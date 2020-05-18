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Lenta.ruLenta.ruМинздрав назвал сроки клинических испытаний вакцины от COVID-19

Клинические испытания вакцины от COVID-19 планируется начать через месяц. Такие сроки назвал глава Минздрава Михаил Мурашко на 73-й сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения, передает ТАСС в понедельник, 18 мая.
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"Ведется интенсивная работа над вакцинами для иммунопрофилактики заболевания, через месяц планируется начать их клиническое исследование", — сказал Мурашко, слова которого приводятся в сообщении
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