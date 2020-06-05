Коронавирус
Московский КомсомолецМинздрав назвал регионы, вызывающие из-за коронавируса тревогу
Министр здравоохранения России Михаил Мурашко рассказал, какие регионы РФ вызывают тревогу в связи с пандемией коронавируса. Глава Минздрава России поведал в интервью Наиле Аскер-заде в эфире «России 1», что Забайкалье и Северная Осетия требуют особого внимания в ситуации с коронавирусом.
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Общество
Ученый сравнил выход на плато по COVID-19 в России и других странах
Об особенностях выхода на плато России по сравнению с другими странами рассказал в интервью телеканалу «360» член президиума РАЕН, глава отделения микробиологии латентных инфекций Института им. Гамалеи Виктор Зуев.
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В Оренбуржье отменили решение об изъятии детей у многодетной семьи
Официальным основанием для изъятия детей стали опасность обрушения крыши в доме, а также отказ матери от медосмотров детей на дому и их лечения.
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Поклонники Пелагеи сразу отметили, что с чёлкой певица выглядит как девочка, помолодевшая и стильная.
Paparazzi.ru 02:36
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Православные отмечают родительскую субботу
В эту субботу, 6 июня, все православные верующие отмечают Вселенскую родительскую субботу — день общецерковного поминовения усопших.
Известия 21:42
Политика
Трамп распорядился сократить количество войск в Германии
Президент США Дональд Трамп поручил Пентагону существенно сократить американский контингент в Германии к осени, сообщила The Wall Street Journal со ссылкой на источники в правительстве.
Интерфакс 15:33
Политика
Путин подписал указ о «мигалках» для машин ФСИН и приставов
Президент России Владимир Путин подписал указ об изменении перечня транспортных средств, которые оборудуются спецсигналами.
Известия 17:34
Политика
Почти 50% украинцев считают, что страна разваливается
Порядка 46% опрошенных украинцев считают, что страна находится в стагнации и не развивается, 47,3% уверены, что Украина развивается и превращается в современную развитую страну.
Моя Москва.онлайн 11:39
Общество
ВОЗ изменила рекомендации по ношению масок
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) изменила рекомендации по ношению масок и перчаток, сообщил глава организации Тедрос Гебрейесу.
Коммерсантъ 19:08
Политика
Путин поручил поэтапно завершить газификацию страны
Главе "Роснефти" Игорю Сечину (ответственному секретарю комиссии по ТЭК) президент поручил обеспечить координацию деятельности органов власти всех уровней, местного самоуправления и организаций по исполнению этих поручений.
Российская газета вчера в 09:29
Происшествия
Пять человек погибли при крушении небольшого самолета в США
В США на севере штата Джорджия разбился небольшой самолет, сообщил шериф местной полиции телекомпании Fox. Погибли не меньше пяти человек.
Коммерсантъ 23:18
Общество
Умерла супруга телеведущего Андрея Норкина Юлия
Москва, 5 июня 2020, 14:42 — REGNUM Телеведущий Андрей Норкин сообщил о кончине своей супруги Юлии.
REGNUM 07:42
Общество
Генпрокуратура назвала причину разлива топлива в Норильске
Национальная служба новостей 10:25
Космос
День в календаре. 3 июня
Вслед за Леоновым 3 июня 1965 г. американский астронавт Эдвард Уайт стал первым американцем и вторым в мире человеком (после Алексея Леонова), вышедшим в открытый космос.
Дагестанская правда 03 июня в 01:29
Происшествия
Пять человек погибли при пожаре в частном доме в Иркутской области
Российская газета 18:53
Кино
Почему Екатерина Гусева не хотела сниматься с Безруковым в Бригаде
Актриса Екатерина Гусева рассказала, почему ей было трудно сниматься в «Бригаде».
SM News вчера в 05:58
Общество
В ПФР предупредили о новой схеме мошенничества с «перерасчётом пенсий»
Пенсионный фонд России (ПФР) отметил резкий рост случаев недобросовестных и мошеннических действий в отношении пожилых граждан, которым навязывают платные услуги за «перерасчёт пенсий».
RT на русском 22:25
Шоу-бизнес
Похудевший Михаил Боярский рассказал о своем самочувствии
ТВ Центр 03 июня в 07:48
Общество
В России создадут снайперскую винтовку с дальнобойностью миномета
В России начали разработку уникальной снайперской винтовки с рекордной дальностью поражения.
Lenta.ru 05:05
Здоровье
В России могут изменить правила медосвидетельствования для водителей
В Минздраве России выступают за введение изменений в правила обязательного медицинского освидетельствования для водителей, ведомство уже подготовило соответствующий проект.
Газета.Ru 15:37
Общество
В Северной Осетии найдено массовое захоронение немецких солдат
Массовое захоронение немецких солдат случайно нашли строители в Северной Осетии. Об этом 6 июня передает телеканал «Звезда».
ИА Красная Весна 23:29
Авто
Renault начала продажи в России нового Renault Master
Не зависимо от версии Renault Master предлагается с 2,3-литровым дизельным мотором мощностью 125 л.с. если это будет переднеприводный вариант фургона и 150 л.с. если заднеприводная модификация.
Tvoe-avto.com вчера в 01:17
Общество
Куряне смогут наблюдать лунное затмение
Как рассказали в Курском планетарии, лунные затмения происходят в полнолуние, когда Земля оказывается на одной линии между Солнцем и Луной.
ТРК Сейм (Курск) 06:18
Политика
В Госдепе США потребовали от России «убраться с Ближнего Востока»
России следует уйти с Ближнего Востока, полагает помощник госсекретаря США Дэвид Шенкер.
Коммерсантъ вчера в 22:25
Политика
МИД прокомментировал высылку российских дипломатов из Чехии
Чехия поступила "непорядочно и недостойно", объявив персонами нон грата двух сотрудников Российского центра науки и культуры в Праге, заявили в МИД.
РИА Новости 12:08
Кино
Умер советский актер Михаил Кокшенов
Наша Газета (г. Екатеринбург) 06:51
Здоровье
Врач оценил вероятность второй волны коронавируса
Популярный в Японии врач-инфекционист Акихиро Сато оценил вероятность второй волны распространения коронавирусной инфекции.
Lenta.ru 20:30
Общество
Чубайс направил личное поручительство в защиту главы РВК Повалко
Глава «Роснано» Анатолий Чубайс обратился в суд с личным поручительством в защиту интересов главы Российской венчурной компании (РВК) Александра Повалко.
РБК 23:21
Общество
Собянин анонсировал «радикальные решения» по выходу из карантина
В Москве на следующей неделе можно ожидать радикальных изменений в режиме самоизоляции, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в пятницу, 5 июня, в эфире телеканала «Россия 1».
Известия 18:03
Общество
Прохоров заступился за Потанина после ЧП в Норильске
Прохоров добавил, что глава «Норникеля» Владимир Потанин опытный руководитель и грамотный профессионал, который «найдет правильные решения, чтобы оперативно разрешить эту ситуацию и не допустить повторения подобных сценариев в будущем».
Известия 06:18