Всего в прошлом году в России было впервые выявлено 60,5 тыс. пациентов с туберкулёзом, 7,5 тыс. скончались. Уровень заболеваемости в целом по стране составил 41,2 случая на 100 тыс. населения. Ранее были названы регионы с самым высоким показателем заболеваемости злокачественными новообразованиями.

с чего всё началось

Чукотка возглавила список регионов с самой высокой заболеваемостью туберкулезом, сообщает RT со ссылкой на данные Минздрава. В 2019 году в Чукотском автономном округе зафиксировали 136,9 впервые выявленных случая заболевания на 100 тысяч населения.

Минздрав назвал регионы с самой высокой заболеваемостью туберкулезом

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