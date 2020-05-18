с чего всё началось

Россия планирует через месяц начать клинические испытания вакцины от коронавируса, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко, выступая в режиме видеоконференции на 73-й сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения. Текст выступления Мурашко опубликован на сайте Минздрава.

Общество Алексей Островский уволил начальника департамента по соцразвитию Островский отметил, что рассчитывает на то, что новое руководство департамента будет относиться к работе более внимательно. 3

Экономика В Иране оценили ошибки Саудовской Аравии, которые привели к дефициту бюджета В Иране оценили ошибки Саудовской Аравии, которые привели к дефициту бюджета Саудиты пытаются заполнить дефицит бюджета.

Общество Объяснена низкая смертность от коронавируса в России Директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург объяснил низкую смертность от коронавируса в России. 47

Общество Сын Солженицына возглавил крупнейшую угольную компанию в России Через Сибирскую генерирующую компанию (СГК), которой с ноября 2018 года руководит Солженицын, СУЭК принадлежит 24 электростанций, обслуживающих свыше пяти миллионов потребителей в России. 226

Технологии Assassin’s Creed: Valhalla удивит фанатов огромным миром Похоже, что несмотря на более раннее заявление, Assassin’s Creed: Valhalla на PlayStation 5 и Xbox Series X предоставит игрокам очень большую карту мира. 5

Общество Правительство продлило больничные для россиян старше 65 лет Правительство разрешило работающим россиянам старше 65 лет продлить больничные листы до 29 мая. Об этом сообщается на сайте кабмина. 60

Общество Прокуратура проверит сообщения об утечке данных нарушителей карантина Ранее в СМИ появилась информация о том, что на сервисах по оплате штрафов при введении любого случайного уникального идентификатора о начислении штрафов за нарушение режима самоизоляции в Москве можно увидеть паспортные данные нарушителя. 396

Политика Владимир Путин назвал Россию отдельной цивилизацией России следует делать упор на развитие высоких технологий, чтобы сохранить свою цивилизацию, считает президент Владимир Путин. 7,8K

Общество Правительство утвердило правила дистанционной торговли лекарствами Правительство России утвердило правила дистанционной продажи и доставки медицинских препаратов для аптек. 5

Авто «АвтоВАЗ» может выпустить новую модель Напомним, что, согласно СПИК (специальному инвестиционному контракту), «АвтоВАЗ» до 2027 года выпустит 7 новых моделей в сегментах B Segment1, B Family, Compact SUV1, Lower C Segment, Compact SUV2, New B Segment1 и New B family. 452

Футбол Источник: У трех футболистов «Динамо» выявлен коронавирус Коронавирус выявлен еще у троих футболистов РПЛ. Все они являются игроками московского "Динамо".

Кино Скончался французский актер Мишель Пикколи Французский актер кино и театра Мишель Пикколи скончался от инсульта на 95-м году жизни, сообщает AFP со ссылкой на его семью и друзей. 6

Фигурное катание Загитова показала подарки на 18-летие Российская фигуристка Алина Загитова показала подарки от поклонников на день рождения. 18 мая спортсменке исполнилось 18 лет. 3