с чего всё началось

Клинические испытания вакцины от COVID-19 планируется начать через месяц. Такие сроки назвал глава Минздрава Михаил Мурашко на 73-й сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения, передает ТАСС в понедельник, 18 мая.

Общество Куряне смогут наблюдать МКС невооруженным глазом До конца мая жители Курской области смогут наблюдать в небе пролет Международной космической станции. 243

Происшествия В Костромской области нашли тело профессора из Москвы Уголовное дело об убийстве завели в Костромской области после обнаружения в реке тела пропавшего профессора университета из Москвы с камнями в брюках, сообщила прокуратура региона. 19

Общество Минсельхоз одобрил ввоз ГМО продукции в Россию Министерство сельского хозяйства России не поддерживает приостановку действия постановления, упрощающего доступ на российский рынок генно-модифицированной (ГМО) сои для кормов животных. 2K

Политика Путин позвонил Алиеву из-за ситуации на границе с Азербайджаном По инициативе российской стороны состоялись телефонные переговоры президентов России и Азербайджана Владимира Путина и Ильхама Алиева, стороны обсудили ситуацию на границе, где скопились стремящиеся выехать домой азербайджанцы. 1

Политика Генпрокурор США раскритиковал Apple за сотрудничество с Россией Генпрокурор США Уильям Барр раскритиковал компанию Apple за сотрудничество с Россией и Китаем и неготовность помогать американским спецслужбам. 56

Религия Патриарх Кирилл отстранил от управления епархиями двух епископов «Епископ Армавирский и Лабинский Игнатий и епископ Костомукшский и Кемский Игнатий до решения Общецерковного суда отстранены от управления вверенными их архипастырскому попечению епархиями», — говорится в сообщении. 264

Общество Правительство продлило больничные для россиян старше 65 лет Правительство разрешило работающим россиянам старше 65 лет продлить больничные листы до 29 мая. Об этом сообщается на сайте кабмина. 35

Общество У производителя загоревшихся аппаратов ИВЛ вновь сменилось руководство На Уральском приборостроительном заводе (УПЗ, входит в холдинг КРЭТ «Ростеха»), который производит аппараты искусственной вентиляции легких «Авента-М», во второй раз за две недели сменился руководитель. 6

Происшествия В Москве задержали злоумышленника, стрелявшего из окна дома Сотрудники полиции и Росгвардии задержали мужчину, стрелявшего из окна дома на юго-востоке Москвы, сообщила журналистам официальный представитель МВД России Ирина Волк. 25

Общество Синоптик призвал не ждать тепла в России до лета Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в эфире НСН 17 мая призвал не ждать возвращения теплой погоды до лета. 231

Кино Российские кинотеатры в 2019 году поставили рекорд по кассовым сборам Совокупные кассовые сборы кинопроката в России за 2019 год составили 55,5 млрд рублей, что является самым высоким показателем за всю историю отечественной киноиндустрии.

Политика Аверьянов: в январе Путин предотвратил госпереворот олигархов Отставкой правительства во главе с Дмитрием Медведевым президент России Владимир Путин "сломал" бунт олигархов, целью которого был государственный переворот. 69

Общество Смоленский губернатор уволил начальника департамента соцразвития Губернатор выразил надежду, что новое руководство департамента будет более внимательно относиться к работе соцучреждений с пожилыми людьми и сможет эффективно выстроить работу с ветеранскими и иными общественными организациями региона.

Экономика В России может сократиться размер ежемесячной накопительной пенсии Размер ежемесячной накопительной пенсии в России в 2021 году может сократиться из-за увеличения срока выплаты накоплений на шесть месяцев — до 22 лет. 3,6K

Политика В Дагестане планируют построить медцентр по примеру Воронежа Глава Республики Дагестан Владимир Васильев в эфире канала "Россия-24" заявил, что в регионе планируется строительство медицинского центра при примеру Воронежской области.

Общество ВРНС инициирует полномасштабное расследование причин пандемии Всемирный Русский Народный Собор (международная организация под эгидой Русской Православной Церкви, возглавляемая Святейшим Патриархом Московским и всея Руси Кириллом) требует расследовать причины пандемии и провести прокурорскую проверку в сфере разработок и производства вакцины от COVID-19 с учётом Стратегии национальной безопасности РФ. 11