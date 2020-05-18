с чего всё началось

Россия планирует через месяц начать клинические испытания вакцины от коронавируса, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко, выступая в режиме видеоконференции на 73-й сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения. Текст выступления Мурашко опубликован на сайте Минздрава.

Происшествия Часть жилой пятиэтажки обрушилась в Одессе Более часа ушло у украинских спасателей на поиски людей под завалами обрушившегося в понедельник старинного жилого дома в Одессе. 2

Политика Mitteldeutscher Rundfunk (Германия): Россия — поздняя любовь восточных немцев (Mitteldeutscher Rundfunk) Правда, слишком тесные контакты между размещенными в ГДР войсками и местным населением уже не поощрялись, о чем свидетельствуют некоторые исследования: «Потому что чем ближе они соприкасались, тем чаще возникали вопросы, действительно ли у коммунизма в России есть будущее», — объясняет Зильке Сатюков, профессор новейшей истории в Университете Галле-Виттенберг.

Общество В Саратовской области вернули запрет на спорт и прогулки Власти Саратовской области 12 мая после полутора месяцев обязательной самоизоляции разрешили одиночные занятия физкультурой и спортом на улице с соблюдением дистанции пять метров, а также прогулки не более двух человек вместе. 382

Шоу-бизнес Любовь Успенская заявила, что больше не любит сбежавшую в США дочь Любовь Успенская мечтает, чтобы Татьяна Плаксина забыла про свою мать Примечательно, что сама Татьяна Плаксина в интервью ведущему программы "Пусть говорят" Дмитрию Борисову заявила, что звездная мать никогда не давала ей самостоятельно заниматься творчеством. 30

Общество Правительство продлило больничные для россиян старше 65 лет Правительство разрешило работающим россиянам старше 65 лет продлить больничные листы до 29 мая. Об этом сообщается на сайте кабмина. 56

Хоккей Названы самые высокооплачиваемые игроки следующего сезона КХЛ Самыми высокооплачиваемыми хоккеистами следующего сезона КХЛ станут игроки «Динамо» — нападающий Вадим Шипачев и защитник Дмитрий Яшкин, которые получат 120 и 95 млн рублей за сезон соответственно.

Экономика Правительство утвердило льготную кредитную программу для бизнеса Правительство утвердило правила новой льготной кредитной программы поддержки бизнеса из наиболее пострадавших от коронавируса отраслей и ряда социально ориентированных некоммерческих организаций. 5

Общество Прокуратура проверит сообщения об утечке данных нарушителей карантина Ранее в СМИ появилась информация о том, что на сервисах по оплате штрафов при введении любого случайного уникального идентификатора о начислении штрафов за нарушение режима самоизоляции в Москве можно увидеть паспортные данные нарушителя. 388

Происшествия В Костромской области нашли тело профессора из Москвы Уголовное дело об убийстве завели в Костромской области после обнаружения в реке тела пропавшего профессора университета из Москвы с камнями в брюках, сообщила прокуратура региона. 28

Технологии Соцсеть «ВКонтакте» запустила групповые видеозвонки О запуске новой функции сообщили в пресс-службе соцсети. Групповые звонки доступны в последней версии приложения. 7

Происшествия Чиновники предложили уточнить, как наказывать за ущерб критической инфраструктуре Минэкономразвития предложило уточнить формулировки статьи Уголовного кодекса, предполагающей ответственность за нанесение ущерба критической информационной инфраструктуре (КИИ), рассказали «Ведомостям» два человека, близкие к рабочей группе по нормативному регулированию при АНО «Цифровая экономика».

Политика США безвозмездно передадут России 200 аппаратов ИВЛ Москва, 18 мая 2020, 21:59 — REGNUM США безвозмездно передадут России 200 аппаратов искусственной вентиляции лёгких в рамках взаимопомощи в борьбе с пандемией коронавируса, сообщили 18 мая в Белом доме. 106

Политика Трамп заявил о создании в США «супер-пупер-ракеты» Президент США Дональд Трамп заявил, что американские космические силы разрабатывают ракету, которая движется со скоростью в 17 раз быстрее, чем все существующие. 1K