ru 10 июля в 09:52
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Политика

Трамп впервые с начала пандемии появился на публике в маске

Президент США Дональд Трамп впервые с начала пандемии коронавирусной инфекции появился на публике в маске.
RT на русском вчера в 19:19
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Политика

Власти Нидерландов подадут в ЕСПЧ иск к России из-за крушения MH17

Правительство Нидерландов намерено подать иск к России в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) из-за крушения в 2014 году самолёта, следовавшего рейсом MH17.
RT на русском 10 июля в 09:12
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Общество

ПФР рассказал о надбавках к пенсиям за «советский» стаж работы

В Пенсионном Фонде России рассказали, как будут начисляться надбавки тем пенсионерам, чей трудовой стаж начался еще во времена СССР.
Gazeta.SPb вчера в 23:03
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Происшествия

В Иркутске ликвидировали пожар на крыше многоэтажного дома

Известия вчера в 23:45
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Происшествия

В Москве во время свадебного банкета скончалась невеста

В ресторане на юге Москвы во время свадебного застолья погибла невеста, сообщает РЕН ТВ.
Газета.Ru вчера в 18:32
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Футбол

«Спартак» проиграл «Сочи» в 28-м туре первенства России

В результате "Сочи" одержал важнейшую для себя викторию: набрав 33 очка, " барсы" догнали "Спартак" и ушли из зоны вылета.
Российская газета вчера в 15:33
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Общество

Олег Тиньков перенес операцию по пересадке костного мозга

Финансовая газета 10 июля в 12:50
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Шоу-бизнес

Бывшая жена Андрея Аршавина сделала пластику

Уже несколько лет Аршавин пытается выселить Казьмину с детьми из загородного дома.
Paparazzi.ru 03:10
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Футбол

Финал Лиги Европы доиграют в Германии

В штаб-квартире УЕФА в Ньоне (Швейцария) определились пары 1/4 и 1/2 финала, матчи которых пройдут в августе (с 5 по 21) в Германии в формате финального турнира по принципу плей-офф.
Республика Татарстан 10 июля в 08:51
Авто

Kia Rio вновь возглавила рейтинг самых популярных иномарок в России

По информации информационно-новостного портала EVO-RUS.COM, рейтинг возглавила модель Kia Rio.
Лезги газет 03:58
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Экономика

Кудрин сообщил о застое в экономике

Экономика России оказалась в состоянии застоя, который нельзя преодолеть без структурных реформ, заявил глава Счетной палаты Алексей Кудрин на лекции перед выпускниками Российской экономической школы.
РИА Новости вчера в 18:40
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Футбол

СМИ: «Спартак» может купить у «Уфы» двух игроков обороны

Новый генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов хочет пригласить из «Уфы», где он работал ранее, двух центральных защитников.
RT на русском 04:13
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